Umíte si dát do kupy finance? Prověřte své znalosti v kvízu

A je to tady. Dárky rozbaleny, prskavky vyprskány, cukroví už žádné nezbylo... Na účtě díra. Tak to vypadá v mnohých domácnostech. A tradiční předsevzetí o hubnutí, nekouření a zlepšení angličtiny se rozrůstají o jedno „moderní“ - dát si peníze do pořádku.