KTP úvěrovalo spřátelené osoby

KTP Quantum například poskytlo 20milionovou půjčku fyzické osobě, která ji firmě dosud nesplatila. Peníze dluží makléřské firmě dokonce i někteří její klienti. Konkurzní správce Jiří Sehnal, který přišel do zkrachovalého KTP před necelými dvěma týdny, dále zjistil, že Karel Takáč, jenž byl dříve členem představenstva KTP a stál coby spolumajitel KTP v čele dalších firem různě napojených na obchodníka, si rovněž z KTP půjčoval peníze. "Pan Takáč má u KTP dluh ve výši 16 milionů. Část z toho představuje půjčka, část nesplácené nájemné za dům, ve kterém bydlí, a část nelze zatím rozkódovat," říká Sehnal.

Karel Takáč bydlí v náchodské vile, která patří KTP Quantum. Ta propadla do konkurzu a konkurzní správce ji nyní žádá zpět, stejně tak bude trvat na tom, aby Takáč vrátil dlužné miliony. Sám Takáč se nevyjádřil k tomu, na co peníze vypůjčené z prostředků KTP Quantum použil. V pražských ani náchodských kancelářích KTP není k zastižení, nezvedá ani svůj mobilní telefon. I když potíže makléřské firmy jsou známy již několik měsíců a letos v únoru se vyhrotily, KTP Quantum paradoxně stále získávalo nové klienty. Konkurzní správce zjistil, že namísto počtu 28 tisíc klientů, který KTP zveřejňovalo, měla firma v době krachu 30 a půl tisíce zákazníků.

Největší potíže má Sehnal zatím s tím, jak se dostat ke kompletnímu účetnictví. S hlavní knihou, která je jakýmsi sumářem účetních dokladů, disponují dvě firmy, ale nikoliv samo KTP Quantum. V elektronické podobě má účetnictví KTP v majetku mateřská firma Quantum Praha, jejímž spolumajitelem je rovněž Karel Takáč. Ten tedy stále může operovat s doklady

Jak postupuje konkursní správce v KTP Quantum? snižuje fixní náklady, zejména propouští zaměstnance a dealery snaží se zamezit přístup do účetnictví manažerům KTP usiluje o výměnu vedení firem ovládaných KTP Quantum všem klientům hodlá poslat výpis z evidence, aby bylo zřejmé, jaké cenné papíry komu náleží zrušil bankovní účty KTP Quantum a hotovost soustřeďuje na kontě, které má pod kontrolou a na které nemá kromě správce nikdo jiný přístup

firmy KTP. Přístup do účetnictví má také firma Insoft. "Licenční podmínky programu, ve kterém je vedeno účetnictví, mi nedovolují do něj přístup. Budu muset koupit licenci," popisuje Sehnal.

Hlavním úkolem správce je nyní zařídit, aby majetek, který v KTP zůstal nesnižovaly nejrůznější náklady, zejména náklady na provoz dealerské sítě. Propustil většinu přímých zaměstnanců KTP a tento týden hodlá zrušit smlouvy se všemi zhruba 160 dealery. "KTP dluží zaměstnancům 580 tisíc. Raději je vyplatím ihned, protože by zbytečně nabíhalo penále z prodlení," říká správce. Podle Sehnala zbylo v KTP 51 milionů v hotovosti. Peníze správce stáhl z účtů KTP a soustřeďuje je na novém účtu, který má on pod kontrolou. Sehnal se nyní také snaží zjistit, jaké cenné papíry náleží každému z klientů. Každý z nich by měl obdržet od správce výpis, který by měl dokreslit, jak velký byl jejich majetek v době krachu KTP.