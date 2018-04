Místo show viděli jen vystoupení. Zklamaní diváci chtějí zpět peníze

Na jednu z největších hudebních tour současnosti - koncert Armin Only, s podtitulem Intense, která se měla konat v Ostravě koncem loňského října, se těšily tisíce příznivců nizozemského hudebního producenta DJ Armina van Buurena. O akci byl tak obrovský zájem, že se navyšovala prodejní kapacita a vstupenky byly vyprodány takřka okamžitě. Chystali se na ni i příznivci z mnoha evropských zemí.

Krátce před termínem ale organizátoři koncert zrušili. Dva dny nato pak byl obnoven samotnou agenturou účinkujícího Armina van Buurena. Ovšem slibovaná show v původní verzi se nekonala. „To, co jsme viděli, bylo jen odehrání představení s narychlo postavenou kulisou a částečně projekcí. Chyběla také pyrotechnika, prostě všechno to, co dělá show skutečnou show,“ vypočítává rozdíly zklamaný divák Lukáš Martinka.

„Představte si, že si koupíte drahý lístek třeba na Madonu, ona přijede bez kostýmů, zazpívá pár písniček na playback a odjede,“ přirovnává pro lepší pochopení.

Za pravdu mu dává Markéta Gálová z Bohumína. „Měla to být komponovaná záležitost se vším všudy. Jenže my jsme si vyslechli pouze skladby bez ostatního uměleckého ztvárnění, které je navíc delší,“ zdůrazňuje šestatřicetiletá žena a připomíná, že to, jak měla show skutečně vypadat, je možné zhlédnout na Youtube.

Kdo za to může?

Naprostá většina zklamaných diváků dává vinu pořádající agentuře Celebration.sk z Košic. Ihned po koncertu se pustila do ostré kritiky celé akce hlavně na sociálních sítích. I proto založila Markéta Gálová na Facebooku komunitní stránku s názvem Žaloba na Celebration.sk. „Důvod byl ten, že lidé byli po akci rozrušeni a naštvaní a nebylo kde shromažďovat komentáře a diskuze,“ vysvětluje. Markéta Gálová pak podala ohledně Celebration.sk také podnět na žalobu na webové stránky hromadnezaloby.cz.

Vstupenky ano, ale co to ostatní?

Markétě Gálové je líto i cizinců, kteří přišli nejen o peníze za vstupenky. „Lidé z okolních zemí investovali také do ubytování a jízdenek. Když vyšla první informace, že koncert zrušili, zahraniční fanoušci a lidé z ostatních koutů republiky hromadně rušili ubytování na Ostravsku, stornovali jízdenky, takže je to všechno přišlo podstatně dráž. Ti, co nakonec přijeli, odjížděli zklamaní,“ zdůrazňuje Gálová, která zaplatila za vstupenku 2,5 tisíce korun.

Ticketportál se omluvil

O tom, že něco nebylo v pořádku, svědčí i výzva Ticketportálu.cz, který vstupenky na akci Armin Only Intense prodával. „Po koncertu totiž zveřejnil výzvu k uplatnění reklamace. Lidé ji měli posílat na jejich e-mail. Když to ale udělali, jako odpověď dostali zprávu, že se mají obrátit na pořadatele akce, tedy Celebration.sk,“ říká Gálová.

„Osobně jsem s Ticketportálem komunikoval přes jejich chat. Byli velice vstřícní a projevili lítost nad vzniklou situací. Na svých stránkách se lidem omluvili s tím, že na základě nařízení od pořádající agentury nebyli oprávněni vracet peníze,“ dodává Lukáš Martinka.

Od akce uběhlo více než půl roku a promotér pořádající agentury Celebration sk. Luboš Virád stále tvrdí, že bylo vše v pořádku. „Vzhledem k tomu, že hlavní účinkující Armin van Buuren vystoupil v daný čas a místě se svou více než tříhodinovou show a nahradil tým Armin Only Intense, splnili jsme avizovaný program a show byla odehraná,“ napsal Virád redakci iDNES.cz.

Právník Lukáš Zelený z dTestu má však odlišný názor. Argument agentury, že protagonista zůstává stejný, jen verze je jiná, je podle něj překvapivý. „Nejčastějším důvodem ke změnám či rušení koncertů je, že hlavní interpret nemůže kvůli úrazu či nemoci vystoupit. To jsou okolnosti nepředvídatelné a v zásadě pochopitelné. Program show je většinou předem naplánovaný a pevně daný. S ním by se hýbat nemělo, pořadatel musí být schopen jej zajistit za všech okolností,“ říká Zelený.

Se změnou musí souhlasit zákazník

Podle právníka Zeleného mají lidé i v tomto případě právo na vrácení peněz. „Není možné, aby si agentura dodatečně měnila podmínky uzavřených smluv. Může navrhnout změnu termínu či programu, ale zákazník s tím nemusí souhlasit. V takovém případě mohou nespokojení zákazníci odstoupit od smlouvy a požadovat zpět zaplacenou cenu vstupenek,“ vysvětluje. Jak ale dodává, pokud druhá strana odmítá tuto povinnost plnit, zákazníkům nezbývá, než se domoci svého nároku u soudu.

„Je-li běžnou praxí agentury nedodržovat to, k čemu se zavázala, může se jednat o nekalé praktiky, které lze postihovat vysokými pokutami a v krajním případě i odnětím živnostenského oprávnění,“ poznamenává Lukáš Zelený. Zákazníkům pak doporučuje, aby si pořadatele vždy předem raději „proklepli“. „Negativní pověst podnikatele předchází a v dnešní době informačních technologií je snadné se k potřebným informacím dostat,“ dodává.

Co je možné v souvislosti s kulturní akcí reklamovat a kdy mají diváci nárok na vrácení peněz?

1. Akce byla narušena technickými problémy

Kulturní akce se sice konala, ale zážitek diváků narušily výpadky techniky - koncert byl nedostatečně ozvučen, akce se konala v prostorách, které byly kapacitně nedostačující, vystupujícím se rozbila aparatura, při promítání filmu v kině vypadával obraz či zvuk, apod.

„V takovémto případě mají ti, co si koupili vstupenku, nárok na slevu ze vstupného. Musí ale reagovat okamžitě a pořadatele na nedostatky upozornit. Při reklamaci pomůže i svědectví ostatních účastníků akce,“ radí právník dTestu Lukáš Zelený.

Reklamace a sleva na vstupném by měla být úspěšná i v případě, že akce trvala mnohem kratší dobu, než bylo inzerováno, nedostavila se hlavní hvězda akce (například zahraniční kapela, která měla vystupovat na festivalu s více účinkujícími), nebo došlo k zásadnímu zpoždění začátku akce. V případě, že některým přítomným kvůli tomu ujede poslední noční spoj, mohli by uspět i s nárokem na zaplacení ubytování v hotelu.

2. Akce byla zrušena či přesunuta

Pokud pořadatel kulturní akci z jakéhokoliv důvodu zruší, mají návštěvníci nárok na vrácení plné výše vstupného. Totéž platí i pro případ, kdy pořadatel změní buď termín či místo konání akce, případně obojí. „Nebude-li těm, co si už vstupenku zakoupili, tato změna vyhovovat, mají opět nárok na vrácení částky, kterou zaplatili,“ říká Zelený

Ovšem v tomto případě je třeba mít se na pozoru. Pořadatel může totiž dopředu avizovat, že například při změně počasí přesune akci na jiné místo (třeba ze stadionu do kulturního domu) a tuto informaci zveřejní už při prodeji vstupenek. Zároveň uvede, za jakých podmínek tato změna proběhne a kde náhradní místo bude. „Pak nárok na vrácení vstupného nevznikne,“ poznamenává právník.