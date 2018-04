Kvůli krizi si Češi více začali pojišťovat život a zdraví

Mezi pojišťováky se traduje, že Češi jsou na majetek: mají vysoko pojištěné domy, ale životní pojistky neřeší. Vlivem krize se však tato situace mění, poměr pojištění majetku a života se podle údajů České asociace pojišťoven začíná vyrovnávat.

"Zatímco neživotní pojištění vzrostlo loni jen o 0,6 procenta, životní pojištění celkově narostlo na předepsaném pojistném o 5,1 procenta," říká Jolana Ackermannová z České asociace pojišťoven.

Lidé se bojí, co by se s nimi stalo, kdyby třeba kvůli úrazu nemohli chodit do práce a vydělávat. Nebo co by bylo s jejich rodinou, kdyby oni sami zemřeli. Proto se více pojišťují. Nechtějí však drahé spořící pojistky, mají strach, že by je nezvládali platit.

Riziko má přednost, když spoření, tak s jistotou

"Klienti se nyní výrazně více starají o to, zda pojištění v dostatečné míře kryje životní rizika, což je výrazný trend poslední doby," říká Václav Bálek z České pojišťovny.

Kromě toho, že se prodává víc pojistek, roste i částka, na kterou lidé smlouvy uzavírají. "Například průměrná pojistná částka u produktu Aviva Vision pro případ úmrtí překročila v prvním čtvrtletí 2010 hranici 1,1 milionu korun," vypočítává Milan Starý z pojišťovny Aviva.

Navíc se lidé mnohem více než dříve zajímají o připojištění, především trvalých následků úrazu nebo závažných onemocnění.

59 miliard korun Tolik vybraly pojišťovny v roce 2009 na pojistném za životní pojištění.

Zatímco před hospodářskou krizí si lidé uzavírali životní pojistku hlavně proto, aby si jednoduše šetřili na budoucnost, v loňském roce se od "spořicích" (kapitálových a investičních) pojistek odklonili. A pokud už je uzavřeli, zajímalo je hlavně to, aby o své peníze nepřišli.

Zájem byl především o garantovaný výnos nebo zajištěné investiční programy, tedy o tradiční kapitálové pojistky. Na druhou stranu řada klientů využila zotavení akciových trhů v roce 2009 a investovala prostřednictvím pojistek do dynamických fondů. To potvrzuje Marek Zeman z Axa pojišťovny.

Loňské zhodnocení úspor na životních pojistkách totiž dosahovalo přibližně pěti procent. I s touto informací je však třeba zacházet opatrně: stejně jako u klasických investic loňské výsledky nejsou zárukou zisků příštích, navíc se nezhodnocuje celá částka, kterou klient na pojistném platí, část peněz jde právě na krytí rizika.

Pojišťovny reagují na změnu poptávky

Klienti požadují univerzální pojištění, které jim dokáže zajistit pojistnou ochranu v každém období života, pojistí na jedné smlouvě nejen je, ale i celou rodinu. Příkladem je třeba Diamant od České pojišťovny, Perspektiva od Kooperativy či Forte od ČSOB Pojišťovny. Na poptávku po jistotě zareagovaly pojišťovny širší nabídkou pojištění s garantovaným výnosem.

"Pojišťovny se snaží nabídnout co nejširší škálu doplňkových připojištění. Například na tělesné poškození s plněním formou denního odškodného nebo vážná onemocnění jako je alzheimer, parkinson či hluchota," doplňuje Filip Král z Kooperativy. Takové pojistky se hodí pro ty, kdo mají vyjmenované nemoci v rodině.

8,2 milionU životních pojistek spravují pojišťovny v Česku. Majetkových pojistek a pojistek odpovědnosti je 18,8 milionu.

Pozor, pojišťovny jsou poměrně přísné a vážná nemoc je předem detailně popsaná v pojistných podmínkách. Může to být například rakovina, ale ne jakýkoliv typ, například rakovina kůže je vyloučena. Ne úplně novinkou, ale trendem poslední doby je i rizikové pojištění, u kterého dostanete část zaplaceného pojistného zpět v případě, že nedojde k pojistnému plnění (nabízejí je například Generali nebo Amcico). Je to vlastně odměna za to, že jste byli bezproblémový klient.

Rozšiřuje se i nabídka produktů s krytím platební neschopnosti (například Uniqa). Když se například stanete v době trvání pojistky plně invalidním, nebudete nic platit, smlouva však poběží dál.