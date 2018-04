Jak upravit profil na LinkedIn, aby přinesl dobré pracovní nabídky

„V dnešní době už ani nenajdete žádného profesionálního personalistu, který by na síti LikedIn neměl svůj vlastní profil. Pokud by si ho nevedl, přišel by o důležité kontakty, s jejichž pomocí může oslovovat potenciální uchazeče se zajímavými pracovními nabídkami,“ vysvětluje Tomáš Surka, ředitel personálněporadenské společnosti McRoy Czech.

Komu se vyplatí?

Na síti LinkedIn zveřejňují své profily převážně lidé s vyšší kvalifikací: příslušníci vyššího a středního managementu, manažeři s národní i nadnárodní působností, dále se jedná o IT specialisty a obecně o specialisty ve svých oborech. Ty také nejčastěji lidé z HR byznysu oslovují. „Stále častěji narážíme na profily lidí, kteří jsou zaměstnáni ve výrobě či na nižších pozicích v administrativě, financích, marketingu, obchodu nebo v dopravě,“ říká Surka.

V případě zájmu o změnu zaměstnání LinkedIn umožňuje uživateli přímo ve svém profilu označit, že hledá nové příležitosti. „To se považuje za projevení zájmu o novou práci. Taková informace je však veřejná a je třeba počítat s tím, že si jí současný zaměstnavatel všimne,“ upozorňuje Tomáš Surka.

O přínosu sítě LinkedIn pro konkrétního člověka rozhoduje především kvalita jeho profilu. Neměly by chybět přesné názvy aktuálních i minulých pracovních pozic se stručným obsahem pracovní náplně. Důležitou součástí je také vyplnění svých schopností a zručností, které vyplývají z předešlé praxe.

„Tyto důležité informace jsou zároveň klíčovými slovy, které personalisté používají při vyhledávaní vhodných uchazečů. Vyplatí se uvést i ocenění a vyznamenání, která vypovídají o výjimečnosti daného profilu,“ vysvětluje Tomáš Surka. Samozřejmostí by měla být aktuálnost, přehlednost, a především pravdivost uváděných informací.

Certifikáty, školení a reference

Kromě vzdělání je nutné nezapomenout ani na seznam projektů, na kterých se daný člověk podílel. Týká se to především IT oboru, důležitou součástí profilu jsou také získané certifikáty a absolvovaná školení. Ty mohou být rozhodujícím faktorem při případném oslovení člověka se zajímavou pracovní nabídkou. Velkým plusem je i uvedená reference od bývalého zaměstnavatele, o niž je možné požádat přímo přes LinkedIn. Zapomenout se samozřejmě nesmí na kontaktní údaje.

„Je vhodné si uvědomit, že profesní síť LinkedIn není sociální síť plně srovnatelná s Facebookem. Proto si je třeba dát pozor na to, co na ní uživatel zveřejňuje. Mělo by se jednat výhradně o informace týkající se práce, byznysu, případně zájmu o novou práci. Fotky z dovolené v Chorvatsku, z posledního večírku, vtipy a nadávky na politiku na tuto síť nepatří,“ upozorňuje Tomáš Surka.