Kvůli krizi hrozí výpověď i matkám na mateřské. Zákon to dovoluje

Firmy omezují náklady a při restrukturalizaci ruší pracovní místa. "Proto se maminky po rodičovské dovolené nyní málokdy vracejí na své původní místo," potvrzuje Zita Lara, ředitelka České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Musí se pak přeškolit na jinou pozici. A mohou dostat i výpověď, přestože jsou v takzvané ochranné lhůtě.

Zákon to dovolí pouze tehdy, pokud se firma nebo její část ruší či přemisťuje. Tehdy má propuštěný nárok na dvouměsíční výpovědní lhůtu a odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Jinak nelze v ochranné době matkám na mateřské či rodiči na rodičovské výpověď dát. Pozor však na to, že po návratu z rodičovské dovolené už nikoho zákon před výpovědí nechrání.

Původní, nebo jiná židle?

Jestliže se chce maminka dítěte vrátit na stejné místo, odkud na mateřskou odešla, musí tomu přizpůsobit délku období, kdy bude s dítětem doma. "Firma drží ženě původní práci na jejím pracovišti po dobu mateřské, tedy 28 týdnů, když se jí narodí více dětí, tak 37 týdnů," vysvětluje Pavel Jakab z advokátní kanceláře Peterka & Partners.

Po skončení mateřské dovolené v případě matky a u otce už od narození dítěte mohou rodiče čerpat rodičovskou dovolenou, v péči o dítě se mohou střídat či být na ní společně. Po celou dobu čerpání rodičovské do věku tří let dítěte je firma povinna mít svou zaměstnankyni či zaměstnance zařazené v evidenci na takovém místě, jaké je uvedeno v pracovní smlouvě. Už se ale nemusí jednat o původní práci a pracoviště. Druh práce a místo výkonu práce však musí odpovídat pracovní smlouvě.

"Když je situace v rodině taková, že maminka zvažuje návrat po mateřské dříve například proto, že partner vydělává méně, je rozumné žádat o čerpání rodičovské dovolené v menším rozsahu. Například do dvou let dítěte s tím, že lze tuto dobu následně prodlužovat, a to nejdéle do tří let jeho věku. Jestliže však požádá matka či otec od počátku o rodičovskou dovolenou v maximálním možném rozsahu, to znamená do tří let věku dítěte, nemusí zaměstnavatel na požadavek dřívějšího návratu přistoupit," upozorňuje Zdenka Kindlová, právní expertka Českomoravské komory odborových svazů.

Když se narodí další dítě, mateřská a poté rodičovská začíná nanovo. "Nároky rodiče se posuzují podle nejmladšího dítěte. Jestliže tedy jsou například prvnímu dítěti dva roky a žena porodí další dítě, nastupuje mateřskou dovolenou s tímto druhým dítětem. Po skončení mateřské dovolené může matka či otec čerpat rodičovskou dovolenou, a to nejdéle do tří let věku tohoto druhého dítěte," doplňuje Zdenka Kindlová.

Na všem je potřeba se domluvit

I když se s návratem rodičů počítá a náhradníci za ně byli přijati na dobu určitou, je potřeba se zaměstnavatelem opětovné zapojení do práce dohodnout předem. Pak se dají vyjednat i ústupky typu: dítěti budou tři už v červnu, ale já bych se ráda vrátila až po prázdninách, protože během nich mi ho do školky nevezmou a podobně. "Snažíme se vycházet vstříc potřebám zaměstnankyň, ať už jde o dřívější či pozdější návrat," potvrzuje Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank.

Marie Knotková z personálního oddělení firmy Globus doporučuje, aby o osobních a rodinných změnách rodič pečující o dítě neprodleně zaměstnavatele informoval. Třeba v okamžiku, kdy mají možnost ukončit rodičovskou dovolenou dříve, protože například babička odešla do starobního důchodu a může se o dítě dočasně postarat. Pokud zaměstnavatel má tyto informace k dispozici, může zaměstnankyni či zaměstnanci navrhnout zajímavou možnost, o kterou by jinak mohl přijít.

Karel Foltýn, personální ředitel z firmy Tesco, doplňuje: "Návrat po mateřské či rodičovské dovolené posuzujeme individuálně, naši personální manažeři s rodiči, kteří jsou na rodičovské dovolené, jsou průběžně v kontaktu. Těmto zaměstnancům můžeme poskytnout i práci na zkrácený úvazek."