Kterým fondům se bude dařit?

, aktualizováno

Poslední týden přinesl mnoho novinek. Pro některé investory je nejlepší zprávou to, že Viktor Kožený by se konečně mohl dostat před soud a zodpovídat se za své „obchodní praktiky“. Tuto naději však nevzbuzují úspěchy českého soudnictví, nýbrž obvinění Koženého newyorskými státními zástupci. Na výsledky tohoto případu si však budeme muset počkat minimálně do dalšího roku. Mohlo by to však pomoci vylepšit reputaci fondového odvětví u českých investorů. (Více o obvinění Viktora Koženého si můžete přečíst ZDE.)