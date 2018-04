Kvalitní zámky znamenají levnější pojistku

Aby pojišťovna případ posuzovala jako krádež, zloděj musí zámek otevřít něčím jiným než klíčem. Pokud vám tedy nejprve ukradl klíče a doklady, a pak až se k vám vloupal, budete mít asi smůlu. Ledaže by vám klíče vzal násilím, to by pak pojišťovna platila bez problémů.

Pojišťovny se tak chrání proti pojistným podvodům nebo neopatrnosti klienta. „Měli jsme třeba případ, kdy klient tvrdil, že byl okraden a později se ukázalo, že věci odvezla bývalá manželka, která měla ještě klíče od bytu. To není pojistná událost,“ zdůrazňuje Marek Vích z pojišťovny Kooperativa.

Pokud se však stanete obětí takzvaného bumpingu, řešení existuje – zámek se vymontuje a zašle na posouzení do kriminalistického ústavu, který buď poškození potvrdí, nebo vyvrátí. „Už jsme se s takovým případem setkali a pojistné klientovi nakonec vyplatili,“ potvrzuje Jitka Polívková z ČSOB Pojišťovny. Pokud po vloupání není na zámku na první pohled žádné poškození vidět, policie ho automaticky na expertizu zasílá. Ve sporných případech si posudek může vyžádat pojišťovna, ale i poškozený.

Dobré zámky nestačí, musíte mít zamčeno!

Většina pojišťoven určuje cenu pojistky podle velikosti obce, kde se domácnost nachází. Čím větší město, tím vyšší riziko krádeže a s ním i vyšší cena pojistného. O tom, na kolik vám pojišťovna domácnost pojistí a na kolik vás pojistka vyjde, rozhoduje však také to, jak kvalitně máte byt nebo dům zabezpečený proti vloupání. Pokud máte na dveřích jen obyčejný zámek, pojistku na půl milionu s vámi žádná pojišťovna neuzavře nebo bude požadovat vysokou spoluúčast.

Na druhou stranu, jestli máte byt zabezpečený lépe, než jak to vyžaduje pojišťovna, můžete dostat slevu. Většinou bývá v rozpětí od 5 až do 20 procent. Na každé tisícovce tak můžete ušetřit i 200 korun. Přesné požadavky na zabezpečení jsou součástí pojistných podmínek a každý ústav je má trochu jiné. Například ČSOB Pojišťovna definuje pět způsobů zabezpečení – na škodu do 50 000 korun stačí mít zamčeno, do 300 000 korun musíte mít na vstupních dveřích bezpečnostní zámek nebo závoru, do 800 000 korun jsou podmínkou alespoň dva spolehlivé bezpečnostní prvky, do 1 200 000 korun musí být dveře navíc chráněny proti vysazení a musíte mít i elektrický zabezpečovací systém, u vyšších pojistek jsou další požadavky na zabezpečení řešeny individuálně.

U Kooperativy můžete ušetřit tisícovku, když domácnost zdarma (na půl roku) připojíte na pult centrální ochrany u její partnerské firmy SV Agency. A kupodivu se tím do budoucna k ničemu nazavazujete. Po půl roce buď službu vypovíte, nebo si ji budete platit sami.

O zámcích pojišťovně nelžete

Pojistky přibližně do 2 milionů korun můžete u většiny pojišťoven uzavřít i bez toho, že by se na domácnost přišel pojišťovák osobně podívat. Výjimkou je Wüstenrot pojišťovna, u které je prodejce povinen byt nebo dům vidět vždy.

Informace o tom, jak máte domácnost zabezpečenou, byste však do pojistné smlouvy měli vyplnit pravdivě, i když ji uzavíráte třeba přes internet. V okamžiku, kdy dojde k vloupání a zabezpečení neodpovídá tomu, co jste pojišťovně řekli, dostanete méně peněz – podobně jako když domácnost pojistíte na nižší hodnotu, než jakou ve skutečnosti má.

Vykradli mě, co teď

Když najdete svůj byt vykradený, okamžitě volejte policii, která přijede a sepíše s vámi o vloupání protokol. Pokud možno na nic nesahejte, a máte-li k dispozici fotoaparát třeba v mobilu, domácnost pro pojišťovnu nafoťte. Krádež můžete pojišťovně oznámit telefonicky, emailem nebo poslat dopis, respektive vyplněný formulář „oznámení škodní události“ – každá pojišťovna to může mít trochu jinak. Pojišťovna bude chtít vědět vaše jméno a adresu, číslo pojistné smlouvy nebo alespoň rodné číslo a místo a datum, kdy ke krádeži došlo.

Seznam ukradených nebo poškozených věcí včetně informace o tom, kolik stály a kdy jste je koupili s případnou fotodokumentací dodáte později přímo pracovníkovi, který vás doma navštíví. Pojišťovna pak vypočítá, kolik peněz vyplatí, a oznámí vám to dopisem.

Jak rychle pojišťovna vše vyřídí, záleží také na tom, kdy doložíte potřebné doklady. Vyplatí se schovávat si účtenky, a pokud si do bytu koupíte něco cennějšího, předmět vyfotit. A pro případ, že byste vyhořeli, může být šikovné si tyto doklady uložit někde jinde než doma – třeba v práci nebo u příbuzných.

Jaké slevy nabízejí pojišťovny

Allianz

až 20 % za zabezpečení, až 15 % za sjednání spoluúčasti, až 30% převedený bonus za bezeškodní průběh získaný u konkurence, až 25 % za propojištěnost (s nemovitostí, životním pojištěním, penzijním připojištění), 5 % pro držitele průkazu ZTP

ČPP

až 10 % za zabezpečení, 6 % za roční platbu, až 15 % za spoluúčast (při spoluúčasti 10 000 korun), 5 až 10 % za propojištěnost (kombinace 2 a 3 produktů)

ČSOB Pojišťovna

3 % za roční platbu, souběh pojištění 5 %, obchodní sleva až 5 %, v domě, který je pojištěn u ČSOB sleva pro domácnost až 15 %, výše slevy podle zvolené spoluúčasti až 21 %

Česká pojišťovna

za nadstandardní zabezpečení (například bezpečnostní dveře, elektronické zabezpečení) sleva až 20 %

Generali

za propojištění, nižší riziko, bezeškodní průběh až 40 %

Kooperativa

až 20 % za lepší zabezpečení, 10 % za pojištěnou nemovitost, 5 % za roční platbu pojistného, 10 % pro osoby s průkazem ZTP, 15 % za vyšší spoluúčast, 1 000 korun pro klienty, kteří využijí půlroční bezplatné připojení na pult centrální ochrany

Slavia

až 20 % za souběh s jiným pojištěním u téže pojišťovny

Uniqa

10 % za elektronické zabezpečení, 10 % za bezpečnostní vstupní dveře, 20 % souběh domácnost/ nemovitost, k tomu zdarma občanské odpovědnostní pojištění, pojistná částka 500 000 Kč

Wüstenrot pojišťovna

sleva až 15 % za souběh pojištění (nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti)