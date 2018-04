Kupujete nemovitost? Buďte důslední!

Minimálně jednou za život každý z nás buď prodává či naopak kupuje nemovitost a podepisuje kupní smlouvu. Její obsah vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran a zejména kupující by měl vědět na co má nárok ze zákona a co by si měl ve smlouvě vymínit. Prodej nemovitostí je upraven Občanským zákoníkem. Mezi základní povinnosti prodávajícího patří předání předmětu koupě kupujícímu a převedení vlastnického práva. Kupující je na straně druhé povinen předmět převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Tyto povinnosti jsou ve své podstatě triviální a každý subjekt je zná. Méně už se ví ovšem o ostatních povinnostech obou smluvních stran.

P rodávající je povinen upozornit kupujícího na vady, včetně těch skrytých

Podobně jako při nákupu běžného spotřebního zboží je i kupující nemovitosti chráněn před skrytými vadami. Pokud si koupíte boty se skrytou vadou (kupříkladu se vám po měsíci používání rozlepí), pak máte nárok na jejich výměnu. Přestože v takovém případě nepodepisujete žádnou smlouvu obsahující doložku možnosti výměny, tak máte automaticky (na základě předložení prodejního dokladu) možnost požádat o výměnu vadného zboží.

U nemovitostí možnost výměny „vadného“ předmětu koupě sice neexistuje (je to logické, neboť zcela shodná nemovitost jednoduše na trhu není), avšak v případě objevení skrytých vad má kupující nárok na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je prodávající povinen předmětnou nemovitost převzít a vrátit kupujícímu peníze.

Z tohoto tvrzení jednoznačně vyplývá povinnost prodávajícího seznámit kupujícího se všemi vadami kupované nemovitosti. Dost často se ovšem stává, že prodávající ve snaze navýšit prodejní cenu nemovitosti neseznámí kupujícího s těmito vadami. Zákon přitom chrání kupujícího i v případě, že se skryté vady objeví v určité lhůtě po převzetí nemovitosti.

M áte-li podezření na vady, kupte nemovitosti na zkoušku

Dispoziční volnost smluvních stran nabízí kupujícímu zakotvit do kupní smlouvy takzvanou doložku koupě na zkoušku. Tato doložka je jednoduše zakotvena v kupní smlouvě a vymezuje podmínky, za kterých lze od smlouvy odstoupit. Lze doporučit stanovit lhůtu, po kterou lze uplatnit vzniklé vady a charakter těchto vad. Taková doložka má v případě sporu rozhodující význam a prodávající je povinen odstoupení kupujícího akceptovat.

D oporučit lze zejména u domů v záplavových oblastech či u pozemků

Doložku v podobě koupě na zkoušku lze doporučit zejména u nemovitostí v záplavových oblastech, kde byl dům povodní více či méně zasažen. Na takových domech se může negativní vliv vody projevit třeba i za více let. Zatímco dnes může statik považovat dům za bezproblémový, tak za jeden či více let se negativní vliv projevit může a dům se stane neobyvatelným. Pokud si tedy kupující sjedná ve smlouvě doložku opravňující jej odstoupit od smlouvy v případě budoucí poruchy statiky, pak bude prodávající povinen jeho vůli respektovat.

Jiným případem, kdy lze tento institut do smlouvy zakotvit, je koupě v současné době nestavebního pozemku. Chce-li postavit na zatím nestavebním pozemku svoji vlastní nemovitost, pak musí získat stavební povolení. Nutným předpokladem pro jeho získání je rozhodnutí obce o změně charakteru pozemku na pozemek určený ke stavbě. Pokud si tedy kupující vymíní doložku „koupě na zkoušku“ ve smlouvě a obec zmiňovaný pozemek neurčí ke stavbě, pak může od smlouvy odstoupit. Prodávající je opět povinen pozemek převzít a vrátit kupujícímu peníze.

K upující nemusí dostat zpět plnou kupní cenu

Jako problematické se jeví stanovení výše vratné částky při odstoupení od smlouvy. Ve většině případů se původní kupní cena snižuje o vyčíslenou amortizaci po dobu užívání či v případě vratky domku o obvyklé nájemné.

I řádně uzavřené kupní smlouvy bez zvláštního ujednání chrání kupujícího před koupí vadného předmětu (v tomto případě nemovitosti). Nabytí nemovitosti se skrytými vadami dává kupujícímu možnost odstoupit od smlouvy. Tyto situace ovšem v drtivé většině končí u soudu, neboť původní vlastník nemá zájem o již jednou prodanou nemovitost a už vůbec nemá zájem na vracení kupní ceny. Navíc může dojít k tomu, že peníze získané prodejem již utratil nebo proinvestoval. Kupující je sice v právu a oprávněně požaduje odstoupení od smlouvy, avšak čekání na rozsudek a na vrácené peníze mu může značně zkomplikovat situaci.

Právě z těchto důvodů lze u problematických nákupů doporučit takové zvláštní ujednání jednoznačně posilující případné vymáhání práv na straně kupujícího. Kupní smlouvy mají v současné době značně dispozitivní charakter a kupující může bez jakýchkoli obav problematické vlastnosti předmětu koupě vyjmenovat. Dokonce může posílit i svoje práva na vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy složením částky do notářské úschovy.



Obsahuje vaše kupní smlouva takovou doložku? Jste schopni hájit svoje práva za použití všech dovolených prostředků? Podělte se s námi o vaše zkušenosti.





