Kvůli krizi ve firmách pracuje méně lidí kolem padesátky

Mezi roky 2001 až 2008 rostla podle analýzy míra zaměstnanosti u lidí mezi 55 až 64 lety nejrychleji ze všech věkových skupin. Počet pracujících lidí v této věkové kategorii se zvýšil o šedesát procent ze 440 200 na 705 400.

Způsobeno to bylo nárůstem počtu lidí v této věkové kategorii, zvyšováním nabídky pracovních příležitostí a posouváním důchodového věku. "Dalším významným vlivem byl nepochybně trend klesajícího poměru výše důchodů k průměrné mzdě, jenž nutí starší lidi kvůli zachování životní úrovně déle pracovat," dodali statistici.

V minulém roce se však projevila ekonomická krize. "Kromě skupiny ve věku 20 až 24 let se jako recesí nejohroženější skupiny ukázali lidé v kategoriích od 50 do 64 let," uvedli statistici. Je to podle nich důsledek dříve platné regulace zaměstnávání starobních důchodců, kdy tito lidé vlivem úvazků na dobu určitou bylo snazší propustit, ale i diskriminace "starších" lidí na trhu pracovních sil.

Z hlediska vzdělání tvořili loni nejpočetnější skupinu zaměstnaných lidí v tomto věku středoškoláci, kterých bylo 510 300. Lidí s vysokoškolským vzděláním ve věkové kategorii 55 až 64 let bylo zaměstnáno 116 300. Podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí v této věkové kategorii převyšuje nejen průměrnou míru zaměstnanosti lidí v tomto věku, ale také průměrnou míru zaměstnanosti mužů a žen v populaci nad 15 let.