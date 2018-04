Který balíček služeb je pro vás nejlepší?

Tuto otázku si musí zodpovědět každý klient zvlášť, a to podle svých individuálních potřeb. Někdo pomocí balíčku může ušetřit stovky korun měsíčně, někdo na něm může tratit. Je třeba rozmyslet si, které služby opravdu používáte, případně nahlédnout do předchozích výpisů, abyste zjistili, kolik operací na svém účtu za měsíc průměrně učiníte. Pokud zjistíte, že by pro vás jiná banka byla značně výhodnější, máme pro vás alespoň jednu dobrou zprávu – z deseti největších bank na českém trhu vybírá poplatky za zrušení účtu již jen ČSOB a Poštovní spořitelna. Pozor ovšem na „skryté“ poplatky – za rušení trvalých příkazů, inkas či kanálů přímého bankovnictví.

Není balíček jako balíček

U balíčků je třeba rozlišovat – většina bank nemá ve své nabídce pouze jeden, nýbrž počítá i s klienty, kterým se vyplatí souhrn produktů s vyšším počtem služeb. My jsme v našich cenových kalkulacích počítali vždy se standardními balíčky, o nadstandardních vás však budeme také informovat v produktové nabídce bank.

Jak jsme se již zmínili, bývá základem každého standardního balíčku (v rámci jediného paušálního poplatku) běžný účet s výpisem, platební karta, alespoň jeden kanál přímého bankovnictví a často také kontokorentní úvěr. Kdo z tohoto pojetí vybočuje? Mírným způsobem HVB Bank, která již ve svém nejnižším balíčku nabízí v rámci paušálu embosovanou kartu. Zásadněji pak zejména Živnobanka a za určitých okolností i eBanka a Citibank. Čím?

eBanka nabízí měsíční paušál zdarma (vedení účtu i vedení všech kanálů přímého bankovnictví), pokud klientovi přijde v daném měsíci na účet alespoň patnáct (resp. třicet) tisíc korun. Citibank nabídne paušál zdarma (vedení účtu s výpisem, elektronickou kartou, telebankingem a internetbankingem) klientům, jejichž zůstatek na všech účtech (i vkladových) u Citibank přesáhne měsíčně 100 tisíc Kč.

Živnobanka má své balíčky „all inclusive“, kde za 99 korun měsíčně dostanete všechny standardně nabízené produkty plus veškeré elektronické transakce i příchozí či trvalé platby zdarma, a to v neomezeném počtu. Nad rámec se platí jen za spojení s operátorem při využívání telefonního bankovnictví, či za výběry hotovosti z bankomatů jiných bank.

Za určitých podmínek nabízí vedení běžného účtu s výpisem i GE Money Bank, jde však pouze o vedení účtu bez dalších služeb. Zajímavější je nabídka banky v rámci paušálu balíčku Genius, kdy je možné si zvolit určitý počtu služeb k účtu v mezích daného počtu a bezplatněje také obměňovat (např. vyměnit platební kartu za kontokorent apod.).

Nejen měsíční paušál rozhoduje

Pokud srovnáváte nabídky jednotlivých bank, nenechte se zlákat pouze nízkým měsíčním paušálem. Rozhodující jsou i ceny služeb, které nejčastěji využíváte – většinou půjde o cenu za platební příkazy či výběry z bankomatu. Pro někoho může být rozhodujícím kritériem i kvalita přímého bankovnictví či možnost získat u dané banky výhodný úvěr. I tyto aspekty jsme se v našem testu snažili postihnout, ovšem některé pouze „slovně“ mimo rámec celkového hodnocení.

Jak jsme hodnotili

Jak jsme se již zmínili, má každý klient jinou charakteristiku a není možné, abychom počítali s každým zvlášť, vytvořili jsme pro vás při modelové klienty: pasivního, aktivního a „pobočkového“ klienta, tedy takového, jenž nechce či nemůže využívat služby přímého bankovnictví a své požadavky řeší výhradně na přepážce banky.

Co typický balíček služeb obvykle obsahuje a jaké jsou jeho výhody?

