Kuriózní úvěry: na airsoftovou zbraň, svářečskou helmu nebo umělá prsa

"Půjčky jsou bezúčelové, zákazníků se neptáme, na co peníze potřebují. Ale z našich průzkumů se dozvíme, co lidi zajímá a na co chtějí půjčené peníze použít," říká mluvčí společnosti Provident Financial Ondřej Holoubek. "A tak jsme zaznamenali třeba i půjčky na financování svatby, zejména na úhradu svatební hostiny či na pronájem svatebních prostor pro konání obřadu," dodává.

Mezi kuriozitami vede zábava a relaxace

Podle analýzy poskytnutých úvěrů společností Home Credit lidé neváhají investovat především do nejrozmanitějších koníčků. Třeba do rybaření. "Příkladem je nadšenec, který si nedávno na splátky pořídil rybářský člun za 20 tisíc korun. Jeho slovenský kolega pak zhruba stejnou částku investoval do profesionální udice a navijáku," uvádí ředitel obchodní sítě Home Credit Jan Plaček a dodává, že nákup takového zboží rybáři plánují dlouho dopředu, a často tak pro jeho financování volí právě spotřebitelský úvěr.

Airsoft Je koníček podobný známému paintballu.

Bojuje se přesnými kopiemi střelných zbraní.

Jde o vojenský sport, hráči při něm nevyužívají náboje naplněné barvou jako u paintballu, ale plastovo-keramické kuličky.

Najdou se ale i kurióznější zájmy. Mezi zbožím, na které poskytl Home Credit úvěr, se objevila i airsoftová zbraň.

"Airsoftová zbraň přitom není levnou záležitostí. Nejlevnější se pohybují v cenách od dvou tisíc korun, ty nejlepší ale snadno přesáhnou desetitisícovou hranici. Pokud připočteme i povinné vybavení ve formě maskáčů, přilby a ochranných pomůcek, ve výsledku jde o docela nákladný sport," vysvětluje Jan Plaček.

Češi chtějí v době ekonomické nejistoty i relaxovat. A když na to nemají, půjčí si. Společnost Cetelem zaznamenala v poslední době zvýšený zájem o úvěry na psychowalkmany. Jejich cena se pohybuje zhruba v rozmezí od 5 do 15 tisíc korun podle toho, co všechno zařízení umí.

Práce není, najdu poklad

Mezi neobvyklé produkty na splátky může Cetelem zařadit také nákup detektorů kovů. "Hledání kovů, a zejména mincí, se stává stále vyhledávanějším koníčkem, a to zejména pro lidi, kteří se zajímají o archeologii. Pro hledače s detektory kovů se pořádají i různé soutěže, kdy se do terénu umístí nějaký předmět a soutěží se, kdo ho najde a podobně," uvádí mluvčí společnosti Cetelem Barbora Minksová. Dodává, že cena nejčastěji financovaných detektorů kovů se pohybuje okolo 12 tisíc korun.

Vylepšit pracovní prostředí si zřejmě chtěl i zákazník, který si půjčil u Home Creditu na svářecí kuklu v barvě kosmická zeleň. Taková kukla vyjde bezmála na 10 tisíc korun a umí téměř vše. Mimo jiné má i elektricky ovládané stmívání skla, které funguje buď manuálně nebo automaticky. Díky solárním článkům na povrchu vypadá, jako by byla připravená přímo na let do vesmíru.

A že si nepůjčují jen chudí, dokazuje i informace ze společnosti Cetelem, která poskytla úvěr na přestavbu aut na LPG. A to nejenom na starší či levnější vozy, ale také na auta v pořizovací hodnotě dvou až tří milionů korun.

Pro zdraví a lepší vzhled

Podle Barbory Minksové financoval Cetelem také třeba členství ve fitness klubech, masážní křeslo či vodní filtry do vodovodů. Několik úvěrů poskytli také na operaci očí.

"Teď v létě nás překvapily půjčky na zvětšení poprsí, jenom za poslední týden jsme poskytli tři v průměrné výši 20 tisíc korun. Vzaly si je nejen ženy, ale i jeden muž, který chtěl prsní implantáty darovat své partnerce," uvádí Ondřej Holoubek z Providentu.

Na všechno nepůjčí

Repliku zbraně ano, ale opravdovou střelnou zbraň si na úvěr nepořídíte. Alespoň tak to vysvětluje Jan Plaček: "S nákupem skutečných zbraní na splátky u Home Creditu z etických důvodů nepochodíte. Stejně tak je tomu u dalších typů zboží, například pyrotechniky, zboží ze zastaváren či erotických hraček.

"Nejkurióznější žádostí o půjčku s jakou jsme se kdy setkali, byl mladý muž, který nám volal z hospody. Protože poskytujeme i hotovostní půjčky s rychlou dobou doručení, obrátil se na nás se žádostí, abychom mu přivezli peníze přímo do výčepu na úhradu útraty. Tomuto žadateli jsme ale pochopitelně půjčku zamítli," dodává Ondřej Holoubek.

