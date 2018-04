Kupte si místenku do autobusu včas! Ušetříte.

Lákavé jsou ceny jízdenek

Do některých míst se autobusem dostane cestující jednoznačně nejlevněji – třeba do Londýna a zpět se autobusem dopravíte za necelé dva tisíce. Často se můžete setkat i s nabídkami naprosto unikátními: do Paříže a zpět za 300 korun, Londýn za 500... Na víkend do Londýna nebo do Stockholmu se běžně dostanete se Student Agency již za 950 korun.

Mějte však na paměti, že takto levné cestování je spíše výjimečné – jízdenky bývá třeba zakoupit s dlouhým předstihem a nelze měnit termín ani obsazení. To je ostatně podobné jako u letecké dopravy. Například společnost GTS nabízí do 2. 5. 2005 naprosto jedinečné ceny autobusové dopravy. Jedinou podmínkou je, aby spolu jeli nejméně dva lidé a aby cesta začínala v Česku. Při zpáteční jízdence tak vyjde cesta pro jednoho vskutku výhodně. Například: Záhřeb za 800 korun, Dortmund, Hannover nebo Magdeburk za tisíc, Londýn, Brusel, Rimini, Řím nebo Florencie za 1500 korun. Jednosměrně se můžete dostat do Osla, Kodaně i Stockholmu již za 499 korun.

Ceny i nabídka zboží v Česku a okolních zemích se pomalu vyrovnávají, přesto se dá najít v regálech řada věcí, pro které se vyplatí do ciziny zajet.

Běžné ceny autobusových linek jsou však mnohdy zcela srovnatelné s letenkami. Do některých míst se dokonce letadlem dostanete za méně peněz. Třeba do Nice vyjde o prázdninách zpáteční letenka na 3441 korun, zatímco cesta autobusem bude stát 5390 korun.

Do autobusu vás vezme i cestovka

Do dovolenkových letovisek, kam normálně autobusové linky nejezdí, je možné odjet s cestovními kancelářemi. Není třeba si k tomu kupovat pobyt, kancelář bude ráda, že naplní autobus, a zákazník se sveze o něco levněji, než by čekal. Takovou službu poskytuje například Čedok. Na jeho internetové prezentaci se však dozvíte jen to, že se jede a kam, ostatní je třeba zařídit po telefonu. Do Burgasu se tak dostanete za 1810 korun, což je cena přiměřená vzdálenosti. Letadlem, vlakem i autem by cesta přišla minimálně na dvojnásobek.



