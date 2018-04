Kultura se projeví, když šéf odjede

Mají velké manažery, pod nimi menší manažery a pod nimi ještě menší a menší, až několik úrovní úplně dole existuje zaměstnanec. Čím větší manažer, tím větší kancelář, auto a ohodnocení. Velký manažer zadá úkol menšímu, ten zase menšímu a tak dál. Jasnou hierarchii není možné obejít. Manažer páté úrovně tak například nemůže jít za manažerem druhé úrovně. Stejně jako na vojně.

Protože tento armádní styl zastaral, zejména větší firmy se s tím snaží něco dělat. Mění firemní kulturu. Zalistujte náborovými inzeráty, podívejte se na reklamu, a hesla jako "Měníme se! Pojďte se měnit s námi!" na vás doslova vyskočí.

Měnění firemní kultury je již pár let velká móda. Jak obvykle probíhá? Taková firma si nejčastěji najme konzultanty, kteří už měnili kulturu někde jinde. Ti zanalyzují situaci, navrhnou strategii a připraví plán. Ryba smrdí od hlavy, a proto je třeba začít shora. Pánové z vrcholového vedení (dam je ve vedení firem stále jako šafránu) sundají sako a kravaty a na pár dní opustí své kanceláře. Pod vedením konzultanta definují vizi a hodnoty firmy. Po dvou až třech dnech se vrátí do kanceláře. Nová vize a hodnoty se zavěsí na zeď a zaměstnancům se rozdají malé kartičky s hodnotami (aby to měli na očích).

Manažeři odkládají kravatu a sako, začínají si častěji tykat a oslovují se jmény. Dveře jejich kanceláře jsou otevřené. Mění slovník. Najednou mluví o týmu, vizi, hodnotách, procesech, změnách a nadšení. Používají anglická slova jako meeting, buy-in, commitment, review nebo feedback... A tak se mění slupka. Jádro však zůstává beze změny. Manažeři se dál předhánějí v tom, kdo má lepší auto, dále nařizují a kontrolují. Zaměstnanci kroutí hlavami a podivují se nad tím, co se to s jejich firmou děje.



Jestli se také rozhodnete změnit firemní kulturu, začněte tím, co a proč chcete měnit. Možná přijdete na to, že to za vás žádný konzultant neudělá. Firemní kultura je to, jak se lidé chovají, když je šéf pryč. Proto začněte u sebe! Změňte svůj přístup. Nahraďte nařizování inspirací. Kontrolu vyhodnocením. Trest poučením. Odpudivost přitažlivostí. A firma se změní společně s vámi podle toho, jak se budete chovat vy.