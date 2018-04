Kuchařka online investování

Internet výrazně změnil poměr sil na poli investování. Jsou to právě finanční servery a online brokeři, kteří zpřístupnili investování do cenných papírů drobným investorům. Dříve bylo dění na burzách v režii velkých finančních institucí spravujících mnohamilionový až miliardový majetek nebo velmi bohatých podnikatelů či průmyslových magnátů. Díky svým značným finančním zdrojům měli snadný přístup ke kvalitním informacím, které určovaly, kterým směrem se akcie vydají. Informace byly velmi drahé.

I před několika málo roky, kdy se situace již značně zlepšila, musel mít investor přístup alespoň k informačním terminálům od Reuters nebo Bloombergu, jejichž pronájem stojí statisíce korun ročně. Internet všechno změnil. Online brokeři zavedli velmi nízké poplatky za obchodování, které jsou v mnoha případech o více než 90% nižší než dříve. Zároveň vybavili drobné investory mořem informací nutných pro správné investiční rozhodování – hospodářské výsledky firem, aktuální burzovní ceny či doporučení od významných investičních bank.

Výběr online brokera

Nejste-li spokojeni s výsledky svých podílových fondů nebo fond manažerům prostě nevěříte a přitom máte aspoň trochu cit pro čísla a finance, nastal čas uchopit část svých úspor do vlastních rukou. Akcie se většinou obchodují na burzách, a to prostřednictvím členů burzy, tj. makléřů. Při nákupu či prodeji akcií musíte tedy využít jejich služeb. O tom, jak si vybrat vhodného makléře, jsme již psali v minulých komentářích:

1. Základní požadavky na brokera

2. Jak si vybrat brokera z pohledu různých typů investorů

3. Aktuální nabídka brokerů a co se připravuje

Výběr brokera je velmi důležité rozhodnutí. Brokerské služby totiž něco stojí a každý poplatek pro vás znamená jistou ztrátu, kterou musíte vykompenzovat nejistým výdělkem v akciích. Pokud pro vás není angličtina problém, tak nezapomeňte, že mnozí zahraniční brokeři nabízejí kvalitnější a zároveň levnější služby než jejich čeští kolegové. Otevření účtu u zahraničního brokera musíte akorát oznámit České národní bance. Přístup ke kvalitním informacím, které ovlivňují správnost vašeho rozhodnutí, je neméně významný.

Postavte si portfolio

Na začátku investování do akcií byste měli mít k dispozici alespoň několik desítek tisíc korun. Větší suma peněz je samozřejmě pro investování vhodnější. Jednak zaplatíte méně na poplatcích (vzhledem k výši vaší investice) a jednak si budete moci vytvořit portfolio několika akcií, a tím výrazně snížit nebezpečí ztráty.

Nemáte-li alespoň 50 000 korun, zapoměňte na zahraniční akcie. Při obchodování v zahraničí bývá totiž poplatek většinou stejný bez ohledu na velikost investice, a to mezi 10 až 20 dolary. Stojí-li např. obchod 15 dolarů, tj. asi 570 korun, pak vám broker z investice ve výši 15 000 korun ukrojí 3,8%, což je opravdu hodně. Při investici ve výši 50 000 korun již zaplatíte jen 1,1%, což už je přijatelné. V České republice jsou poplatky za nízké investice nižší.

Pro rozumné snížení rizika pomocí vybudování portfolia akcií (diversifikace) potřebujete 100 000 až 150 000 korun, abyste neplatili zbytečně vysoké poplatky. Vaše portfolio by mělo obsahovat akcie nejméně tří různých podniků. Abyste snížili nebezpečí ztráty, nesmíte ovšem koupit akcie podniků z jednoho úzce zaměřeného oboru. Koupíte-li např. akcie Yahoo!, Amazon či eBay, velmi pravděpodobně spadnou ceny všech těchto akcií, objeví-li se špatné zprávy z oblasti Internetu. Budete-li mít naopak např. místo Yahoo akcie potravinářského a tabákového gigantu Philip Morris nebo výrobce letadel Boeing, můžete teoreticky vydělat i v případě nepříznivého vývoje Internetových firem.

O každém podniku ve vašem portfoliu byste měli alespoň něco vědět. Nekupujte akcii jen proto, že v posledních týdnech její cena vzrostla o 20% nebo že jste její jméno viděli ve třech posledních výtiscích Financial Times po sobě.

Časování nákupu

Investiční odborníci také kromě snížení rizika pomocí sestavení portfolia různých akcií doporučují tzv. časovou diverzifikaci. Ta spočívá v tom, že např. 300 000 korun nezainvestujete v jeden den (třeba i nákupem tří různých akcií), ale postupně, třeba každý měsíc 100 000. Výhoda spočívá v tom, že začnou-li ceny akcií padat v okamžiku vaší první investice, v druhém a třetím kole nakoupíte další akcie levněji a celkově za svých 300 000 korun koupíte více akcií, než by tomu bylo v případě, že byste celých 300 000 investovali najednou. Každá mince má ale svůj rub i líc. Následuje-li po vaší první investici růst cen akcií, další akcie nakoupíte dráže než v prvním kole. Celkově pak za své peníze nakoupíte méně akcií, než kdybyste vše zainvestovali najednou. Nižší zisk za cenu omezení rizika ztráty je ale pro většinu lidí přijatelnější, než možnost vyššího zisku, ale i vyšší ztráty.

Emoce nechte stranou

Dnes jsou informační technologie na tak vysoké úrovni, že se u solidního brokera o bezpečnost svých peněz a dat nemusíte bát. Největším nepřítelem vašich peněz jsou vaše emoce. Nikdy nepropadejte panice! Nemáte-li žaludek na to, abyste sledovali, jak hodnota vašich akcií klesá, do akcií neinvestujte (ani přes fondy!). Je statisticky dokázáno, že nejlepší strategií je investovat dlouhodobě. Bez obav tedy můžete zainvestovat a na své úspory se podívat až za 5 či 10 let. Je velmi pravděpodobné, že budete příjemně překvapeni. Je zbytečné sledovat své akcie každý den a hluboce prožívat jejich denní výkyvy. Samotný pokles ceny akcie není důvodem k jejímu prodeji. Prodat akcii byste měli pouze ve dvou případech: když se nepříznivě změní finanční či obchodní situace podniku, jehož akcie držíte, nebo když akcie dosáhne vámi očekávané ceny. Pamatujte, že zákony přitažlivosti platí a nic nestoupá bez přestávky věčně.

Zdanění akcií

Nechcete-li se dělit o své tvrdě zasloužené zisky (investování není jednoduché!) se státem, prodejte svou investici nejdříve po šesti měsících. To platí jak pro domácí tak i zahraniční akcie. Dividendy z českých akcií dostanete již zdaněné, a to sazbou ve výši 15%.

Využíváte služeb online brokerů? Jste s nimi spokojeni? Využili jste někdy i služeb zahraničního brokera? Podělte se s ostatními čtenáři o vaše zkušenosti!