Kupujete nemovitost? Pozor na pojistku!

Manželé se rozhodli pro hypotéku ve výši 1 200 000 korun se splatností 20 let, úroková sazba je 5,5 % s fixací na 5 let. Měsíční splátka činí 8 250 Kč, měsíční poplatek za vedení účtu je 150 Kč. On pracuje pátým rokem jako manažer malého týmu lidí ve středně velké firmě, ona pracuje jeden rok jako obchodní podpora v telekomunikační společnosti. Manželé dostali od rodičů osobní automobil Škoda Octavia, stáří 7 let, v ceně 170 000 Kč.

C íle:

Pojištění bytu

Životní a úrazové pojištění (pojištění osob)

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a havarijní pojištění

Zajištění potomka

F inanční situace:

společný čistý měsíční příjem 35 000 korun (on 22 000 Kč, ona 13 000 Kč)

měsíční výdaje činí 26 900 korun (8 400 hypotéka, 8 000 jídlo, 9 000 ostatní výdaje, 1 500 stavební spoření pana Nováka)

měsíční úspora činí 7 100 korun

P ojištění bytu

Rodina bude kupovat byt v osobním vlastnictví v pořizovací ceně 1 350 000 Kč, jako akontaci vloží 150 000 korun v hotovosti. Podmínkou hypoteční banky k uvolnění peněžních prostředků ve prospěch klienta (nebo toho, kdo byt prodává), je pojištění kupované nemovitosti a vinkulace tohoto pojištění ve prospěch banky.

Manželé Novákovi se rozhodli uzavřít pojištění bytu na základní pojistná rizika (povodeň, záplava, živel, odcizení). Podle lokality umístění bytu, v závislosti na rozsahu pojištění a zvolené pojišťovny bude pojistné činit 3 000 korun ročně, měsíčně tedy 250 korun.

Ž ivotní a úrazové pojištění (zajištění rodiny)

Pojištění domu a domácnosti.

Jak na to?

Speciální sekc e ZDE .

Banka dále vyžaduje životní pojištění jednoho z manželů, s příslušnou pojistnou částkou a s pojistným plněním vinkulovaným ve prospěch banky. Obecně akceptují pojištění kohokoli z manželů, většinou však „nositele bonity“ (ten, který splácí úvěr).Hlavním zdrojem příjmu je v tomto případě pan Novák a tudíž jeho zdraví je třeba zajistit.

Pan Novák chce pojištění pro případ smrti (z jakékoli příčiny) na částku 1 500 000 korun s klesající pojistnou částkou tak, aby v každé fázi splácení vždy plně pokryla celou výši úvěru (také aby pojištění banka akceptovala) a zároveň zajistila dostatečnou rezervu pro rodinu (300 000 se nám jeví jako dostatečná rezerva pro rodinu, která nemá žádné zatížení v podobě úvěru). V případě jeho smrti bude hypotéka splacena pojistným plněním a rodině ještě zůstanou další volné prostředky k zajištění životního standardu po určitou dobu. Pojistné je 700 korun měsíčně.

Dalšími riziky pro pana Nováka (cestuje hodně autem) jsou úraz a invalidita. Proto i tato rizika chce pojistit.

Úraz může podle zvoleného druhu pojištění obsahovat pojištění drobných úrazů, trvalé následky úrazu, trvalou invaliditu či smrt (obojí jen následkem úrazu). Pan Novák pro úrazové pojištění volí základní pojistnou částku 500 000 korun s progresivním plněním (což znamená, že pojistné plnění se mění v závislosti na rozsahu tělesného poškození vyjádřeného v procentech). Pojistné pro úrazové připojištění činí 300 korun měsíčně.

Stane-li se pan Novák plně invalidním, ztratí svůj příjem a současně dojde ke zvýšení celkových výdajů. Proto požaduje připojištění pro případ invalidity (nejen následkem úrazu, např. z titulu nemoci) ve výši 300 000 korun ročního důchodu. Měsíčně pak bude platit 750 korun.

Závažná onemocnění (např. rakovina, srdeční infarkt, klíšťová encefalitida apod.) se rozhodl vzhledem k vrozeným dispozicím, a s přihlédnutím na riziko, nepojišťovat.

