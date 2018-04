Který penzijní fond vám vydělá i ušetří nejvíce?

Všechny penzijní fondy, které v současnosti operují na našem trhu, jsou sdružené v Asociaci penzijních fondů České republiky. Každý z nich přitom vlastní a spravují různí vlastníci. Pochopitelně i tento ukazatel by měl hrát při výběru fondu, do kterého vložíte své peníze, neboť čím ekonomicky silnější je to vlastník, tím se snižuje riziko jeho případného krachu a s tím spojená ztráta vašich investovaných prostředků. A proto se na hlavní vlastníky každého z nich podíváme (viz tabulka.)

Mezi výhody, které penzijní připojištění jako takové nabízí, řadíme především daňovou odečitatelnost splátek a státní příspěvek. V těchto dvou bodech ovšem na tom, jaký penzijní fond zvolíte, nezáleží.

První rozdíl však už nastává ve výši zhodnocení vašich vložených finančních prostředků. Loňský rok zaznamenaly penzijní fondy zhodnocení od 2,5 % (ING Penzijní fond) až do 5,3 % (ČSOB PF Progres). Stále se vám zdá odlišnost mezi jednotlivými fondy zanedbatelná a opíráte se o tvrzení, že příští rok může být zhodnocení opačné? Máte pravdu. Hlavní roli zde totiž hraje totiž dlouhodobé zhodnocení fondu (3 – 5 let), protože hlavně z takového údaje poznáte, zda jde o kvalitní fond u něhož jeho manažeři mají ten správný čich na umístění vámi svěřených prostředků.

Penzijní fond Majoritní akcionář Allianz PF, a.s Allianz pojišťovna, a.s. - 100% CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND, A.S. Winterthur Leben AG, Švýcarsko - 79,97% ČSOB PF Progres, a.s. Československá obchodní banka, a.s. -100% ČSOB PF Stabilita, a.s. Československá obchodní banka, a.s.-100% Generali PF, a.s. Generali Holding Vinna AG, Rakousko-100% Hornický PF Ostrava, a.s. OKD, a.s.-100% ING Penzijní fond, a.s. ING CONTINENTAL EUROPE HOLDING B.V.-100% PF České pojišťovny, a.s. Česká pojišťovna, a.s.-91% PF České spořitelny, a.s. Česká spořitelna, a.s.-100% PF Komerční banky, a.s. Komerční banka, a.s.-100% Zemský PF, a.s. Mostecká uhelná společnost, a.s.- 88,53%

Zdroj: Asociace penzijních fondů České republiky

Kromě výše zhodnocení, kterým se fondy tak rády chlubí, se ovšem vás ovšem budou snažit ulovit na speciální nabídky. Na jaké? Pojďme se na ně podívat.

Allianz PF - žádné zvýhodnění pro své klienty v současné době nenabízí

CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND - ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou nabízí pro společné klienty možnost sjednání cestovního zdravotního připojištění na krátkodobé opakované pobyty v zahraničí za zvýhodněnou pojistnou sazbu pro oblast Evropy a vybraných zemí ve věkové skupině 0 - 69 let za 1 200 Kč/rok. Pojistná sazba pro rodinný typ pojištění tj. rodiče a všechny jejich nezaopatřené děti činní celkem 2 000 Kč/rok. Podmínkou je příslušnost všech těchto členů rodiny v rámci veřejného zdravotního pojištění k VZP ČR a účast na penzijním připojištění u CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍHO FONDU alespoň jednoho z nich.

ČSOB PF Progres a ČSOB PF Stabilita - pro své klienty nabízí slevu 5 % na pojistném u ČSOB Pojišťovny (produkt DOMUS – pojištění majetku a odpovědnosti občanů), šestiměsíční poplatkové prázdniny při sjednání účtů Postžiro nebo Postkonto u Poštovní spořitelny, slevu 7% na vybrané zájezdy u cestovní kanceláře Čedok, zdarma kartu mládeže EURO<26

Generali PF - všichni klienti získávají slevu 10 % na cestovní pojištění u téhož pojistitele. Klienti s měsíčním příspěvkem min. 1.500 Kč se mohou stát členem Klubu Generali s nímž jsou spjaté různé výhody (např. členská karta opravňující majitele ke slevám na více jak 800 prodejních místech v ČR). Pro klienty s minimálním měsíčním příspěvkem 500 Kč je pak připraveno bezplatné úrazové pojištění na 1 rok s následujícím krytím:

