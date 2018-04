Kvůli čemu chodit na obecní úřad?

P tejte se, my odpovíme



Tytam jsou doby, kdy lidé chodili na úřad jen pro novou občanku nebo kvůli změně trvalého pobytu. Dnes sem kromě vyřizování úředních záležitostí nejčastěji míří pro sociální příspěvky, ale podle zástupců obecních a městských úřadů také kvůli žádostem o opravy a vybudování komunikací, rozšíření vodovodu a kanalizace, prodeji nemovitostí, ale třeba i kvůli výstavbě supermarketu nebo sportoviště či s žádostí o příspěvek na společenskou akci.



Například v Hrádku nad Nisou vyhodnotili v anketě nejčastější požadavky občanů s tímto výsledkem: hned za problematikou silnic, chodníků a rozvodu vody se občané nejvíce zajímají o vyčlenění peněz pro okrajové části města a výstavbu malometrážních bytů.

Ke všem žádostem by se měli zástupci obce vyjádřit. Občanovi sdělit, že mu buď co nejdříve vyhoví, nebo že zařadí jeho nápad do plánů na příští období, případně ho zdvořile odmítnout. Čas od času se totiž vyskytnou i přání neuskutečnitelná. Ta většinou patří do kategorie „sousedské vztahy“. „Přes veškeré úsilí se nám nepodařilo zabránit přezrálým švestkám spadnout na obecní cestu, kde pak nemohl jeden z obyvatel parkovat. Ukázalo se, že jako úředníci jsme naprosto neschopní,“ říká s úsměvnou nadsázkou tajemník Městského úřadu v Sázavě Jiří Huml.



Žádost může člověk podat třeba i na veřejném jednání zastupitelstva nebo přímo některému ze zastupitelů. Toto právo vyplývá mimo jiné z Listiny základních práv a svobod (právo podílet se na veřejné správě). Rada - výkonný orgán města - návrh posoudí a vyjádří se k němu, případně ho předá k projednání zastupitelstvu.



V některých městech „posilují“ komunikaci s občany i dalšími způsoby. Například v Hrádku nad Nisou probíhá pravidelné setkávání občanů okrajových částí města s představiteli města a také zpravidla jednou za měsíc takzvané dny starosty, kdy se lidé mohou vyjadřovat k různým tématům. Chybí vám ve městě pěkné pískoviště? Máte jako podnikatel od obce pronajatou kancelář a chcete snížit nájem? Před vaším domem není lampa veřejného osvětlení? Rozdílná přání, postup, jak problém řešit, stejný. Jakoukoli žádost, stížnost, podnět či připomínku je ideální doručit obecnímu úřadu písemně, nejlépe do podatelny. Tady by měli poradit, na jaký odbor či osobu dopis přímo směrovat. „Je dobré přinést s sebou rovnou kopii. Potvrdíme ji a žadatel si může kontrolovat lhůtu vyřízení. Snažíme se na žádost reagovat v co nejkratší době,“ uvedli na Městském úřadě ve Vamberku. Podle zákona o obcích by měly orgány obce vyřizovat návrhy, připomínky a podněty občanů bezodkladně, nejdéle však do 60, pokud musí věc projednat zastupitelstvo, pak do 90 dnů.Žádost může člověk podat třeba i na veřejném jednání zastupitelstva nebo přímo některému ze zastupitelů. Toto právo vyplývá mimo jiné z Listiny základních práv a svobod (právo podílet se na veřejné správě). Rada - výkonný orgán města - návrh posoudí a vyjádří se k němu, případně ho předá k projednání zastupitelstvu.V některých městech „posilují“ komunikaci s občany i dalšími způsoby. Například v Hrádku nad Nisou probíhá pravidelné setkávání občanů okrajových částí města s představiteli města a také zpravidla jednou za měsíc takzvané dny starosty, kdy se lidé mohou vyjadřovat k různým tématům.

D o čeho se dá obci mluvit



Jaká práva má mimo jiné dospělý obyvatel obce, případně člověk, který vlastní na jejím území nemovitost?

vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem





vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce





nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy





podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů





požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 procenta občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů





ten, kdo je v obci trvale hlášen, má navíc možnost volit a být zvolen do zastupitelstva obce či hlasovat v místním referendu.