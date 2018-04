Sleva na auto 30 tisíc může znamenat, že nakonec dáte i 80 tisíc navíc

Právníci z dTestu spočítali, na kolik taková sleva zákazníka přijde, a přitom zjistili, že v podmínkách prodejců je mnoho nezákonností. Výsledná cena neodpovídá ceně inzerované a zjistit ji před uzavřením úvěrové smlouvy není snadné. Zadlužovat se kvůli slevě na nové auto je tedy naprosto zbytečné.

Jak test probíhal

Právníci vybrali dvanáct vozů světových značek, na oficiálních webových stránkách výrobců si stáhli ceníky a informace o firemním financování. Pak oslovili prodejce a nechali si nabídnout financování pomocí úvěru. Požádali také o vzory úvěrových smluv, úvěrových podmínek a předsmluvních informací, tak jak by to mělo podle zákona o spotřebitelském úvěru správně být.

Aby bylo srovnání přehledné, všem prodejcům zadali stejný požadavek, že 30 procent ceny zaplatí předem a zbytek v 36 měsíčních splátkách. Auto na úvěr nedostanete bez havarijního pojištění, právníci tedy požádali o nejlevnější variantu s 10% spoluúčastí.

"Pokud jsme informace nedostali hned, psali jsme e-maily a telefonovali s prodejci a pak i poskytovateli úvěrů. Osobně jsme prodejce neobcházeli, nejdříve jsme chtěli znát podmínky smlouvy," vysvětluje právní poradce Miloš Borovička a dodává: "Pro běžného smrtelníka není vůbec jednoduché si takové srovnání vytvořit, tento poměrně malý průzkum nám zabral více jak 14 dní poměrně intenzivní komunikace s prodejci."

Konečnou cenu si musíte většinou dopočítat sami

Úvěrové společnosti mají zákonem jasně stanoveno, co vše musí klientovi před uzavřením smlouvy sdělit. Na prodejce zprostředkovávající úvěr už tak vysoké nároky nejsou, a tak poskytují často zavádějící ceny a kalkulace.

"O přehlednosti nabídek nemůže být řeč, většinou nebylo patrné, jaká je výsledná cena automobilu. Do nákladů úvěru je nutné připočítávat i cenu pojištění, které si musíte sjednat. Každý výrobce, prodejce, poskytovatel úvěru má přitom své nabídky koncipované trochu jinak. K celkovým nákladům na pořízení vozu jsme se bez problémů a hned dostali pouze u Škofinu, kde mají on-line kalkulačku, přehledné předsmluvní informace pak poskytla ještě VB Leasing," hodnotí nabídky Miloš Borovička.

Chyby a nejasnosti ve smluvních podmínkách

Že budou v podmínkách zakomponovány vysoké sankce a úroky, právníci očekávali, ale překvapilo je to, že ve dvou smlouvách našli rozhodčí doložky. Ty totiž od letošního dubna už nesmějí být součástí smlouvy nebo podmínek, ale musí být sjednány samostatně (více čtěte zde).

Může pomoci poradenská linka dTestu: 299 149 009

"Za nepřiměřenost ve smlouvě považujeme třeba i takzvanou prorogaci. To je ujednání, které říká, že spor bude řešit jiný soud než obecný soud žalovaného podle občanského soudního řádu. Nejčastěji si tak společnost volí soud v místě svého sídla, protože je to pro ně výhodné," vysvětluje Miloš Borovička. Mimopražským klientům to pak ztěžuje možnost hájit svá práva a také zvyšuje náklady. Podle právního poradce by se takové ustanovení ve spotřebitelské smlouvě nemělo objevovat, přesto jej používají tři ze sedmi testovaných společností (s Autoleasing, RCI Financial Services, Škofin).

Kontrola smluv a všeobecných podmínek pak přinesla ještě další zajímavé zjištění. Všechny úvěrové společnosti se jistí takzvaným zajišťovacím převodem práva, což znamená, že jí v případě vypovězení smlouvy automobil propadá a zpeněží ho. Takže se pak může jednoduše stát, že za zabavené auto nedostanete vůbec žádnou protihodnotu.

Pozor je třeba dát na případné řešení sporu, dvě úvěrové společnosti ze sedmi testovaných (Credium, Škofin) posouvají zákonnou tříletou promlčecí lhůtu na deset let.

Číst smluvní podmínky je náročné, dlouhé, leckdy nudné, ale rozhodně se vyplatí. Jen tak si totiž všimnete, že třeba auto pořízené na úvěr nesmíte nikomu půjčit, nebo že s ním nesmíte do ciziny. (Více o omezeních čtěte zde).

Jaké byly výsledné dojmy testujících

Všichni prodejci se snažili poskytnout požadované informace, ale sami k nim často neměli přístup. "A tak se občas stalo, že jsme místo vzoru smlouvy dostali cizí smlouvu se zamazanými osobními údaji," říká právní poradce s tím, že kámen úrazu pak nastával v komunikaci s poskytovateli úvěrů, kteří na výslovnou žádost neposkytli předsmluvní informace o úvěru.

Podle Miloše Borovičky této situaci nahrává znění zákona o spotřebitelském úvěru. Na prodejce zboží, které je financováno prostřednictvím úvěru, totiž nejsou kladeny ty samé nároky jako na poskytovatele úvěru. A vede to k tomu, že se pak spotřebitel dostává k informacím o smlouvě obtížně, nebo až těsně před podpisem smlouvy.

Zajímali se prodejci sami, jestli zákazníka jejich nabídka oslovila? "Stalo se to a většinou jsem odpověděl tak, že potom, co jsem si přečetl smlouvu, podmínky a spočítal si, co zaplatím, radši si na auto našetřím," říká Miloš Borovička a dodává, že nejčastěji prodejci uznali, že má pravdu. Dokonce ho jeden rozesmál, když řekl, že "to" nemá číst, že prý s úvěrovkou nikdy neměli žádný problém.

