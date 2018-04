Kvůli alkoholu můžete dostat výpověď

Každý zaměstnavatel, který podezřívá zaměstnance z pití alkoholu v práci, po něm může žádat dechovou zkoušku. V povoláních, v nichž jde o životy lidí nebo o riziko materiálních škod, bývá taková kontrola důsledná. Jinde se alkoholu nebrání.



Alkohol do práce nepatří. Pokud tedy nepracujete třeba jako degustátor či v horkých provozech, kde je dovoleno pít pivo se sníženým obsahem alkoholu. Opilost nebo i kocovina v zaměstnání s sebou vždy nese riziko. Bohužel si to lidé uvědomí, až když je pozdě.

Nedávno se na Frýdecko-Místecku srazil montážní vůz Českých drah s malým traktorem. Jeho řidič po nehodě zemřel. Ačkoli právě traktoristu policie označila za viníka, u strojvedoucího zjistila při dechové zkoušce alkohol. Ten kvůli tomu přijde o místo. "Je na zaměstnavateli, jaké postihy, od napomenutí až po okamžitou výpověď, za porušení zákazu zvolí," vysvětluje advokátka Marcela Neuwirthová. Roli tu mohou hrát osobní vztahy i pravděpodobnost ohrožení života zaměstnance či ostatních lidí nebo vzniku materiálních škod.

K ontroly není nikdy dost



České dráhy podle mluvčího Pavla Tesaře loni provedly 360 tisíc zkoušek na alkohol. Kvůli alkoholu bylo okamžitě propuštěno 94 zaměstnanců. Za první letošní půlrok dráhy provedly 204 tisíc kontrol, alkohol v sobě mělo 32 lidí. S 30 z nich byl rozvázán pracovní poměr.



Mladoboleslavský autodopravce Transcentrum Bus má na své vrátnici k dispozici digitální analyzátor alkoholu v dechu. "Zde je řidič povinen se na vyzvání dispečera či garážmistra podrobit dechové zkoušce," říká ředitel společnosti František Čáslava. Řidiče samozřejmě nekontroluje jen zaměstnavatel, ale i policie v terénu.



"Alkohol je u nás tabu na všech pozicích. U řidičů přitom klademe důraz na kontrolu - denně je děláme namátkově a několikrát do roka plošně, kdy zkontrolujeme všechny řidiče, kteří mají službu," říká mluvčí Dopravního podniku v Brně Hana Pohanová. Každý zaměstnavatel může po svých zaměstnancích požadovat, aby se podrobili dechové zkoušce na alkohol. Kdo bez vážného důvodu odmítne, a to třeba opakovaně bez ohledu na zaměstnavatelovu několikerou písemnou hrozbu výpovědí, může být opravdu vyhozen.



H lavní odpovědnost je na lidech



"Pokud má po flámu někdo pochybnosti kvůli zbytkovému alkoholu, může se sám nechat ráno po nástupu do služby dobrovolně přeměřit," říká mluvčí Dopravního podniku v Brně. "Když nebude vše v pořádku, vyjede za něj záložní řidič, který tam je pro případy nemoci a podobně. Ovšem smí se to stát jen jednou."



František Čáslava dodává, že je přes všechny kontroly především na profesionální kázni řidiče, aby večer neflámoval a nesedl za volant se zbytkovým alkoholem v krvi. "Řídit vůz se čtyřiceti lidmi je obrovská odpovědnost. Je nemyslitelné, aby je někdo úmyslně vystavoval zbytečnému riziku. I tak je na cestách dost nebezpečno," tvrdí. V letošním roce kvůli zjištěnému alkoholu v krvi už jednoho řidiče propustil.



P ijeme při stresu



"Češi sahají v práci po alkoholu jednak kvůli přetížení a stresu a jednak i proto, že je přímo na pracovištích snadno dostupný," říká primář protialkoholní kliniky v Bohnicích Karel Nešpor. Tvrdí, že v České republice máme k popíjení nonšalantní vztah. Pokud lidé nejsou na práci toho druhého zvlášť odkázáni, sklenku vína nebo půllitr piva si vzájemně tolerují. Až když jsou na sobě pracovně opravdu závislí, jeden druhého kontroluje více.



