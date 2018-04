Který den v týdnu se vám pracuje nejlépe?

DITA DUDKOVÁ, externí PR & Marketing konzultant: Rozhodně v pondělí a úterý. Jsem zvyklá plánovat si celý svůj týden v neděli večer. Díky tomu neztrácím čas v pondělí ráno a vím přesně, čemu se musím věnovat. V pondělí a úterý mám také nejvíce energie a odhodlanosti dokončit a vyřešit to, co se třeba nepodařilo v týdnu minulém. Soustředím se na to, abych si v diáři odškrtala splněné úkoly hned zpočátku týdne. Mohu se tak pak těšit na volné páteční odpoledne.PETR SÝKORA, majitel společnosti Papirius: Tak jako sportovec nebo motor auta, i člověk potřebuje nějaký čas, než se pracovně rozjede" na plné obrátky. Mně osobně se pracuje nejlépe od úterka do čtvrtka. Mezi těmito dny už nevidím rozdíl. PAVEL NOVÁK, manažer, Ami Communications: Nejlépe se mi možná pracuje v úterý a ve středu - člověk už je rozjetý" a ještě se nestačil nastřádat spánkový deficit, který pociťuji zejména na pod- zim a v zimě koncem týdne.PETR KOLÁŘ, editor, Xantypa: Na novinách a časopisech je nejhorší to, že musí vycházet pořád dokola, takže vytvářím našim majitelům nadhodnotu každý den. A rád. Ale stejně je nejlepší čtvrtek. V pátek ráno jdu na tenis a pak už se blíží víkend...DRAHOMÍRA JIRÁKOVÁ, tisková mluvčí McDonald's: Nejlépe se mi pracuje od úterka do pátku. Pondělí je náročný den, kdy je nejvíce pošty, telefonátu a jednání. Je to startovací přípravný den, kdy vycizeluji program na celý týden. O víkendech se snažím nepracovat, ale pokud chci něco v klidu napsat, volím i tyto dny.