Květina i dárek na Valentýna on-line

Většina internetových obchodů je již na valentýnské objednávky připravena a dokonce nabízejí i speciálně upravené kytice (se záplavou srdíček, či v kombinaci s plyšovým dárkem). Vlastně si stačí jen vybrat a objednat a samozřejmě zaplatit. Nabídka je pestrá a obsahuje jak předem připravené kytice, tak vám někteří obchodníci umožní vybrat si určité květiny a z nich kytici sestavit.



Květiny můžete poslat i do zahraničí



Kytice přes internet lze pořídit za ceny okolo 500 korun s doručením po celé ČR. Ve větších městech je pak možné objednání a doručení kytice v místě za cenu nižší. Ostatně pokud byste chtěli překvapit květinou i v zahraničí, máte možnost. Některé internetové obchody (např. http://www.premiumflora.cz/, http://www.flowers4u.cz) nabízejí doručení kytice do mnoha zemí po všech kontinentech. Za cenu kolem 1500 korun lze poslat květinu do Jihoafrické republiky, na Nový Zéland nebo do Brazílie.



Zaplatíte kartou i převodem z účtu



Když budete prohlížet nabídku, je třeba dávat si pozor na to, jakým způsobem jsou účtovány ceny. Někteří obchodníci mají cenu za kytici uvedenu i s doručením po městě, nebo v rámci ČR, či vybrané země, jiní naopak uvádějí cenu kytice a dopravu na místo určení si účtují zvlášť. Doručení kytice je většina obchodníků schopna realizovat do 24 hodin od podání objednávky. Sami prodejci však doporučují objednávku podat minimálně 2 dny předem. Je pravda, že je možné nechat kytici doručit i do hodiny, avšak za tuto expresní službu je nutné zaplatit příplatek. Domluvit se je však třeba s určitým květinářstvím, protože ta velká internetová expresní dodání většinou nejsou schopna realizovat.

Čas doručení na určené místo lze taktéž dohodnout předem v určitém časovém rozmezí. U objednávek do zahraničí však pouze v dopoledních a odpoledních hodinách. Jestliže nechcete tuto praktickou službu použít jen na Valentýna, pak vězte, že květiny lze objednávat během celého týdne. Mnozí obchodníci však květiny doručují pouze od pondělka do soboty.





Jak za květiny zaplatíte? Stejně jako většina ostatních internetových obchodů, i ty květinové přijímají platbu kartou (VISA, MasterCard, American Express), on-line platby (eBanka), či převodem z účtu. Záleží jen na vás, kterou možnost si vyberete.



Květiny, čokoláda, nebo plyšový medvěd...



Obchodníci s květinami nenabízejí jen růže a gerbery. V nabídce lze nalézt i drobné dárky jako například čokoládové bonbony, dort, láhev vína nebo plyšové zvířátko. Samozřejmostí pak je přáníčko, jehož obsah je možné zadat již v objednávkovém formuláři a obchodník požadovaný text spolu s květinou doručí. Pokud máte strach, že květiny nebude možné doručit, tak rozhodně počítejte s tím, že kurýr vás bude kontaktovat na podané telefonní číslo (když jej uvedete v kontaktních údajích). Pak je možné domluvit další postup, zda květiny zanechat u sousedů nebo např. na recepci v zaměstnání.