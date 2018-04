Kuřákům v práci brzy odzvoní

Ke kuřákům je zatím většina českých zaměstnavatelů shovívavá. Často jim vyčlení speciální místnost nebo je nechají kouřit venku před pracovištěm. Přibývá však takových, kteří se ke kuřákům stavějí nekompromisně.



Ještě loni si mohli zaměstnanci společnosti Kostal v práci bezstarostně zapálit cigaretu. Přesněji - mohli tak činit alespoň do září. Tehdy totiž jejich zaměstnavatel vyhlásil protikuřáckou kampaň. Během ní dostali všichni zaměstnanci šanci využít poradnu pro odvykání kouření, a připravovat se tak na rok letošní. Od 1. ledna se Kostal zapojil do kampaně Nekuřácký podnik.

"Mnozí naši zaměstnanci přiznávají, že je to pro ně vynikající příležitost, jak se svým zlozvykem skoncovat," říká jednatel společnosti Jan Dressler. "Samozřejmě, jsou i tací, kteří nesouhlasí. Ale těch je malá skupinka. I když se projevuje nejvýrazněji." Za kampaní Nekuřácký podnik stojí Česká koalice proti tabáku. Navazuje tak na evropský trend vytváření nekuřáckých pracovních prostředí. Podle jejích zjištění jsou čtyři čeští zaměstnanci z deseti kuřáky.

K uřáci, běžte za dveře!

Společnost Kostal je podle Kateřiny Langrové z České koalice proti tabáku výjimečná tím, že zakázala kouření na pracovišti a zároveň nabídla zaměstnancům pomoc při odvykání. Přispívá jim finančně na kurzy odvykání a na léky. Většina podniků přistupuje jen na část kampaně - vyčlení kuřácké místnosti nebo pošle zaměstnance závislé na nikotinu holdovat svému zlozvyku před brány firmy. Kouření v prostorách, kde jsou nekuřáci, totiž zakazuje zákoník práce.V porovnání se zákazem kouření ve veřejných prostorách v Itálii, Irsku a Norsku či nově v Bystřici pod Pernštejnem na Žďársku jsou Češi ke kuřákům docela tolerantní. Kuřáci jsou i na pracovištích, kde by je člověk snad ani nehledal - mezi zaměstnanci plicních oddělení nemocnic."Nějakou dobu už nekouřím. Ale znám dost kolegů, kteří se bez cigarety neobejdou. A to i přes zákaz kouření v celém areálu ústavu," přiznává Pavel Bartoň, přednosta plicního oddělení Odborného léčebného ústavu Jevíčko. Kolegům se trochu diví - vzhledem k tomu, jaké mají denně před očima důkazy toho, co kouření dělá s lidským tělem.Existují pracoviště, kde opravdu není radno kouřit, a to čistě s ohledem na požární a jiná rizika. Podle zjištění České koalice proti tabáku se přesto skrývá za 11 procenty požárů na pracovišti právě cigareta.Nejenže kuřáci tráví denně s cigaretou tak 40minutovou přestávku, ale přijdou firmu docela draho i jinak. "Oproti nekuřákům jsou častěji nemocní nebo utrpí úraz. Nejsou tak produktivní a hůře se soustředí na práci. Podniku také stoupají náklady na údržbu prostor, kde se kouří - musí častěji měnit elektronická zařízení, malovat a podobně," upozorňuje Kateřina Langrová. Pro uzákonění zákazu kouření na pracovišti se podle průzkumu České koalice proti tabáku vyslovilo 63 procent občanů, kuřáků i nekuřáků.Ano. Vadí mi, že to musím dýchat 65 %Ano. Vadí mi kuřácké nepracovní pauzy 3 %Ne. Ale kouření by nemělo obtěžovat 28 %Ne. Někdo prostě cigarety potřebuje 4 %