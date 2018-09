Kvíz: Víte, jak je to s předkupním právem u nemovitosti?

Spoluvlastnictví vzniká na základě smlouvy o koupi, darováním věci, dědickým řízením, společným vybudováním a podobně. Ze spoluvlastnictví vyplývá řada práv, ale i povinností. Spoluvlastníci rozhodují podle velikosti svých podílů. Se svým podílem může spoluvlastník nakládat relativně podle libosti, musí ovšem jednat v souladu se zákonem. Nyní obzvlášť v případě, kdy se chce svého podílu zbavit.

Jakmile je předmět prodeje (parkovací stání či garáž v bytovém domě, podíl rodinné vily) pouze částí spoluvlastnictví, musí být odkup tohoto podílu nabídnut nejprve ostatním spoluvlastníkům. „Například při prodeji podílu vily si nemůže spoluvlastník volně vybrat kupce, ale musí nejprve učinit nabídku všem ostatním spoluvlastníkům,“ uvádí ředitel realitní kanceláře Century All Inclusive Pavel Berka a dodává: „Je opravdu nutné právo spoluvlastníků dodržovat. V opačném případě by se prodej zbytečně protáhl a i veškeré již provedené formality by byly zbytečné.“

Podíl k odkoupení nabízí majitel ostatním spoluvlastníkům až po uzavření smlouvy s potenciálním kupcem. Paragraf 2143 nového občanského zákoníku mluví jasně: „Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým.“ Pokud majitel podílu učiní nabídku spoluvlastníkům ještě před podpisem kupní smlouvy, bude stejně muset nabídku učinit znovu. Nabídka učiněná před podpisem nebude platná. Spoluvlastník pak má na reakci a složení kupní ceny tři měsíce.

„Pozor by si měl dát především kupec. Pokud bude předkupní právo porušeno, mohou se spoluvlastníci domáhat náhrady škody a kupec bude muset spoluvlastníkům nabídnout podíl ke koupi za podmínek, za jakých on sám podíl nabyl,“ upozorňuje Berka.