Kterou stavební spořitelnu si vybrat?

Takovýmto účastníkům spoření se také někdy říká „přátelští klienti“. Jejich vklady jsou nutné k tomu, aby spořitelna mohla vytvořit fond prostředků, ze kterého budou financovány úvěry. Dříve si spořitelny takové klienty předcházely a nabízely jim tzv. „úroková zvýhodnění“: kdo si nevzal úvěr, měl nárok na připsání dalších úroků, nebo na úročení vkladů vyšší úrokovou sazbou. Dnes je však situace jiná, spořitelny mají zdroje dostatečné a vklady z dříve uzavřených smluv, které jsou úročeny 3 až 5 procenty, jim nyní dělají problémy. Proto se snaží své ztráty nahradit alespoň zvýšením poplatků, které majitelům starších smluv účtují a snaží se je i dalšími způsoby přesvědčit, aby přešli na aktuálně platné podmínky spoření. Největší snahu v tomto směru vyvíjí především Stavební spořitelna České spořitelny a následuje ji VSS KB, ostatní spořitelny samozřejmě také nezůstávají pozadu.

J ak vybírat stavební spořitelnu, když nebude čerpán úvěr

Zájemci o spoření se ptají, jakou spořitelnu si mají vybrat, když chtějí jen spořit, bez čerpání úvěru. Těmto klientům jde samozřejmě o co nejvyšší zhodnocení jejich prostředků, proto je zajímají především úrokové sazby, kterými jsou úročeny vklady, a poplatky, které si spořitelna strhává.

P oplatky

V následující tabulce jsou uvedeny poplatky, které si stavební spořitelny inkasují. V prvním sloupci je úhrada za uzavření smlouvy, je vidět, že klienti HYPO spořitelny si mohou zvolit jednu ze dvou variant, s vyšší úhradou pak souvisí některé další výhody. Raiffeisen a VSS KB poskytují slevu všem mladým lidem, kteří si u nich uzavřou smlouvu. VSS KB v rámci svého Junior programu pro účastníky do 29 let a Raiffeisen spořitelna, která od dubna sloučila své čtyři tarify do jediného, má 15% slevu pro všechny, kterým ještě nebylo 25 let. (Dříve byla tato sleva vázána pouze na volbu spořicího tarifu M-01). V dalším sloupci je úhrada za vedení účtu, následuje úhrada za výpis z účtu, který spořitelny zasílají většinou jednou ročně. V závorce je poplatek za mimořádný výpis, o který si klient sám požádá. V následujícím sloupci je součet těchto úhrad, které klient v letošním roce zaplatí. Je třeba počítat s tím, že výše těchto poplatků se v čase může měnit podle aktuálních sazebníků. Současní klienti by mohli vyprávět. V posledním sloupci je pro srovnání výše ročního poplatku za správu účtu (bez výpisu), který musí zaplatit letos ti klienti, kteří mají smlouvy uzavřené v minulých letech a s výhodnějším úročením vkladů. Pro ně jsou úhrady vyšší, spořitelny si tím kompenzují své úrokové ztráty. Některé spořitelny to řeší tím, že těmto klientům účtují poplatky „za správu úrokového zvýhodnění“, jinde je rozlišena výše úhrady za vedení účtu podle data, kdy byla smlouva uzavřena.

úhrada za uzavření smlouvy (v % z CČ) roční úhrada za vedení účtu (v Kč) úhrada za výpis z účtu: řádný / (mimořádný) roční poplatek celkem pro nové smlouvy (v Kč) roční poplatek celkem pro starší smlouvy (v Kč) ČMSS 1% 290 Kč zdarma 290 Kč 390 Kč HYPO 1,2% nebo 1,8% 290 Kč zdarma/(150 Kč) 290 Kč 360 Kč Raiffeisen 1%, mladí do 25let 0,85% 280 Kč 20 Kč/(50 Kč) 300 Kč 390 Kč SS ČS 1% 235 Kč 20 Kč/(30 Kč) 255 Kč 550 Kč VSS KB 1%, mladí do 29let 0,75% 300 Kč 30 Kč/(50 Kč) 330 Kč 510 Kč Wüstenrot 1% 250 Kč zdarma 250 Kč 250 Kč

Ú ročení vkladů

Pokud jde o úrokové sazby, klienty bez úvěru již zvýhodňuje pouze HYPO stavební spořitelna. Nabízí dva tarify, úvěrový NU, kde jsou vklady úročeny 1% a spořicí tarif NS, kde je základní úroková sazba ve výši 2%. U tohoto druhého tarifu klient může získat navíc úrokové zvýhodnění ve výši 50 až 100 procent ze základního úročení. Podmínkou je splnění určitých kritérií, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách. Celkově může klient dosáhnout výsledné úrokové sazby pro vklady téměř 4%. Kromě toho všichni klienti, kteří si smlouvu uzavřou se zvýšeným vstupním poplatkem za uzavření smlouvy ve výši 1,8% z cílové částky, mohou získat ještě dodatečné úrokové zvýhodnění 1% z cílové částky.

základní úroková sazba na vklady v % úrokové zvýhodnění při nečerpání úvěru ČMSS 2% ne HYPO tarif: NS 2%, NU 1% ano Raiffeisen 2% ne SS ČS 2% ne VSS KB 2% ne Wüstenrot 1,5% nebo 2,5% ne

Jako druhá v pořadí úročí vklady vyšší úrokovou sazbou stavební spořitelna Wüstenrot, klient si může zvolit úrokovou sazbu až 2,5%. Má totiž dvě možnosti. Buď si zvolí kombinaci sazeb vhodnou pro spoření, kde jsou vklady úročeny 2,5% a úvěr 5,3%, nebo si nechá vklady úročit jen 1,5% a získá úvěr za výhodnou sazbu 4,4%. Kdo si při podpisu smlouvy není jistý, zda přeci jen nebude potřebovat úvěr, měl by si sjednat druhou kombinaci, kterou je možné dodatečně změnit na tu s vyšším úročením a úroky budou přepočteny od počátku trvání smlouvy sazbou 2,5%. Opačná změna z vyšší sazby na nižší však možná není, což by se nevyplatilo při čerpání úvěru.

