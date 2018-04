Květinářkou místo zdravotní sestry?

Třicetiletá zdravotní sestra Jana zůstala sedm let na mateřské dovolené, a když začaly obě dcery chodit do školy, přemýšlela o návratu do práce. Na své původní místo do nemocnice se kvůli dětem vrátit nemohla. Střídavé směny by dost dobře nešly dohromady s provozem domácnosti, potřebovala najít místo s pravidelnou pracovní dobou.