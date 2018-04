Kupte si hotelový pokoj a vydělejte

Jedna londýnská společnost si řekla, že svým potenciálním klientům zjednoduší život a nabídne jim kromě možnosti několikadenního pobytu v hotelovém pokoji také zajímavý výnos.

„Je to úplně nový přístup ke komerčnímu investování do nemovitostí, kdy investoři vloží peníze do koupě hotelového pokoje a my za ně o něj pečujeme na základě rozdělení příjmů“ říká zakladatel společnosti Guest Invest, Johnny Sandelson.

V současnosti je v nabídce několik hotelů, které se nacházejí ve velmi žádaných lokalitách. Mohou se chlubit minimálně čtyřmi hvězdičkami a podle Sandelsona mohou vynášet kolem 6ti procent ročně. Kromě toho je umožněno majitelům strávit ve svých pokojích 52 nocí ročně za cenu 10 liber za noc. Příjmy se dělí mezi investora a majitele hotelu (poměr se liší hotel od hotelu, ale v průměru je to 50 na 50 %) a jeden pokoj vyjde zájemce na sumu od 140 000 do 300 000 britských liber (což je v přepočtu 5,9 – 12,6 mil. Kč). Společnost Guest Invest předpokládá, že při ceně hotelového pokoje například 120 liber za noc tak bude mít investor příjem kolem 60 liber.

Zájem je veliký

První hotel, ve kterém společnost umožnila investorům vydělávat na zakoupených pokojích, byl „rozprodán“ za osm týdnů. Společnost chce samozřejmě rozšířit svou působnost i do jiných měst Anglie, a také netradičních destinací, (například Indie), které mohou být zajímavé pro mnohé investory z Asie.

Další společnosti, jako například Galliard Homes nebo Frogmore Property Company v

reakci na novinku nabízejí například 999letý pronájem pokojů v jiných hotelích za ceny od 175 000 liber za běžný pokoj do jednoho milionu za nadstandardní apartmány se zárukou návratnosti peněz do roku 2015.

Dá se však podobný „byznys“ vůbec porovnat s klasickou investicí do nemovitostí? Čistý výnos 6,5 %, který nabízí společnost Guest Invest je podobný výnosům z běžných pronájmů v Londýně, a majitel hotelového pokoje je navíc oproštěn od jakýchkoli starostí o nemovitost. Investoři také dostávají výnos každé tři měsíce.

Zvláštní je pak skutečnost, že tři investoři, kteří již stačili prodat své pokoje, si přišli na desetiprocentní zisk, zatímco běžné ceny nemovitostí v Londýně stoupaly v uplynulém roce tempem kolem 0,6 %. Na druhé straně to pro některé investory může znamenat nevýhodu ve formě nemožnosti automatického reinvestování svých výnosů (jako je tomu například ve fondech).

Pozor na přehnané sliby

Jsou zde ale i jiná rizika. Jedním z největších je právě navození přílišného optimismu u investorů ze zajímavého výnosu bez jakýchkoli starostí. Je však potřeba mít na paměti, že zmiňovaný výnos 6,5 % ročně je podmíněn minimálně tříčtvrtinovou obsazeností hotelových pokojů (podle Guest Invest je obsazenost jejich hotelů 78 %).

To přináší vysoké požadavky na schopnosti manažera hotelu naplnit hotel, aby bylo dosaženo slíbených výnosů. Pokud se tohle nepodaří (a k tomu v současnosti není zapotřebí mnoho, například hrozba atentátu, nebo teroristického útoku v oblasti, výkyvy počasí apod.), „může se z toho stát nejdražší hotelový pokoj na světě“ nechal se slyšet Jason Butler ze společnosti Bloomberg Financial Planning.

I když se vytíženost hotelových pokojů mění s různými obdobími, je podle odborníků na reality zmiňovaných 78 % v závislosti na vývoji globální ekonomiky reálně dosažitelných.

Stejně jako v našem nedávném článku, ve kterém jsme psali o fondech životního cyklu, ani tato možnost není v současnosti u nás dostupná. Případní zájemci se však mohou vypravit do Londýna, kde zmiňované společnosti mají ještě několik pokojů k dispozici. Je však nutné počítat s tím, že zmiňovaná investice určitě není určena investorům s krátkým investičním horizontem a ani minimální suma, potřebná k zakoupení jednoho pokoje není z nejnižších. Ti ostatní si mohou počkat, až podobná investiční příležitost přijde až k nám a budou moci do hotelových pokojů investovat v české koruně (případně už v euru) a nebudou tak muset podstupovat značné měnové riziko.

Koupili byste si hotelový pokoj, pokud byste nabyli jistoty, že se na tom dá vydělat? Jaké je podle vás největší riziko podobné investice?