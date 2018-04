KTP Quantum skončilo v konkurzu

Jde o největší pád makléřské firmy v historii českého kapitálového trhu. Loňský krach Private Investors ani bankrot firmy Finnex se totiž netýkal tak velkého objemu vkladů a už vůbec ne tak velkého množství zákazníků.

V případě Private se vyšetřuje zpronevěra 932 milionů korun, o které přišlo asi 2500 lidí.

Konec KTP přivolalo samo představenstvo firmy. Soud jen vyhověl jeho žádosti na uvalení konkursu a správcem konkurzní podstaty jmenoval Jiřího Sehnala z Kolína.

Představenstvo už ale nemělo moc na vybranou. Vědělo, že Komise pro cenné papíry, která s KTP vede dvě správní řízení a kvůli mnoha nedostatkům zvažuje, že mu odebere licenci, chystá zablokovat poslední účet, který ještě KTP mohlo využívat. Komise skutečně v pátek peníze, které KTP dosud používalo na svůj provoz zmrazila. Komise také poprvé přiznala, že se majetek klientů díky chování KTP v posledních týdnech ztenčuje. KTP se dostalo do takové tísně, že ani nemohlo platit pracovníky. "Snižuje se hodnota akcií, které patří klientům. Zároveň roste pravděpodobná výše pokut, které se KTP ve smlouvách klientům zavázala platit, když nebude slibovaný výnos. Chyběli jim peníze na výplaty zaměstnancům. Proto jsme zablokovali provozní peníze. Budou moci být použity pro klienty," vysvětluje mluvčí komise Radka Procházková. Komise přitom zablokovala ostatní účty KTP už před měsícem. Zakázala KTP přibírat nové klienty a operovat s akciemi. Od té doby se tisíce klientů nemohou dostat ke svým penězům. Na otázku proč komise nechala ještě měsíc KTP možnost utrácet provozní peníze, komise uvádí, že by tím bývala způsobila pád obchodníka. Krach tedy přišel o měsíc později."Zablokovat provozní účet znamená de facto ukončit činnost obchodníka. KTP stále deklarovalo, že jedná ze zahraničním partnerem. Dosud ovšem nepřišli s žádným řešením," uvádí Procházková.

Do problémů se makléř dostal v únoru, kdy firma zmrazila výplaty klientům. Tvrdila, že lidé by se k penězům měli dostat do tří měsíců. Do té doby údajně počítala s kapitálovým vstupem firmy Swiss Asset Management, která je regionálním zástupcem švýcarské Anker Bank.

Souhrn článků ke kauze KTP najdete ZDE a v souvisejících článcích.

Část klientů KTP Quantum se spojila do občanského sdružení a prostřednictvím firmy Orca Group, která se postavila do jejich čela, návrh na konkurs z obav o majetek připravovala. Orca Group odhadla výtěžnost majetku obchodníka v konkursu na minimálně na 18 procent.

Majetek obchodníka většinou tvoří veřejně neobchodovatelné cenné papíry, zejména lázeňský holding Médeia Bohemia, který je ale zřejmě zatížen mnoha zástavami.

Sankční správní řízení už s KTP Quantum vede Komise pro cenné papíry, protože makléřská společnost včas nesplnila povinnosti, které jí komise uložila loni v srpnu.

Komise například zjistila, že obchodník nezajistil změnu struktury portfolia zákazníků a neučinil opatření, aby svěřené prostředky zákazníků nemohl použít k obchodům na vlastní účet. Za nedodržení povinností hrozí firmě pokuta až sto milionů korun, případně i odebrání licence obchodníka.