Láká vás Karibik? Kupte si vlastní ostrov!

Již desítky let totiž několik společností na světě nabízí k prodeji ostrovy, o kterých mohou jejich majitelé tvrdit, že jsou jen jejich. Výhodou koupě celého ostrova je určitě velká míra soukromí, které tato příležitost nabízí. Nemusíte se obávat, že vás v noci budou vyrušovat hluční sousedé v silně podnapilém stavu, nebo že vám při slunění na pláži budou drzí haranti od vedle „skákat po hlavě“. Jedinými sousedy tak zůstávají původní obyvatelé oceánů a fauna a flora ostrova. To nezní špatně – pohoda, klídek, tabáček.

Vyplatí se koupit ostrov?

V případě koupě ostrovů, podobně jako je tomu u každé nemovitosti, existují dva pohledy na věc. Jedna skupina lidí si koupí ostrov kvůli tomu, aby tam mohla dlouhodobě pobývat, případně se tam pravidelně v určitém období vracet (také jeden z největších a nejznámějších obchodníků s ostrovy, Farhad Vladi tvrdí, že koupě ostrova nemá nic společného s investicí, ale je to jen a jen o životním stylu). Druhá skupina samozřejmě pojímá pořízení ostrova jako výhodnou investici, která skýtá zajímavou možnost výdělku do budoucna. V každém případě však kupující musí počítat s vynaložením částky, která určitě nepatří k nejnižším.

Většina ostrovů, které jsou dnes v nabídce nejznámějších společností, je vybavených vším, co je k životě na ostrově potřeba, včetně bydlení, přístupových možností (převážně je právě přístup největší slabinou a omezujícím faktorem při koupi ostrova), inženýrských sítí (elektřina, telefon apod.), nebo zdroje pitné vody (což je logicky velmi důležité u mořských ostrůvků). Jednotlivé ostrovy se pak liší cenou nejen v závislosti na tom, jak je ostrov veliký, ale také jak luxusní bydlení nabízí, případně v jaké lokalitě se nachází.

Jinou sumu tedy zaplatíte za ostrov v některém z jezer v Kanadě, v jehož ceně je zahrnut dřevěný srub s krbem a obojživelné vozidlo a v jiné cenové relaci se bude pohybovat stejně velký ostrov v Karibském moři s rezidencí se třemi ložnicemi, dvěma koupelnami a centrální klimatizací, vyhřívaným bazénem, umělými vodopády, tenisovým kurtem a devíti jamkovým golfovým hřištěm.

Každý si tedy musí vybrat jen to, co mu vyhovuje, kde mu to vyhovuje a zejména kolik mu dovolí jeho peněženka (i když ostrov si asi nebude kupovat nezaměstnaný bezdomovec). Jak již bylo uvedeno výše, ne každá lokalita v současnosti skýtá výhodné možnosti ke koupi ostrova. Ceny se pohybují také podle toho, jak je která oblast právě v módě, nebo kolik ostrovů je v dané oblasti dostupných a kolik se jich již prodalo.

Vyšších cen se tak potenciální zájemci dočkají v oblasti Karibských ostrovů, kde je množství ostrovů v pronájmu, vlastněno vládami, nebo jednoduše prodáno. Velmi drahé ostrovy se najdou také ve Středozemním moři. Nejdražší a nejluxusněji vybavené objekty tak zájemce vyjdou klidně i na několik desítek milionů dolarů. Zajímavé možnosti se zřetelem na budoucí vývoj cen v současnosti skýtají oblasti v Novém Skotsku a západní Kanadě, kde si můžete pořídit vlastní ostrov i v ceně kolem 200 000 kanadských dolarů. Do popředí pozornosti přicházejí také oblasti ve střední Americe a v Tichém oceánu. Trochu z ruky, ale co byste pro svůj dětský sen neudělali, ne?

