KTP Quantum nemá na výplaty

Komise pro cenné papíry ihned zakázala firmě provádět jakékoli finanční a majetkové transakce a zahájila s ní urychleně správní řízení. „Hrozí, že některý klient bude vyplacen na úkor jiných. Proto jsme zakázali další výplaty i přijímání nových klientů, převádění peněz mezi účty a nakládání s akciemi,“ zdůvodnila mluvčí komise Radka Procházková.

Vážné problémy makléře souvisí s tím, že majetek společnosti je výrazně nižší než hodnota vkladů. Navíc firma většinu peněz investovala do neveřejně obchodovatelných akcií. Komise jí už v létě uložila, aby koupila kvalitnější akcie. Čas na to měla mít do konce února, za téměř šest měsíců tak ale neučinila. Zásah komise nakonec přišel ještě před vypršením této lhůty.

Quantum se hájí tím, že právě kvůli vlastnictví neveřejně obchodovatelných akcií nemůže vyplácet vklady. „Hotovost můžeme získat v delším časovém horizontu,“ uvedl mluvčí KTP Jan Charvát.

V pondělí přitom firma ještě výplatu slibovala. „Mám strach, že přijdu o peníze. Včera ještě normálně vypláceli, dnes už jsem nedostala nic,“ stěžovala si jedna z klientek vsetínské pobočky KTP. Tamní zástupkyně firmy Jana Vaňková nebyla schopna vysvětlit, co se děje: „Zatím nevyplácíme," uvedla pouze.

Vedení Garančního fondu obchodníků s cennými papíry považuje situaci v KTP za znepokojivou. „Obchodník s cennými papíry má mít na výplaty klientů kdykoliv,“ poznamenal Radek Urban z fondu.