Naopak jako zajímavé shledal připojištění „zproštění od placení“. To zajišťuje panu Novákovi zachování sjednaného rozsahu pojištění, aniž by musel dále platit předepsané pojistné, stane-li se plně invalidním (v opačném případě by byl zavázán platit běžné pojistné po celou sjednanou dobu). Měsíčně toto pojištění stojí 90 korun.

V případě pracovní neschopnosti jednoho z manželů jim jejich společné příjmy i tak pokryjí měsíční výdaje. Budou-li práce neschopní oba z manželů, nebudou mít dostatek prostředků na zaplacení běžných výdajů. Manželé Novákovi se přesto rozhodli se proti tomuto nijak nepojišťovat.

Smrt paní Novákové by pro rodinu znamenala ztrátu jejího příjmu a současně snížení měsíčních výdajů. Tyto výdaje by stačil pokrýt sám pan Novák. Pro případ invalidity se paní Nováková pojistit nechce – neshledává toto riziko jako pravděpodobné.

Osobní automobil

Ze zákona je držitel vozidla povinen sjednat „Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla“ (známé jako Povinné ručení). Manželé Novákovi si chtějí dále sjednat Havarijní pojištění „All risk“ (kryje odcizení, havárii, živel i vandalismus) se spoluúčastí 5 %, minimálně však 5 000 korun.

Celkové roční pojistné bude stát 19 200* korun (povinné ručení 5 500, havarijní pojištění 14 500 korun). Při sjednání obou těchto pojištění v jednou balíčku („sdružené pojištění vozidla“) může klient získat slevu na havarijním pojištění (sleva se liší podle pojišťoven, kromě toho může získat slevu za případné zabezpečení vozidla, oproti tomu pojišťovny uplatňují „přirážky“ v případech, že vozidlo není koupeno v ČR apod.).

*pojistné je počítáno pro Škodu Octavii, s obsahem 1600ccm

Zajištění potomka

Jako zajištění potomka manželé Novákovi volí uzavření stavebního spoření na své dítě, kam budou ukládat pravidelné příspěvky až do 18-ti let věku dítěte. Měsíčně se rozhodli spořit 1 700 korun, aby získali maximální státní podporu.

Dále se paní Nováková rozhodla sjednat rizikové životní pojištění pro případ smrti (na dobu 14-ti let; do plnoletosti dítěte) na pojistnou částku 300 000 korun. Pojištění měsíčně stojí 50 korun. Jako další doplněk zajištění dítěte a zároveň zhodnocení úspor uzavře další stavební spoření na svou osobu, kam bude ukládat volné prostředky. Pravidelně 500 korun měsíčně.

Rekapitulace:

společný čistý měsíční příjem 35 000 korun (on 22 000 Kč, ona 13 000 Kč)

měsíční výdaje činí 32 840 korun (8 400 hypotéka, 8 000 jídlo, 9 000 ostatní výdaje, 1 500 stavební spoření pana Nováka, 250 pojištění bytu, 1 840 RŽP, 1 600 povinné ručení + havarijní pojištění, 1 700 stavební spoření na dítě, 50 RŽP + 500 stavební spoření paní Novákové)

měsíční úspora činí pouhých 2 160 korun

Rady a tipy:

1) Pamatujte, že se v případě zajištění úvěru nepojišťujete jen pro účely banky, ale hlavně kvůli sobě. Volte proto vždy takové pojištění, které bude adekvátní vašim vlastním potřebám.

2) Nelze mít pojištěna úplně všechna rizika. Vybírejte tedy uvážlivě taková, která považujete ve svém případě (v případě vašich blízkých) za nejpravděpodobnější.

3) Při vytváření finanční rezervy, ať už pro sebe či pro potomka, nespoléhejte vždy jen na jeden produkt či peněžní ústav. Snažte se své peníze rozmístit tak, abyste snížili riziko jejich znehodnocení nebo ztráty.





Aktuální ceny bytů a nájemného v ČR vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti IRI. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

Také zvažujete pořízení vlastního bydlení a banka od vás vyžaduje životní pojištění? Jaké pojištění byste pro případné zajištění úvěru zvolili? Napište nám vaše názory a zkušenosti.