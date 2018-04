Kudy utíkají z domácností peníze

Umíte nakupovat?

I když si skoro každý myslí, že umí nakupovat, přesto to tak není. Opravdu nikdy nenakoupíte něco navíc, co pak nestihne sníst? A co vaření? Pokaždé trefíte apetyt jedlíků? A když náhodou ne, dojídáte zbytky jídel, nebo končí v koši?

Zbytečně se utrácí při rodinných víkendových nákupech v hypermarketech. Ceny jsou tam sice v průměru o deset procent nižší než v supermarketech, ale zase je těžké odolat zbytečnostem, zvlášť pokud vás doprovázejí děti. Navíc musíte k ceně nákupu připočítat také většinou benzin.

Kam pro lyže? Kde je nejlevněji?

Více čtěte ZDE .

V obchodech také snadno naletíme na marketingové triky. Lákají nás slevy, ochutnáváme a hned nakupujeme potraviny, pro které jsme nepřišli. Oslněni výhodnými nabídkami většího balení za nižší cenu pořizujeme, co nikdy nemůžeme spotřebovat. Místo jednoho jogurtu si pak děti klidně dopřejí dva a žádná finanční úspora se nekoná. Jak naopak při nákupech ušetřit?

Nakupovat se seznamem, zbytečně se v obchodě nezdržovat, vypravit se do něj s plným žaludkem a pokud možno bez dětí. U větších nákupů například elektroniky je dobré porovnat nabídku několika obchodníků. Úspora může dosáhnout i několika tisíc korun, podobně se může vyplatit také nákup přes internet.



Je váš mobilní operátor ten pravý?

Kolik máte doma bankovních účtů a kolik platebních karet? A potřebujete je všechny? Pokud ne, zrušte je, ušetříte i několik tisíc korun. Před koncem roku a na začátku nového roku zvýšily banky poplatky. Je vhodné porovnat sazby vaší banky s konkurencí a případně ji změnit. Totéž se vyplatí také u mobilních operátorů a zejména poskytovatelů připojení k internetu. Jejich sazby a programy se mění velmi dynamicky, a kdo chvíli zaváhá, může propást výhodnější tarif a prodělat hodně peněz.