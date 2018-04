Kuriózní případy zničení peněz: briketa za milion nebo večeře jezevčíka

Konkrétní případy spálených a jinak poničených peněz, které zaznamenala Česká národní banka (ČNB), by nevymyslel snad žádný scenárista, ale jedině život. "Lidé se k vlastním penězům někdy nechovají moc dobře. V polovině případů zničí jejich peníze oheň," poznamenává Karel Sanejstra, odborník ČNB.

Komínem vylétlo rovných 40 tisíc

Na vlastní kůži to pocítil třeba mladý manželský pár. Na zařízení svého nového bydlení naspořili pracně 40 tisíc korun. Našetřený balíček bankovek uložil muž na nenápadném místě, do odpadků s papírem. Zapomněl je na jedno: říci to své ženě. Jak jinak, zatopila v kamnech. Zuhelnatělá hromádka, kterou se podařilo z kamen vyhrabat, putovala do centrální banky.

"Aby banka vyplatila za zničené peníze náhradu, musí se nejprve prokázat, že to byly pravé bankovky, což je mnohdy složitý úkol," přibližuje bankovní specialista. Pak se posuzuje, jak velká část bankovky zbyla. Pokud je to méně než čtvrtina platidla, je zpravidla po nadějích alespoň na částečné odškodnění.

V případě mladých manželů zbyl ze 40tisícových úspor jen nepatrný kousíček jediné tisícovky a jediné pětitisícovky. S ohledem na mladé nešťastníky udělila ČNB nakonec výjimku a jako náhradu jim vyplatila šest tisíc korun.

Kolik dostanete za roztrhanou nebo necelou bankovku • Plnou hodnotu

Pokud se bankovka dá z jednotlivých útržků složit celá nebo je její zbytek větší než tři čtvrtiny původní plochy bankovky

• Poloviční hodnotu

Pokud předložený zbytek činí polovinu až tři čtvrtiny původní plochy bankovky

• Čtvrtinovou hodnotu

Pokud předložený zbytek činí nejméně čtvrtinu a méně než polovinu plochy bankovky

• Nic

Pokud předložený zbytek je menší než čtvrtina původní bankovky

Zdroj: Vyhláška ČNB č. 37/1994

Milion korun skončil omylem v krbu

Ještě větší balík peněz hodila do ohně další žena. I zde sehrála roli neopatrnost a přesvědčení, že je lepší mít peníze doma. "V koši u krbu je přece nebude nikdo hledat," usoudila hlava rodiny. A nehledala je ani jeho manželka. V dobré víře zatopila v krbu a ke dřevu přihodila obsah koše.

Na hranici skončil rovný milion. Naštěstí si žena drahého paliva po chvíli přece jen všimla. Plameny mezi tím stihly nenávratně pozřít část bankovek v hodnotě osm tisíc korun, zbývajících 992 tisíc korun dostala rodina zpět v nových bankovkách.

Pro své úspory hledají lidé často i další horká místa, třeba ve stínítku u lampy, kde peníze sežehne rozsvícená žárovka. Jsou i případy, kdy peníze schovají do starého komína a před topnou sezónou je zapomenou vyndat.

Zapečené úspory v mikrovlnce a ke sváteční huse

Častým místem pro uložení peněz jsou i mikrovlnky. Zde zapekl rodinné úspory další nešťastník. Mikrovlnku s příruční pokladnou naditou penězi zapojil v domnění, že si ohřívá připravené jídlo. Umělohmotná výplň pokladny úspory dokonale obalila a zatavila. V bance pak museli zapečený balíček peněz ze ztuhlého umělohmotného sevření vysekávat kladívkem, majzlíkem a dlátky.

Do ČNB dorazil před časem dokonce pekáč. Hospodyňka v něm pekla husu, na spodní straně pekáče ale zároveň propékala i přilepenou pětistovku. Než husička změkla, dostala bankovka pořádně zabrat. Oči odborníků ČNB ale bez potíží poznaly, že nejde o padělek a za upečenou bankovku dostala kuchařka novou pětistovku.

Peníze v bahně, v pračce i na nečekaných místech



Občas řeší specialisté i případy, kdy jsou bankovky prokvetlé plísní a k nepoznání, protože čekaly i několik let na to, až je někdo opět najde. "Třeba pod starým linoleem našla jedna rodina po smrti babičky obálku s penězi sešlapanou několikaletým chozením. Odhadoval jsem, že tenoučký list bude obsahovat čtyři bankovky. Nakonec jich bylo celkem dvanáct," poznamenává Karel Sanejstra.

Po záplavách, které sužují každoročně nejrůznější místa Česka, nacházejí lidé tu a tam kolem svých poničených domů i vyplavené, bahnem a povodní zdevastované peníze. Jejich výměna však bývá jen slabou náplastí za to, kolik peněz, které měli doma, jim voda nenávratně odnesla.

Často přicházejí lidé vyměnit do banky i vyprané peníze, které zapomněli v kapsách. "Nejsou to zpravidla velké částky, některá platidla jsou však vybělená téměř dočista. Jaký prací prášek je na bankovky nejúčinnější, odborníci ale raději neuvádějí. Jiné poničené peníze by zase před zkoumáním své pravosti potřebovaly vyprat. Jako například tisícikoruna, která dorazila do banky s poznámkou: "Prošla trávicím ústrojím psa jezevčíka."

Složit každou bankovku není často snadné

Vyskytnou se i další kuriózní případy, kdy bankovky rozseká sekačka na trávu, zobák domácího papouška nebo si je do práce vezmou psí zuby či dětské ruce vybavené nůžkami a pastelkami. Ojedinělé nejsou ani situace, kdy obálku s penězi vloží lidé omylem do skartovačky a z hotovosti jim zbudou bezcenné nudličky papíru.

"Každá bankovka se musí znovu složit, abychom zjistili, jaká část chybí. Pokud je ale ve skartovačce rozřezáno na téměř shodné nudličky několik stejných nominálů, kupříkladu pár stokorun, je složení jednotlivých bankovek poměrně dost těžké," přibližuje odborník ČNB.

O výměnu zničených papírových peněz se hlásí i samotné banky. Jde zpravidla o případy, kdy bankovky znehodnotí nástražná kapsle, která je chrání pro případ loupeže. Někdy kapsle vybouchnou prý i samovolně, zpravidla ale spustí nástražný systém lupiči. Bandě ve Švédsku se tak podařilo před časem zničit rovný jeden milion českých korun.

Přepadený pancéřový vůz se snažili otevřít pomocí výbušniny. Poněkud to ale přehnali a exploze rozmetala bankovky po lese do širokého okruhu. Složit dohromady všechny peníze z tisíců útržků a zkontrolovat každou, zda je pravá, trvalo specialistům ČNB celý týden. Práce to nebyla ani příliš voňavá. Nástražný systém, který bankovky obarvil, totiž poněkud nelibě zapáchal.