Kudy odtékají z rodinného rozpočtu peníze

„Bezpečně vím, že nakupuji zbytečnosti, dávám spropitné i tam, kde bych ho dávat nemusela, sem tam naletím na nějaký trik obchodníků. Chybám se nevyhýbám, ani když vybírám dovolenou, pořizuji elektroniku či objednávám řemeslníka,“ sebekriticky hodnotí svoje hospodaření s penězi manažerka Lucie Bláhová.

Podle odborníků mají rezervy v hospodaření s penězi všichni, jde jen o to je odhalit. V každém případě by měla fungovat v rámci rodiny jednotná strategie hospodaření, její členové by se měli domluvit na stanovení priorit a tomu přizpůsobit další taktiku. Kdo se počátkem roku rozhodne, že našetří na dovolenou u moře, musí tomu přizpůsobit utrácení.

Příkladem černé díry rodinných rozpočtů je totální spotřeba veškerých příjmů. „Důvodem je, že si rodina neurčí žádný cíl, na který by šetřila, a ani nezná všechny možnosti, jak by našetřit mohla,“ upozorňují odborníci na rodinné finance. „Finanční deprese plynoucí z vědomí - my na to stejně nemáme a nikdy nebudeme mít - spouští kolotoč, jehož zastavení je bolestivé, protože znamená omezení stávající spotřeby. Tento přístup navíc často vede k tomu, že neexistují ani základní finanční rezervy pro případ pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a podobně.“

Podle finanční poradkyně Jitky Šimánkové se rodině snadněji podaří peníze ušetřit, když se všichni její členové shodnou na společném cíli. Lehčí je to tehdy, když si přinesou z rodiny, v níž vyrůstali, podobné zvyklosti při zacházení s penězi. Hovory o penězích by přitom neměly být v rodině tabu, a to ani před dětmi. Zvlášť ty větší by měly vědět, jaké jsou její příjmy, za co se v rodině utrácí a na co se šetří.

Spokojenost se životní úrovní roste se vzděláním

Čím vyšší vzdělání a příjem, tím vyšší spokojenost se životní úrovní, vyplývá ze šetření Centra pro výzkum veřejného mínění z února letošního roku. Ke spokojenější části obyvatel patří podnikatelé a živnostníci, vyšší odborníci, studenti a potenciální voliči ODS. Svou životní úroveň vnímají hůře především důchodci, nezaměstnaní, rozvedení či ovdovělí lidé, stoupenci KSČ a ti, kteří se nehlásí k žádné politické straně.