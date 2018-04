Květen opět zahýbal úrokovými sazbami hypoték

Jak naznačil FINCENTRUM HYPOINDEX, na hypotečním trhu je patrný klesající trend ve vývoji úrokových sazeb úvěrů na bydlení. Průměrná úroková sazba všech poskytnutých úvěrů klesla v měsíci březnu o 25 bazických bodů na hodnotu 5,50 %.

Porovnání úrokových sazeb v závislosti na době fixace a bance poskytující financování přináší následující tabulka.





Banka Fixace

1 rok Fixace

3 roky Fixace

5 let Citibank 5,69 % 5,49 % 5,49 % Česká spořitelna 5,29 % 5,19 % 5,19 % ČSOB 5,69 % 5,09 % 5,09 % GE Money Bank 5,45 % 5,35 % 5,35 % Hypoteční banka 5,69 % 5,09 % 5,09 % Komerční banka 5,39 % 5,19 % 5,19 % LBBW Bank 5,23 % 5,31 % 5,01 % mBank n/a 5,48 % 5,48 % Poštovní spořitelna individuálně individuálně individuálně Raiffeisenbank 5,54 % 5,54 % 6,34 % UniCredit Bank 5,51 % 5,01 % 5,01 % Volksbank 6,89 % 6,59 % 6,59 % Wűstenrot 5,54 % 5,54 % 5,34 % Zdroj: sazebníky bank

Úrokové sazby uvedené v tabulce jsou v drtivé většině označeny v sazebnících bank jako minimální a vyjadřují potenciálně dosažitelné úrokové sazby pro hypoteční úvěry v maximální částce 85 % hodnoty zastavované nemovitosti (do 85 % LTV). Pouze sazby mBank jsou uváděny pro 50 % LTV a Wüstenrot hypoteční banky do 70 % LTV. Pokud by klient žádal o 85% hypotéku v mBank, dosáhl by na úrokovou sazbu v pásmu 80-100 % LTV. Konkrétně tedy 6,49 % v případě tříleté fixace a 6,33 % u hypotéky s pětiletou fixací úrokové sazby.

Jednoleté fixace jsou stále nejdražší

Obecně stále platí, že nižší úrokové sazby nabízí hypoteční banky u střednědobých fixací (3–5 let). Klienti žádající hypotéku s jednoletou dobou fixace by měli zpravidla počítat s úrokovou sazbou o 0,2–0,6 procentního bodu vyšší.

Zatímco jednoleté fixace jsou v porovnání s 3 a 5letými fixacemi u všech bank výrazně dražší, v případě dlouhodobých fixací (na 10 a 15 let) již situace tak jednoznačná není. Komerční banka a Česká spořitelna v sazebnících uvádí pro "nejednoleté" fixace úrokovou sazbu stejnou jako v případě střednědobých fixací, a to sazbu "od" 5,19 % p.a.

Budoucí vývoj úrokových sazeb

Další vývoj úrokových sazeb lze v současnosti těžko předvídat a odborníci se ve svých předpovědích výrazně rozcházejí. Podle analytika společnosti Fincentrum Josefa Rajdla prostor pro snižování úrokových sazeb na trhu existuje.



"Výrazný prostor pro další pokles sazeb je tedy dále otevřený, obzvláště uvědomíme-li si, že v současnosti banky úvěrují prakticky jen prověřené klienty či úvěry zajišťují v hodnotě výrazně převyšující hodnotu úvěru (nabízí nízké LTV ). Přesto významnější pokles průměrných sazeb pod 5 % může nějakou dobu trvat," uvedl Josef Rajdl k aktuálním hodnotám FINCENTRUM HYPOINDEXu.

Opačný názor vyjádřil Vlastimil Nigrin, člen představenstva Hypoteční banky, který mimo jiné říká: "Za posledních pár týdnů již došlo k určité korekci hlavně cestou přechodných cenových akcí a zvýhodnění, kampaní, a to si myslím, že bude pokračovat po celý tento rok. Myslím si, že nedojde k zásadnímu posunu úrokových sazeb, ale k sezonním výkyvům podle toho, jak si která banka nastaví svoji kampaň," a dodává: "Úrokové sazby budou klesat pouze nárazově v rámci různých akcí. K výraznějšímu obecnému poklesu není důvod."

Více informací včetně porovnání úrokových sazeb v jednotlivých obdobích si přečtěte na Hypoindex.cz.