Kumulovaná funkce

řidič?Zaměstnavatel při přijímání nových pracovníků může v pracovní smlouvě sjednat výkon kumulovaného druhu pracovních činností. Později by to mohl udělat pouze změnou pracovní smlouvy se souhlasem zaměstnance. Z toho tedy vyplývá, že není na závadu sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem v pracovní smlouvě více druhů pracovní činnosti. Ovšem každý sjednaný druh práce musí být uveden konkrétně. Tedy třeba obchodní referent a řidič, nebo personální referent a mzdová účetní. Naopak uvedení pouze názvu funkce jako například referent nebo technik by bylo nesprávné, protože by neoznačovalo konkrétní pracovní činnost, kterou má zaměstnanec vykonávat. Současně by také znemožňovalo obranu zaměstnanci, který by byl neoprávněně, bez svého souhlasu, převeden na jinou práci, než která s ním byla sjednána v pracovní smlouvě.