Kterou leasingovou společnost si vybrat?

O vaši přízeň soupeří mnoho hráčů. Jsou mezi nimi společnosti soustředící se na určité značky vozů, financování ojetých vozů nebo společnosti, které profinancují automobil, jaký si vyberete.



Sdružení leasingových společností

Kompletní přehled většiny společností působících na trhu naleznete v přehledu, který uveřejňuje Asociace leasingových společností (přehled naleznete ZDE). Momentálně má 92 členů. Podíl této skupiny na trhu v roce 2003 byl cca 97 % . Prostřednictvím leasingového financování byly do užívání předány stroje, zařízení a dopravní prostředky za 102,4 miliardy korun.

Sdružení leasingových společností vzniklo v roce 1992 pod názvem Asociace leasingových společností České republiky (dále ASL). Podílí se na přípravě právních předpisů souvisejících s leasingem a s postavením leasingových společností. V rámci ní byly vypracovány všeobecné podmínky leasingu a připraveny další dokumenty k zajištění vlastnických i jiných práv leasingových společností v průběhu leasingových operací.

Asociace zároveň plní řadu dalších funkcí. Podává informace o svých členech zájemcům o uzavření konkrétních leasingových obchodů. Zaměřuje se na analýzu řady aktuálních problémů domácího leasingu včetně trendů dalšího rozvoje leasingového podnikání v české ekonomice.

Jak si vybrat leasingovou společnost

Při výběru leasingové společnosti byste měli brát v úvahu tyto faktory: např. jak je silné finanční zázemí společnosti, porovnat finanční nabídky společností, zjistit šíři nabízených doplňkových služeb. Zásadně byste však měli spolupracovat jen s renomovanou leasingovou společností. Nekývnout ihned na nejlevnější nabídku, ale porovnat si cenovou výhodnost alespoň dvou nabídek (více). K doplňkovým službám (důležitá součásti nabídky) patří možnost předčasného (řízeného) ukončení leasingové smlouvy, výběru pojišťovny, individuálního pojištění, vyšších zůstatkových hodnot, delší doby financování či nepravidelného splácení.

Kdo je na špici?

Podle statistik uveřejněných ASL se mezi první desítkou nalézají jak společnosti orientující se na určitý druh automobilů (ŠkoFIN), tak společnosti financující pomocí leasingu široké spektrum strojů a zařízení (HVB Leasing Czech Republic).

Podívejte se, jak si stojí největší leasingové společnosti dle celkové hodnoty všech leasovaných věcí (r. 2003):

Společnost mil. Kč 1. CAC Leasing, a.s. 22 286 2. ČSOB Leasing, a.s. 22 032 3. ŠkoFIN, s.r.o. 19 963 4. FRANFINANCE Czech Republic, s.r.o. 11 179 5. VB Leasing CZ, s.r.o. 10 196 6. HVB Leasing Czech Republic, s.r.o. 9 906 7. Leasing České spořitelny, a.s. 8 895 8. GE Capital Leasing, a.s. 8 280 9. ČP Leasing, a.s. 7 944 10. DaimlerChrysler Services Bohemia, s.r.o. 7 051

Zdroj: ASL

Když se podíváme podrobněji na první desítku společností, je celkem snadné zjistit, že většina z nich se zabývá leasingem většího množství produktů. Výjimkami jsou zde ŠkoFIN a DaimlerChrysler SB. Tyto dvě společnosti se orientují na financování nových automobilů určité značky. Pod známější ŠkoFIN spadá financování vozů značky Škoda a následně i všech značek spojených v koncernu Volkswagen – Audi, VW, Seat. DaimlerChrysler SB má ve svém portfoliu Mercedes Benz, Smart, Chrysler, Jeep, Setra. Na internetových stránkách uvedených společností naleznete jak podmínky pro získání aut nových tak i ojetých, či aut vrácených v leasingu.

Ostatní společnosti jsou teoreticky schopny financovat vám vůz dle vašeho přání. Záleží spíše na tom, se kterou z nich spolupracuje prodejce, u něhož vůz pořizujete. Než této nabídky využijete, je vždy možné zjistit, zda není na trhu nabídka, která by vás oslovovala více. Tu můžete využít po dohodě s příslušnou leasingovou společností a prodejcem vozu.

Zajímavé nabídky

Jelikož je trh poměrně nasycen, snaží se na sebe společnosti upozornit výraznými marketingovými akcemi. GE Capital leasing se momentálně soustředí na leasing ojetých vozů a zároveň nabízí možnost financování automobilu ve výši 100 % s počátečním vkladem ze strany klienta ve výši symbolické 1 koruny. ŠkoFIN naopak nasadil laťku vysoko svou nabídkou na pořízení nového vozu Škoda Fabia - zaplatí za vás první rok leasingové splátky.

Ať už tedy zvolíte jakoukoli z velkých leasingových společností, zvažte vždy klady a zápory nabídky. Konkurence na trhu nutí společnosti především ke zlevňování a variabilitě nabídek, proto je možné vzít si leasing, který bude vyhovovat právě vám.

