KTP Quantum se snaží vyžehlit situaci

Společnost Swiss Asset Management (CZ) včera vydala tiskovou zprávu, ve které informovala, o začátku spolupráce mezi KTP Quantum, švýcarskou bankou Anker Bank Zürich a společností Swiss Asset Management (CZ) při správě zákaznického portfolia společnosti KTP Quantum. Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst. KTP tak zjevně reaguje na výzvu Komise pro cenné papíry ke zjednání nápravy a odstranění nedostatků v její činnosti a zajištění poskytování služeb zákazníkům v souladu se zákonem (viz).

Na první pohled tedy to vypadá, že důvěryhodnost kontroverzní společnosti KTP by mohla vzrůst, podíváme-li se však na celou záležitost detailněji, odhalíme několik zarážejících skutečností.

První z nich je samotná Anker Bank Zürich. I přesto, že se v tiskové zprávě píše, že tato banka se věnuje správě portfolii již přes dvacet let, dosáhla její bilanční suma v roce 2000 pouhých 280 milionů švýcarských franků (6,4 mld. Kč), což je ve švýcarském prostředí, známé vysokou vyspělostí bankovního trhu, velmi málo. Navíc je to málo i v kontextu s KTP – jen samo KTP spravuje přes 2 miliardy korun, což je třetina aktiv Anker Bank! Tato banka se také dle popisu zabývá privátní klientelou, což jsou fyzické osoby. KTP je však instituce a pomoc by tak měla hledat spíše u subjektů zabývajících se obchodem s institucemi, ne bohatými fyzickými osobami. Anker Bank je v mezinárodním měřítku naprosto neznámou finanční institucí a navíc nepodléhá českému právu (byť švýcarské může být přísnější – důležité je, že ho český občan nezná). Pro českého investora tedy Anker bank nepředstavuje žádnou jistotu.

Druhou neznámou je společnost s honosným názvem Swiss Asset Management (CZ), s.r.o., která má rovněž pomáhat KTP se správou portfolia. K tomu, aby mohla společnost poskytovat na území České republiky investiční služby, je podle Komise zapotřebí, aby disponovala základním kapitálem minimálně 5 mil. a pouze v případě, že nepřichází do styku s klientskými penězi, může být její základní jmění na minimální úrovni 2 milionů korun. Avšak Swiss Asset Management (CZ) má podle obchodního rejstříku základní kapitál ve výši pouhého jednoho milionu korun, což je minimálně o polovinu méně, než by správně mělo být. Zákon navíc ukládá, že společnosti tohoto typu by měly mít formu akciové společnosti a ne společnosti s ručeným omezeným (i když v současnosti jsme v přechodném období, které platí až do půlky příštího roku, a které ještě připouští i formu s.r.o.).

Třetí skutečností pak zůstává, že i kdyby mělo KTP sebeserióznějšího partnera, nelze spoléhat na to, že všechny problémy zmizí jakoby mávnutím kouzelného proutku a klientům KTP nic nehrozí. Je to podobné, jako kdyby se vedení kampeličky zaštiťovalo tím, že spolupracují například s auditorskou firmou z velké pětky.

Proklamované cíle této spolupráce, tj. restrukturalizace a následné dosažení vysoké kvality portfolia (přibližně 75% portfolia má KTP v akciích neveřejně obchodovatelného lázeňského holdingu Médeia) a uvedení investičních produktů na český trh tak již od počátku dostávají mírné trhliny. 27 tisíc klientů KTP a jejich 2 miliardy korun tak stále budou žít s pochybami.

Informace o kauze KTP Quantum si můžete přečíst ZDE.

Myslíte si, že spolupráce se švýcarskou Anker Bank Zürich a společností Swiss Asset Management (CZ) bude pro klienty KTP Quantum výhodná? Jak se na vývoj okolo KTP díváte vy?