Všechny ostatní spořitelny úročí vklady základní sazbou 2% a žádná úroková zvýhodnění v současné době nenabízejí. Výše aktuálních úrokových sazeb jsou v následující tabulce.



„ P latební svoboda“

Další charakteristikou nabídky jednotlivých, která může být pro někoho důležitá, je možnost spořit vklady více či méně pravidelně. Ve smlouvě se účastník spoření zavazuje, že bude na svůj účet pravidelně zasílat měsíční vklady v určité výši. Ta je určena jako určité procento z cílové částky , nejčastěji činí 0,3% nebo 0,5%. Pravdou však je, že spořitelnám většinou stačí, když je vklad zaslán na účet alespoň jednou ročně. Pokud si klient uzavře novou smlouvu, měl by co nejdříve na účet vložit alespoň částku odpovídající výši úhrady za uzavření smlouvy a za vedení účtu, které si spořitelna sama automaticky strhne z prvních došlých plateb. Pokud by tak klient neučinil, může musmlouvu vypovědět. Co se týká dalších vkladů, jsou spořitelny benevolentnější a na vklad počkají až do konce kalendářního roku. U Stavební spořitelny České spořitelny a u Wüstenrotu jsou tyto podmínky ještě volnější, klientům je obchodními podmínkami pouze doporučeno, že by měli spořit zpravidla formou pravidelných měsíčních vkladů.

Kdo chce na účet zasílat nízké vklady, mohla by jej zajímat i výše minimální cílové částky, kterou si musí ve smlouvě sjednat. Nejnižší ji má Wüstenrot spořitelna, a to 20 000 korun.

minimální CČ (v Kč) minimální měsíční vklad (v % z CČ) „platební svoboda“ ČMSS 40 000 Kč 0,50% ne HYPO 50 000 Kč 0,30% ne Raiffeisen 50 000 Kč 0,30% ne SS ČS 40 000 Kč 0,45% ano VSS KB 50 000 Kč 0,50% ne Wüstenrot 20 000 Kč 0,50% ano

K teré spořitelny jsou na spoření bez úvěru nejvhodnější?

Z výše uvedeného vyplývá následující hodnocení. Nejvyšší výnos nabízí HYPO stavební spořitelna ve svém tarifu NS. Podmínkou je však vyšší pravidelnost spoření, než třeba u Wüstenrotu. Cílová částka musí být vzhledem k ukládaným vkladům stanovena tak, aby co nejdříve narostlo hodnotící číslo na požadovanou hodnotu, která je podmínkou pro vyšší úrokové zvýhodnění, a zároveň aby nedošlo k přespoření cílové částky. HYPO spořitelna uvádí, že v případě spoření, kdy klient získá 100% úrokové zvýhodnění a k tomu ještě dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši 1% z cílové částky (viz výše), může dosáhnout při vhodném způsobu spoření až zhodnocení 8,79% p.a. U Wüstenrotu by mělo výsledné zhodnocení dosáhnout hodnoty až 7,5% p.a. V ostatních spořitelnách, kde jsou vklady úročeny 2%, je možné dosáhnout výnosu 6,95% p.a. V těchto výpočtech se nepočítá s žádnými poplatky.

Na druhém místě z pohledu výnosu je tedy Wüstenrot spořitelna. Další výhodou jsou zde nízké poplatky - nejnižší ze všech spořitelen, dokonce nejsou nijak znevýhodňováni stávající klienti. Je otázkou, jak dlouho Wüstenrot bude moci takto výhodné poplatky udržet, neboť také patří mezi spořitelny, které klientům vždy nabízely jeden z nejvyšších výnosů. Další výhodou v porovnání s HYPO spořitelnou je velká svoboda při rozhodování klienta, kdy a kolik si bude na účet ukládat, dále nízká cílová částka – nejnižší ze všech spořitelen. Klient zde má také možnost provést si v době spoření tzv. rozdělení cílové částky na více smluv. Tím si zajistí, že i po ukončení první smlouvy bude moci spořit dále na tu nově vzniklou a zbytečně mu „nepropadne“ nevyužitá část cílové částky, kterou si původně sjednal. Toto umožňuje dále už jen ČMSS.

Pokud budeme chtít zhodnotit ostatní spořitelny, nízké poplatky a " platební svobodu " nabízí také SS ČS. Ovšem pouze novým klientům, její poplatková politika vůči stávajícím klientům je v porovnání s ostatními spořitelnami velmi nepřívětivá. Těžko říci, zda bude stejně postupovat i do budoucna.

Mladým lidem se může při vyšších cílových částkách vyplatit 25% sleva ze vstupní úhrady za uzavření smlouvy u VSS KB, případně 15% sleva u Raiffeisen spořitelny, kde je navíc stanoven nižší minimální měsíční vklad. VSS KB je ale také příkladem vysokého zvyšování poplatků za správu účtu, které se dotklo nejvíce stávajících klientů. ČMSS bude vhodnou volbou pro klienty, kteří uvažují o úvěru.

Podle čeho jste si vybírali stavební spořitelnu? Chcete pouze spořit, nebo budete čerpat úvěr? Jakou spořitelnu byste nyní doporučili zvolit pro případ, kdy klient nechce úvěr?