1/ Smrt úrazem - zemře-li pojištěná osoba na následky úrazu, bude vyplacena oprávněné osobě ve smlouvě o penzijním připojištění částka 100 000 Kč

2/ Trvalá invalidita následkem úrazu - utrpí-li pojištěná osoba úraz, který zanechá takové následky, které již není možné odstranit, bude jí vyplaceno dané procento podle tabulky pro hodnocení trvalé invalidity z pojistné částky, které je závislé na výši osobního účtu účastníka penzijního připojištění v okamžiku, kdy utrpěl úraz, a sice:

pojistná částka 100 000 Kč – zůstatek osobního účtu do 30 000 Kč včetně

pojistná částka 200 000 Kč – zůstatek osobního účtu nad 30 000 Kč

Hornický PF Ostrava - žádné zvýhodnění pro své klienty v současné době nenabízí

ING Penzijní fond - žádné zvýhodnění pro své klienty v současné době nenabízí

PF České pojišťovny - možnost sjednání úrazového pojištění Bonus pro účastníky penzijního připojištění nebo jejich blízké se sazbou zvýhodněnou o 22 %. Sleva není časově omezena a je platná po celou dobu trvání penzijního připojištění. Po ukončení penzijního připojištění dojde k přepočítání pojistného na standardní sazby České Pojišťovny.



PF České spořitelny – za výhodných podmínek (sleva až 60 %) možnost uzavřít úrazové pojištění u Pojišťovny České spořitelny ve čtyřech různých variantách:

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Pojistná částka (Kč) Pojištění smrti z jakýchkoliv příčin 10 000 Kč 10 000 Kč ne ne Pojištění smrti následkem úrazu 50 000 Kč 50 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč Pojištění trvalých následků úrazu Ne Ne 600 000 Kč 600 000 Kč Pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu Ne 100/den Ne 300/den Pojištění hospitalizace v důsledku úrazu Ne 100/den Ne 300/den Roční pojistné 100 Kč 500 Kč 1 200 Kč 2 700 Kč

Zdroj: Internetové stránky PF České spořitelny



PF Komerční banky - každý nový účastník penzijního připojištění u PF Komerční banky obdrží věrnostní kartu PF KB systému SPHERE KARD se kterou lze využívat výhody a slevy ve více než 4 500 obchodech a provozovnách služeb po celé ČR a SR. V různých oblastech služeb a zboží je pak možné využít slevy od 5 do 50 %.



Zemský PF - žádné zvýhodnění pro své klienty v současné době nenabízí

Jaké faktory vám přinesou užitek?

Jak si přilepšit na penzi?

Vaším prvním vodítkem při výběru penzijního fondu může být fakt, že vklady účastníků nejsou ze zákona pojištěny, a proto by bylo dobré věnovat pozornost skutečnosti, kdo který PF vlastní.

Při výběru vašeho penzijního fondu rovněž není od věci, jejich aktuální nabídku prozkoumat trochu podrobněji. Nemůžete tím nic ztratit ale poměrně dost získat.

V současné době se jako nejlepší nabídka jeví zvýhodněné úrazové připojištění u PF České spořitelny. Když zvolíte jejich Variantu 3 nebo Variantu 4, získáte tak kvalitní pojistnou ochranu za rozumné peníze.

Když pomineme penzijní fondy, které na výhodnou nabídku pro vás zatím zapomněli, jeví se jako celkem nezajímavá nabídka PF ČSOB Progres i Stabilita, kdy vám nabídnou slevu pouhých 5 % na pojištění majetku a odpovědnosti občanů u sesterské pojišťovny. Tutéž slevu vám totiž dokáže dát i jejich řadový pojistný agent a nemusíte mít penzijní připojištění.

Každý z nás by měl k penzijnímu připojištění přistupovat s rozumem, zjistit si co nejvíce informací a orientovat se v nabídce penzijních fondů jen podle takových výhod, které skutečně potřebuje a správně využije.

Penzijní připojištění představuje výhodnou formu dlouhodobého a bezpečného spoření, zvláště pokud nemáte daleko do důchodu. Více o této zajímavé formě spoření se dočtete ve speciální příloze Fincentra o penzijním připojištění .

Jak jste spokojeni s výhodami, které vám nabízí váš penzijní fond? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.