"Ve firmě je nás deset, stojí to tu spíš na vztazích. Myslím, že při oslavě narozenin nebo Vánoc, kdy si přiťukneme, neriskujeme tolik jako třeba řidiči," říká Pavel Kolouch ze společnosti Armstrong Competence Consulting. "Maximálně se někdo ve zprávě pro klienta upíše, ale jsou další, kteří to upraví," dodává. Stejně jako může popíjení s kolegy vztahy ve firmě zdravě utužit, může je také zničit. "V zaměstnání je ve vztazích třeba zachovat odstup a pod vlivem alkoholu člověk snáze řekne něco, čeho později zalituje," varuje Nešpor.



M ůj kolega je alkoholik





Drbům lze zabránit otevřeností.

P

Lidé, kteří nejčastěji vyzývají okolí k oslavám, z nichž odcházejí jako poslední, navíc často a rádi vyprávějí o lidech, kteří se často opíjejí, mohou být podle primáře Protialkoholní léčebny v Opavě Libora Chvíly na cestě k alkoholismu. "Takové chování je typické pro extroverty. Uzavření lidé reagují na poznámky o pijáctví podrážděně a stahují se do ústraní," říká.Zatímco občasné popíjení alkoholu na pracovišti řada zaměstnavatelů a nadřízených na vlastní odpovědnost toleruje, o alkoholika nestojí nikdo. Než se jím však člověk doopravdy stane, mohou jeho kolegy varovat některé signály. Jinak dochvilný zaměstnanec začne chodit pozdě do práce, bolívá ho hlava, je malátný, nesoustředěný, pomalý. Bere si nečekaně pár dní volna, neplní, co slíbil. "Mají-li zaměstnanci podezření, že jejich kolega začíná mít problém s alkoholem, měli by si s ním otevřeně promluvit. Nesmí ho zavrhovat. Vždy je tu možnost ambulantního léčení," říká Chvíla.Pokud se na pracovišti stane méně závažný pracovní úraz pod vlivem alkoholu, záleží na zaměstnavateli, jak celou záležitost posoudí. "Pokud by byl jako jediná příčina úrazu zjištěn alkohol, může se zaměstnavatel zprostit odpovědnosti za vzniklou škodu. Zaměstnanec pak ztratí nárok na odškodnění pracovního úrazu. V případě takto zaviněného smrtelného úrazu pak vdově či vdovci nemusí náležet odškodnění," upozorňuje Vladimír Janoušek z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.Málokdy se však jednoznačně prokáže, že alkohol byl jedinou příčinou pracovního úrazu. Nejpřesnější údaje v tomto ohledu přinášejí statistiky o smrtelných případech. Například v letech 2002 až 2003 bylo z celkových 405 smrtelných pracovních úrazů jen deset, kdy byl u postiženého zjištěn alkohol v krvi. "Ani tak však nelze vždy spolehlivě říci, zda byl v těchto případech alkohol jedinou příčinou smrti," říká Vladimír Janoušek. V počtu smrtelných úrazů, kde byl postižený pod vlivem alkoholu, ze všech povolání a oborů přitom nejvíce vyčnívají dělnické profese a stavebnictví.

Za jak dlouho zmizí alkohol z krve? Muž Žena Pivo 1 dvanáctka (0,5 l) 2 h 20 minut 3 h 13 minut Pivo 1 desítka (0,5 l) 2 h 01 minut 2 h 46 minut Víno 2 deci 2 h 16 minut 3 h 6 minut Víno 4 deci 4 h 32 minut 6 h 12 minut Destiláty 1 panák (0,05l) 2 h 22 minut 3 h 15 minut Destiláty 2 panáky 4 h 44 minut 6 h 30 minut



Pozn.: Počítáno na muže 70 kg a ženu 60 kg za předpokladu, že by se všechen alkohol vstřebal

Zdroj: Protialkoholní léčebna Bohnice



Alkohol v práci: