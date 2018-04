Test: Riskujete rádi, nebo peníze šetříte? Jaký typ investora jste?

Začít můžete už s pár stovkami Chcete spořit na stáří, pro děti nebo na nečekané budoucí výdaje? Poraďte se jak se zajistit do budoucna.

Rozhodli jste se, že budete peníze investovat. Je to totiž jeden z nástrojů, jak své finance v dnešním světě rozmnožit. Ale do čeho investovat? Akcie, dluhopisy, nebo něco jiného? Udělejte si náš malý test, který vznikl ve spolupráci s UniCredit Bank a ve kterém zjistíte, co se pro vás v investování nejvíce hodí. A co vám zajistí slušné úspory na splnění životního snu, pořízení domu nebo třeba na pěkný důchod.

K testu budete potřebovat tužku a papír, abyste zjistili, které odpovědi (a, b, c) u vás převažují.

1. Jaké zaměstnání by vám vyhovovalo nejvíce?

a) Hlavně takové, které mi bude výzvou a kde budu moci každý den zkoušet nové možnosti.

b) Má práce mě musí zajímat a čas od času přinést něco nového. V každodenní rutině si ale musím být jistý, že ji budu zvládat.

c) Potřebuju práci, kterou se dokážu naučit natolik, aby mě v ní nic nemohlo překvapit.

2. Jak by se dal popsat váš pokoj?

a) Tvůrčí nepořádek.

b) Praktický, uspořádaný tak, abych měl všechno potřebné po ruce.

c) Všechno má své jasné místo. Nesnáším, když v něčem nemám systém.

3. Kterou rubriku nejraději v novinách čtete?

a) Zprávy z ekonomiky a finančních trhů. Přesné a aktuálnější informace o nich si ještě dohledávám na internetu.

b) Z domova i ze zahraničí, prostě zprávy. Je pro mne důležité mít přehled o tom, co se děje.

c) Sport a zábavu. Noviny mě mají hlavně uvolnit a pobavit.

4. Jste na dovolené a stojíte na útesu, pod kterým je krásná vodní laguna zalitá sluncem. Je v ní průzračná voda, okolí je liduprázdné. Co uděláte?

a) Skočím dolů. Ten zážitek za to bude stát.

b) Zkusím pomalu slézt po skále, abych si mohl jít zaplavat.

c) Podívám se a půjdu dál. Co kdyby se mi v ní něco stalo?

5. Plánujete si své výdaje?

a) Záleží mi hlavně na tom, abych neměl na účtu nulu. Víc to neřeším.

b) Mám představu, kolik vydělávám a pravidelně utrácím. Díky tomu vím, kolik mi zbývá na zábavu a neplánované výdaje.

c) Samozřejmě, mám zpracovaný přesný rozpočet. Naplánoval jsem, kolik za co mohu utratit a držím se toho. Na neočekávané výdaje mám stranou rezervu, kterou doplňuji na dostatečnou výši.

6. Máte zkušenosti s investováním?

a) Už jsem investoval a vím, jak to chodí. Vyznám se na trzích a podrobně znám vlastnosti jednotlivých investičních nástrojů.

b) Mám nějaké zkušenosti a znalosti, například v podílových fondech nebo dluhopisech. Znám základní rozdíly mezi jednotlivými investičními nástroji, dokážu je rozeznat.

c) Vůbec, nebo téměř vůbec. Své peníze ukládám do banky na spořicí účet, něco mám na termínovaném vkladu. Chci však začít a budu s tím potřebovat poradit.

7. Když máte volné peníze, kolik jich jste ochotni investovat?

a) Většinu. Čím více investuji, tím více přece můžu vydělat.

b) Část. Chci vydělávat, ale rád bych měl nějakou rezervu.

c) Jenom malou část. Nerad bych na investování něco ztratil.

8. Představte si, že jste koupili pár akcií velké a stabilní energetické firmy. Během jednoho týdne však hodnota těchto akcií klesla o desetinu, tedy například z 10 tisíc na 9 tisíc. Jak se zachováte?

a) Zaraduji se a hned využiji příležitosti koupit další akcie za výhodnější cenu.

b) Chvíli počkám, co se bude dít dál. Něco si o tom načtu, poradím se se zkušenějšími známými. Ale pokud ale bude jejich hodnota dále klesat, raději je prodám.

c) Rychle je prodám, abych zbytečně neztratil ještě víc.

9. Když jsou úrokové sazby na trhu nízké,

a) je čas si půjčit na dluh, abych mohl více investovat.

b) je dobrý čas na to obstarat si půjčku na nové bydlení nebo auto.

c) je nejlepší hodně spořit a utrácet co nejméně.

10. IPO, prospekt, rating, broker, ETF. Co vám říkají tyto pojmy?

a) Všechny je dobře znám a dovedu podrobně vysvětlit jejich význam.

b) Některé znám dobře, jiné moc ne. Ale tuším, co znamenají.

c) Možná jsem je někde slyšel, ale nejsem si jistý. Co znamenají, na to se mě raději neptejte.

Zda jste dynamický, vyvážený nebo konzervativní investor, se dozvíte ve vyhodnocení testu ZDE.