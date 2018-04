Kvůli předsudkům personalistů je pro mnoho lidí těžké sehnat práci

O vaší kariéře i zaměstnání rozhodují často stereotypní představy druhých lidí, i když to není správné. Jste žena kolem třiceti let a všichni zaměstnavatelé vás odmítají. Protože řada žen ve vašem věku plánuje nebo má rodinu, bojí se, že brzy odejdete na mateřskou, i když to nahlas neřeknou. Je vám po padesátce a práci nemůžete sehnat? V očích budoucích šéfů totiž budete více nemocný a pomalejší.