Kvíz: Umíte ušetřit na energiích v domácnosti?

Podle průzkumu Sdružení EPS ČR má dům nebo byt zatepleno 56 % respondentů, dalších 17 % tuto investici plánuje do pěti let. Za nejlepší izolační materiál volí skoro dvě třetiny Čechů pěnový polystyren, který se v Evropě vyrábí více než 50 let. A tolik let má i průměrnou životnost.

„Mnoho stavebníků, zejména pokud zateplují dům svépomocí, má tendenci použít nejlevnější pěnový polystyren bez ohledu na původ a vlastnosti. Je třeba si však uvědomit, že na fasádu lze použít pouze fasádní polystyren, který musí splňovat určitá kritéria kvality – přesnost, tvarovou stálost, pevnost a tepelně izolační vlastnosti. Tyto parametry jsou zcela zásadní a jejich důležitost roste i s přibývající tloušťkou izolace, která je běžně kolem 12 centimetrů a více,“ upozorňuje předseda Sdružení EPS ČR Pavel Zemene.

Úspora na energiích v domácnosti nezáleží pouze na použitém materiálu, ale i na mnoha dalších faktorech. Obyvatele často odrazuje počáteční investice, se kterou jim ovšem mohou pomoci dostupné dotační programy.

