Kurzy na míru jsou dražší, ale více naučí

Zdá se vám několik desítek či dokonce set tisíc korun za vzdělávací kurz hodně? Agentury, které nabízejí vzdělávání ušité firmám na míru, tvrdí, že pokud dokáže zadavatel skutečně přesně říci, co očekává, peníze se mu bohatě vrátí. Kurzy na míru lze v zásadě rozdělit na dva typy: buď jde o klasický kurz, například výuku jazyka, jenže přizpůsobený požadavkům firmy.

Tedy tomu, co už zaměstnanci umějí, jejich časovým možnostem a také tomu, aby se naučili to, co v profesi skutečně využijí. Nebo může jít o kurz, jehož hlavním cílem je stmelit pracovníky firmy, naučit je spolupracovat a ukázat lidem, že se na sebe mohou navzájem spolehnout.



Firma, která si přeje, aby se její zaměstnanci dobře naučili třeba německy, musí velmi přesně stanovit své představy - jinak by kurz na míru neměl smysl a v podstatě by stačilo vybrat nějaký z katalogu. "Firemní jazykové kurzy pořádáme většinou přímo v určité firmě. Zaměstnanci docházejí na kurz buď před, nebo po pracovní době, takže neztrácejí zbytečně čas dojížděním," přiblížila takový kurz Alena Nekovářová, ředitelka českobudějovické agentury ASSET.

Takový kurz bude nejspíš o něco dražší, než kdyby firma prostě povolala do svého sídla lektorku němčiny a nechala ji jednou dvakrát týdně odučit hodinu před shromážděnými zaměstnanci. Proč by přesto měla firma za takový kurz platit? "Kurzy jsou tematicky zaměřené přímo na potřeby firmy. Lektor je ve styku s firemním prostředím, takže může ve výuce aktuálně reagovat na firemní život. Účastníci kurzů si tak osvojí jazykové vědomosti, které přímo souvisejí s výkonem jejich povolání," tvrdí Nekovářová.

Navíc, pokud zaměstnanci třeba chodí na němčinu individuálně a zvolí si sami určitý kurz, mohou se sice naučit německy dobře, ale osvojí si pouze všeobecné jazykové znalosti, které však nemusí požadavkům zaměstnavatele stačit. Cena kurzů přitom nemusí záviset na velikosti firmy a počtu lidí, kteří se jich účastní. Podle Nekovářové se v případě jejich agentury pohybují v rozmezí od 250 do 400 korun za jednu vyučovací hodinu. Závisí na vzdálenosti firmy, protože do vyšší ceny jsou zahrnuty částečně náklady na dopravu.



Sbližování v přírodě



Firemní kurzy na míru se však vůbec nemusí odehrávat v kancelářích firmy, ale třeba ve volné přírodě. "Může jít jak o akce, kde jde jen o zábavu, tak i o kurzy, kde se lidem dostane neobvyklých zážitků, ale také je v nich zahrnuta výkladová část a předpokládá se, že se v nich lidé leccos naučí. Zejména týmové spolupráci," uvedl Pavel Janoušek, ředitel společnosti Adventura Teambuilding. Kurzy, které tato a podobné agentury nabízejí, se přitom v žádném případě nepodobají jako vejce vejci. "Můžeme připravit jak kurz pro skupinku TOP manažerů, tak kurz, kterého se zúčastní sto padesát lidí, které mají velmi neformální podobu," přiblížil možnosti, z nichž si mohou firmy volit.

O tom, že kurzy jsou skutečně na míru, svědčí i fakt, že není možné předem si je vybrat z nějakého katalogu či ceníku. "Ona cena může být padesát tisíc i půl milionu korun, velmi záleží na tom, jak dlouho kurz trvá, kolik se ho účastní lidí a co od něj firma čeká, zda má jít jen o zábavu, anebo i o učení," uvedl Janoušek s tím, že tyto kurzy často přinášejí i měření fyzických sil a při překonávání překážek i zážitky. Díky nimž si podle něj lidé mnohé věci zapamatují lépe, než kdyby jen seděli v učebně. Na míru však nemusejí být jen jazykové kursy či kursy sbližující jednotlivé pracovníky velké firmy. pro prodavačky, pracující v síti maloobchodů.

Výhody kurzů šitých na míru ­ obsah a způsob tréninku je možné upravit podle specifických potřeb firmy ­ problémy, které jsou během semináře odhaleny, je možné důkladně probrat protože během semináře jsou projednávány situace, které se týkají různých oddělení firmy, diskuse a jejich řešení pomáhají budovat spolupráci na těchto úrovních ­ ­ účastníci, kteří se již zúčastnili otevřených seminářů, mohou využít této příležitosti k aplikaci poznatků na situaci firmy a jako konsolidační trénink ­ vnitrofiremní semináře podporují spolupráci a vytváření týmů údaje o vnitřním chodu firmy neproniknou na veřejnost ušetříte čas a peníze spojené s cestováním na vzdálená místa otevřených seminářů semináře je možné uspořádat kterýkoli den v týdnu, včetně sobot a nedělí, tak aby účast pracovníků na semináři nenarušila chod firmy

České vzdělávací centrum, která patří mezi firmy nabízející podobné produkty, tak má za sebou jak dvanáctiměsíční cyklus seminářů pro vrcholový management průmyslového podniku, který zaměstnává tři tisíce lidí, tak i třeba menší seminář pro prodejce papírenských výrobků. Připravilo také školení prodavaček, pracujících v síti maloobchodů, kurs pro sekretářky v telekomunikační firmě či seminář pro pracovníky cestovní kanceláře.



České firmy se osmělují jen pomalu



Zatímco jazykové kurzy na míru už si oblíbily i české firmy, mezi zájemci o outdoorové kurzy ještě donedávna jasně převažovaly firmy zahraniční. "Ale už se to mění, protože stále více českých firem si uvědomuje, že se jim vyplatí investovat to lidí a že jejich kapitál není v technologiích, ale právě v lidském potenciálu," uzavřel Janoušek ze společnosti Agentura Teambuilding.