Kromě problémů s dopravou, nebo pitnou vodou je pořízení ostrova někdy spojeno i s jinými omezeními, se kterými se v jiných případech běžně nesetkáváte. Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o nemovitosti a potažmo i ostrovy v některých oblastech, se některé vlády snaží předejít situaci, kdy polovinu rozlohy malé ostrovní země budou osídlovat (a prakticky i vlastnit) zbohatlíci z ciziny. Omezení se tak týká minimální ceny, za kterou je umožněno cizincům ostrov (případně jinou nemovitost) koupit. Jinde zase mají prodávající společnosti povinnost učinit nabídku nejprve domácím investorům a až pak mohou oslovit investory ze zahraničí.

Evropa - Středozemní moře Isola Santo Stefano

20 mil. EUR A great Estate on Ibiza

19,8 mil EUR Evropa - Atlantik nejdražší: Le Château de Saint Germain 10 mil. EUR nejlevnější: Sheep Islands

120 tis. EUR Severní Amerika nejdražší: Maia´s Island

8 mil. USD nejlevnější: Coconut Island

1 mil. USD Austrálie/Nový Zéland nejdražší: Pakatoa Island

21 mil. USD nejlevnější: Kumutoto Bay

430 tis. USD Pacifik nejdražší: Matana South Seas Plantation 27,5 mil. USD nejlevnější: Maru Island

300 tis. USD

Zdroj: www.vladi-private-islands.de

Jak si koupíte ostrov?

Potenciální zájemci o koupi ostrova se mohou obrátit na některou ze společností, která se byznysem prodeje a pronájmu ostrovů zabývá (asi nejznámějšími a největšími společnostmi jsou Vladi Private Islands a Private Islands Online). Velmi dobrým zdrojem informací je samozřejmě internet, kde najdete kromě samotného kontaktu také výběr konkrétních ostrovů v nabídce po celém světě rozděleném podle oblastí, fotogalerie, ceny, krátkou charakteristiku a také informace o tak důležitých detailech jako je dostupnost, možnost obývání, vybavení apod.

Kromě toho, že potenciální zájemce si musí připravit nezanedbatelnou sumičku peněz, je potřeba se řídit určitými pravidly, které jsou i v článku již zmíněny. Jedním z nejdůležitějších je výběr správné lokality. Teplomilní tvorové si asi nekoupí ostrov někde na Aljašce (i když ostrovy v chladnějších oblastech jsou celkově levnější), na druhé straně ale ten kdo miluje drsnou přírodu a miluje rybaření v severních zemích, si nekoupí ostrůvek na Bahamách.

Druhým pravidlem je samozřejmě vybavení ostrova, jak je zmíněno výše. Doprava, infrastruktura, voda, teplo, jídlo, apod., to všechno je důležité vědět dopředu, aby se nám nestalo, že po „nastěhování“ na ostrov zemřete hlady, protože se nebudete mít možnost dostat na pevninu. Důležitá je také možnost pronájmu. Ať už proto, aby si potenciální zájemce ostrov vyzkoušel, nebo také proto, aby ho mohl v budoucnu využít jako zdroj příjmu při dalším pronájmu. Důležité je také zjistit veškerá pozadí možnosti vlastnění ostrova, jestli to vůbec zákony země umožňují případně jaká je politická situace v zemi apod.

Na závěr je třeba upozornit, že podobně jako je tomu u jiných investičních možností, je i koupě ostrova (stejně jako jakékoli jiné nemovitosti) spojena s určitým specifickým rizikem, které nemůže být opomíjeno. I zde se trh řídí zákony nabídky a poptávky, vyvíjí se v čase nebo s módními trendy a je také nutné počítat s tím, že výhledově zajímavá investice se může po nečekaném zemětřesení změnit v úplně bezcenný kousek země, o který nebude mít už nikdo nikdy zájem (případ, kdy Cousine Island v Seychelách, původně prodán v roce 1971 za 350 000 USD současní majitelé neprodají ani za 10 mil. USD se asi neopakuje každý den).

