Které stavební spořitelny se internetu vyhýbají?

Některé spořitelny internet neuznávají

Internet je konkurencí obchodním zástupcům, kteří prodávají finanční produkty. Kvůli internetovému sjednávání smluv by měli o něco málo méně potenciálních zákazníků. Především však dobrý prodejce dokáže spolu se stavebním spořením nabídnout i další produkty jako penzijní připojištění, investici do podílového fondu nebo úrazové a životní pojištění. Což může být pro klienta samozřejmě výhodné, ale také nemusí. Výhodné je to však zcela jistě pro obchodníka i finanční ústav.

Především největší stavební spořitelna, kterou je ČMSS, si zakládá na své husté síti finančních poradců a jejich odborném poradenství. Sjednání smlouvy přes internet neumožňuje, osobní kontakt s prodejcem je nezbytný.

Klient by si prý mohl sám smlouvu sjednat nevýhodně, nebo nesprávně. Stejný přístup založený na finančních poradcích má i HYPO stavební spořitelna. Smlouvu je však přeci jen možné uzavřít on-line přes některé weby zabývající se osobními financemi.

Českomoravská stavební spořitelna

Největší česká stavební spořitelna co do počtu sjednaných smluv, úvěrů i jejich objemů internetu příliš nepřeje. Na svých stránkách má v on-line sekci možnost sjednat si smlouvu o stavebním spoření, vypočítat si inflaci nájmu a poslat si žádost o různé informace. Pro uzavření smlouvy je zde jednoduchý a přehledný formulář s názvem „Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření“. Jeho úvodní stránka je nadepsána „Zde můžete uzavřít smlouvu o stavebním spoření s Liškou“, hned pod ním nechybí odkazy na všeobecné obchodní podmínky, zákon o stavebním spoření a je tu také informace o zpracování osobních údajů. Na dalších stránkách jsou všechna vyplňovaná políčka opatřena nápovědou a hlídá se zde správnost zadávaných údajů, aby klient například nenapsal omylem chybně PSČ, rodné číslo, minimální výši vkladu a podobně. Konečně na poslední stránce je možné vyplněný formulář odeslat. Hned poté se budoucí klienti dočkají pro některé z nich určitě nemilého překvapení.

Až teprve poté se totiž zájemce o sjednání stavebního spoření on-line cestou dozví, že se obchodnímu zástupci spořitelny stejně nevyhne. V potvrzení o odeslání návrhu smlouvy si totiž přečte toto: „Děkujeme Vám za projevený zájem o spoření s ČMSS. Údaje, tak jak byly vyplněny, postoupíme finančnímu poradci ČMSS, který Vás bude v nejbližších dnech kontaktovat.“ Na tom sice nemusí být nic špatného, ale proč na to nebyl budoucí klient upozorněn předem, před tím, než spořitelně svěřil své osobní údaje? Kdyby to věděl, mohl se třeba obrátit na poradce, kterého sám zná a nesvěřil se do péče „kdovíkoho“. Navíc ti, kdo volí sjednání smlouvy po internetu, tak často činí právě proto, aby si nemuseli s nikým sjednávat schůzku a vše vyřídili jednoduše korespondenční cestou. Při vyplňování formulář nevyžaduje nutně udání telefonního čísla či mailové adresy. To znamená, že pokud je zapomenete uvést, můžete očekávat dopis, možná i osobní návštěvu.

Když to shrneme, ČMSS sjednání smlouvy přes internet, tak je běžně chápáno, neumožňuje. Navíc je její on-li formulář poněkud zavádějící a dá se říci nefér. Pod titulkem „Zde můžete uzavřít smlouvu o stavebním spoření“ určitě mnozí nebudou očekávat pouhou objednávku anonymního obchodního zástupce.

HYPO stavební spořitelna

Na stejném principu osobního kontaktu s finančním poradcem funguje „sjednávání“ smlouvy přes internet i u HYPO spořitelny. Ovšem na rozdíl od ČMSS je zájemce o sjednání smlouvy seznámen s celým postupem hned na úvodní straně: „Údaje budou předány ke zpracování odbornému finančnímu poradci, který pro Vás připraví smlouvu o stavebním spoření dle Vámi zadaných kritérií.“ I tento formulář hlídá správnost vyplňovaných údajů v jednotlivých kolonkách a jeho nevýhodou je, že si jej není možné prohlédnout předem celý. Krok na následující stránku umožní vždy až po doplnění všech kolonek na aktuální stránce. Kromě mailové adresy je nutné prozradit alespoň jedno telefonní číslo.

Ostatní služby přes internet

Masový zájem o sjednání stavebního spoření přes internet zatím očekávat nelze, mnoho zájemců o spoření si raději zajde sjednat smlouvu osobně na pobočku. Přesto je ale rozhodně pozitivní, že stavební spořitelny tuto moderní a pohodlnou možnost sjednání smlouvy umožňují.

Některé spořitelny však již došly dále a nabízejí více on-line služeb včetně vyřízení úvěru. Praktický je především přímý přístup klienta k vlastní smlouvě prostřednictvím internetu či telefonu. Standardně získává informace o stavu své smlouvy a stavu účtu pravidelným výpisem jednou ročně, může si také vyžádat mimořádný výpis, ten je ale zpoplatněn. Některé spořitelny však klientům umožňují podívat se na smlouvu kdykoli. Kromě zůstatku na účtu je možné si kontrolovat například výši hodnotícího čísla, výši státní podpory, dobu do přidělení úvěru, částku, kterou je nutno vložit, aby vznikl nárok na plnou státní podporu a podobně. Stavebním spořitelnám, které jsou na tom s internetovými službami celkem dobře, se budeme věnovat příště.

Pokud jde o uvedené dvě spořitelny a přímý přístup klienta k účtu, ČMSS i HYPO mu sdělí na jeho písemnou žádost pouze aktuální zůstatek na účtu. Tato služba je zdarma. Více se klient samozřejmě může dozvědět na pobočce spořitelny po předložení občanského průkazu.





Využili byste možnosti sjednat si smlouvu o stavebním spoření přes internet? Jaké problémy s tím podle vás mohou být spojeny?