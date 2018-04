KŽP: pojištění, nebo spoření?

Za účelem určení výhodnosti či nevýhodnosti kapitálové životní pojištění je nutné se dívat na tento produkt jako na balíček dvou pojištění (pojištění pro případ dožití a pojištění pro případ úmrtí), resp. spoření a pojištění. Nejdříve je třeba si uvědomit, že podíl pojištění je v tomtu balíčku naprosto minimální, jde především o spoření. Sjedná-li si klient kapitálové životní pojištění například na třicet let s pojistnou částkou pro případ úmrtí nebo dožití ve výši 300 000 Kč, na pokrytí pojišťovací služby postačuje pouze nepatrná část zaplaceného pojistného. Ale na to, aby pojišťovna mohla za třicet let vyplatit při dožití 300 000 Kč (a podíly na zisku), bude muset pojištěný především výrazně spořit! Kapitálové životní pojištění je v prvé řadě spoření a je tak v průměru desetkrát dražší než rizikové životní pojištění. Z toho, co pojištěný zaplatí pojišťovně, je v průměru pouze desetina určena na krytí rizika a příslušných nákladů pojišťovny (které dominují zejména v prvních splátkách pojistného) a zbývajících 90% padne na tvorbu rezervy, kterou pojišťovna musí vytvářet, aby mohla pojištěnému při dožití vyplatit sjednanou pojistnou částku.

V balíčku levněji

Výhodou balíčku je možnost získat krytí rizika zpravidla levněji než při samostatném sjednání. Důvodem je především to, že pojišťovny u tohoto produktu dosahují zisku z investování rezerv, dále prodejem dvou pojištění ušetří náklady a rovněž se pro pojišťovnu snižují některá rizika. Dalším důvodem pro levnější kapitálové životní pojištění je skutečnost, že samostatné pojištění pro případ dožití pojišťovny prodávají s výhradou vrácení pojistného (v případě úmrtí pojištěného je vráceno zaplacené pojistné), což zdražuje toto pojištění oproti pojištění na dožití bez výhrady, které je součástí kapitálového životního pojištění. V případě úmrtí klienta s uzavřeným kapitálovým životním pojištěním pojišťovna totiž již většinou nevrací zaplacené pojistné, ale rovnou vyplácí sjednanou pojistnou částku pro případ úmrtí.

Dvě pojištění od jedné pojišťovny?

Protože sjednáním kapitálového životního pojištění klient nakupuje dvě pojištění v jednom produktu, naskýtá se zajímavá otázka, zda je vhodné nakupovat dvě pojištění (ve své podstatě protikladná) od jedné pojišťovny? Používá-li pojišťovna pro výpočet pojistného kapitálového životního pojištění moderní úmrtnostní tabulky (zohledňující prodlužující se průměrnou délku života), potom je pojištění pro případ úmrtí zpravidla levnější než u konkurence, ale pojištění pro případ dožití je dražší. Zjednodušeně lze říci, že nelze získat obě tato pojištění od stejné pojišťovny za nejvýhodnější cenu. Má-li pojišťovna levné pojištění pro případ úmrtí, pak bude mít za jinak stejných okolností (vychází-li ze stejných úmrtnostních tabulek) dražší pojištění pro případ dožití, a tudíž i kapitálové životní pojištění. Zlevnění balíčku může pojišťovna dosáhnout použitím vyšší technické úrokové míry, čímž dojde ke snížení ceny převažující spořící složky a tím i ceny kapitálového životního pojištění. V praxi však není situace tak jednoznačná, neboť pojišťovny úmrtnostní tabulky pro jednotlivé produkty vhodně upravují a navíc marketingová strategie pojišťoven pro různé produkty často převáží nad pojistně-matematickými výpočty. Velkou roli má také uvažovaná výše nákladů (na provize agentům, na správu pojištění apod.), které se u jednotlivých produktů mohou výrazněji odlišovat.

Situační analýza

Klient s dobrým zdravotním stavem ve věku 30 let má možnost výběru ze dvou variant:

Varianta č.1

Kapitálové životní pojištění pro případ úmrtí nebo dožití, pojistná částka 300 000 Kč, pojistná doba 30 let, při dožití vyplaceno 300 000 Kč + podíly na výnosech, při úmrtí 300 000 Kč

Varianta č.2

Rizikové životní pojištění (samostatné pojištění pro případ úmrtí) s pojistnou částkou 300 000 Kč, důchodové pojištění s pojistnou částkou 300 000 Kč, pojistná doba 30 let, při dožití vyplaceno 300 000 Kč + podíly na výnosech, při úmrtí vyplaceno 300 000 Kč + kapitálová hodnota důchodového pojištění

Orientační výše ročního pojistného

Varianta 1 Varianta 2 Kapitálové životní pojištění se zproštěním Rizikové životní pojištění se zproštěním Pojištění pro případ dožití (důchodové pojištění) bez zproštění Celkem Allianz 9.248 Kč 3.347 Kč 5.752 Kč / 6.060 Kč* 9.099 Kč / 9.407 Kč AMCICO 9.312 Kč 2.500 Kč 8.600 Kč 11.100 Kč Česká pojišťovna 8.874 Kč 2.754 Kč cca 8.000 Kč cca 10.750 Kč Komerční pojišťovna 9.432 Kč 2.808 Kč cca 7.600 Kč cca 10.400 Kč Kooperativa 8.370 Kč 2.243 Kč 5.881 Kč**/ 6.350 Kč 8.124 Kč / 8.593 Kč

* - se zproštěním, ** - pojištění pro případ dožití bez výhradyZdroj: centrály pojišťoven a zákaznická střediska

Nákupem kapitálového životního pojištění je možné získat pojistnou ochranu levněji než při samostatném sjednání. Jinými slovy, pro toho, kdo skutečně potřebuje pojistnou ochranu, je spoření v životním pojištění efektivnější. Rovněž daňové zvýhodnění se při splnění zákonných podmínek vztahuje i na rizikové pojistné připadající na pojištění pro případ úmrtí. Nevýhodou této kombinace je ztráta průhlednosti a možnosti pružně reagovat na životní situace (lze předpokládat, že doba potřeby pojistné ochrany se nebude shodovat s dobou spoření). Navíc, výhody kombinace pojištění a spoření v jednom produktu postrádají na relevanci při výběru pojištění od více pojišťoven. Sjednáním kapitálového životního pojištění totiž klient v současnosti neušetří oproti sjednání samostatného rizikového životního pojištění a důchodového pojištění od různých pojišťoven (viz. tabulka). Pokud klient chce své blízké zabezpečit, a ještě k tomu z nějakého důvodu dlouhodobě spořit formou pojištění, měl by za současných podmínek upřednostnit druhou, pružnější variantu: sjednat od různých pojišťoven dočasné rizikové životní pojištění a daňově zvýhodněné důchodové pojištění (či jinou formu spoření).

V čem podle vás spočívají klady a zápory kombinace spoření a pojištění v jednom produktu? Komu a v jaké situaci byste kapitálové životní pojištění doporučili? Děkujeme za názory.

