Kvůli kariéře nevidím děti

Správně se domníváte, že tento stav může být pro vztahy v rodině ohrožující. Vysoká pracovní vytíženost jednoho z partnerů či rodičů s sebou často přináší nejen omezení nebo ztrátu vlivu na výchovu dětí, ale i menší přehled o rodinném dění, ochuzení o společné zážitky, radosti i neúspěchy a snižuje možnost podílet se na některých rozhodováních. Vhodné je probrat situaci s partnerkou, společně otevřít představy o rodinném životě, o výchově dětí, o vašem podílu na chodu domácnosti a o trávení volného času.

Zjistěte, jak vaše partnerka současný stav vnímá, a zvažte, jak tato situace ovlivňuje váš společný život – vztahový, výchovný, materiální. Spolu se pak rozhodněte, zda a na jak dlouho je pro vás stávající situace únosná. Položte si v rodině otázku, zda jste takto spokojeni. Pokud ne, uvažte, zda chcete změnu a jak by měla vypadat, zda měnit hned či v budoucnu, případně si stanovte dokdy.

V první řadě vám doporučuji zmapovat možnosti u zaměstnavatele, pokusit se mu situaci nastínit, sdělit, že o práci stojíte, a společně se pokusit hledat východisko. Může to být například posunutí pracovní doby na časnější hodiny či práce na některých úkolech doma. Případné změně zaměstnání by mohlo předcházet postupné zjišťování dalších možností u téhož zaměstnavatele, například práce jiného druhu, jiného oddělení a podobně. Současně mapujte podmínky u konkurence. Za úvahu stojí, zda by nebylo možné slevit z finančních nároků ve prospěch většího prostoru pro rodinu a pro sebe.

Při hledání rovnováhy mezi kariérou a rodinou bychom neměli zapomínat ani na své zájmy a odpočinek. Právě tam čerpáme energii pro další výkon.