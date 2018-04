Který člověk je společensky významnější

Společenská významnost konkrétního člověka, která vás nutí mu prokazovat úctu, je často přirozená. Určitě vás automaticky napadne ženě pomoci do kabátu, podržet jí dveře, nebo pomoci se zavazadlem. Stejně tak je tomu v případě starých lidí. Nepřemýšlíte, jestli starému člověku pomoci přes ulici, jestli ho pustíte sednout v hromadné dopravě. Prostě to uděláte, protože cítíte, že je to tak správné.

Připomeňme si, základní společenské poměry z pohledu významnosti. Společensky výše je:

Nadřízený než podřízený

Žena než muž

Starší osoba než osoba mladší

POZOR NA TYKÁNÍ:

aby vám nesrazilo vaz POZOR NA TYKÁNÍ:

Proč si zaslouží úctu?

Proč ale prokazujeme úctu starším lidem? Proč ženám a proč například nadřízeným? V případě starých lidí hrají hlavní roli životní zkušenosti, které za svůj dlouhý život nasbírali, životní situace, kterými už si prošli, úsilí, které společnosti za svůj společensky a pracovně aktivní život přinesli. Slušnostními projevy jim dáváme najevo, že všechny zmíněné aspekty respektujeme, že si jich vážíme.

V případě nadřízených opět respektujeme a uznáváme – pracovní zkušenosti, schopnost dosáhnout dané pracovní pozice a také další vlastnosti, které už mohou být v případě jednotlivých nadřízených individuální – organizační a inovační schopnosti, motivační, schopnost správně volit nové podřízené, umění empatie atd.

Ženám prokazujeme úctu danou řekněme přírodou. Jsou to jemné, něžné bytosti, které se starají o našem potomstvo, rodí a vychovávají naše děti. Jak staří lidé, tak ženy si naši úctu zaslouží, byť máme někdy problém s nimi vyjít.

Ale vraťme se k primární otázce, tedy jak rozlišit ve sporných případech společensky vyšší postavení dvou lidí (jedná se o mix základních pravidel). Předně je třeba říci, že velkou roli v tomto ohledu hrají pocity, vnímání vlastní role, ale také respektování rolí automatických, které jsme si naznačili výše.

Starší muž vs. mladší žena

Pokud se sejde starší muž a mladší žena, záleží především na výši jejich věkového rozdílu. V případě, že je věk daného muže takový, že by mohl být otcem dané ženy, nebo snad dokonce jejím dědečkem, hraje společensky významnější roli on. On podává ruku, žena je tomuto muži představována třetí osobou jako první atd. On je společensky významnější.

Nicméně navzdory výše uvedenému tvrzení se nelze divit, pokud se situace v konkrétní situaci pozmění. Výrazně starší muž pozdraví mladší ženu první, pustí ji sednout, pomůže jí do kabátu, s taškou atd. Projevuje tím přirozenou úctu k ženě, dává najevo, že ještě není tak starý.

JAK SE PODÁNÍM RUKY

NEZNEMOŽNIT: první dojem může zhatit vaše jednání JAK SE PODÁNÍM RUKY

Nadřízený muž vs. podřízená žena

Ačkoli žena musí respektovat vyšší pozici muže v rámci firemní hierarchie (netyká mu, neoslovuje ho důvěrně, plní úkoly atd.), nadřízený muž by si měl uvědomit, že jeho podřízená je především žena. Tudíž si zaslouží veškeré formy pozornosti, o kterých už jsme ve vztahu muž – žena mluvili. Tím více, pokud je daná žena výrazně starší než on a do hra se tedy zapojuje poměr starší osoba je společensky významnější než mladší.

Obecně vzato, abychom to uzavřeli, je ovšem společensky významnější (tedy v rámci dané firmy) nadřízený nad podřízenou. On by měl tedy rozhodovat o tom, jaká budou pravidla společenské významnosti směrem k podřízené, zda se přikloní více k variantě „nadřízený vede“, nebo „žena vede“.

Mladší nadřízený, starší podřízená

Podobná situace je logicky i v případě starší podřízený, mladší nadřízený. Základní společenská významnost je evidentní. Nadřízený je výše. Je však opět na jeho taktu a slušnosti, jak bude ke staršímu podřízenému přistupovat, jak jej bude v rámci týmové role dalece respektovat jako autoritu.