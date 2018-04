Lákavé hedge fondy si může vybrat i český investor

Hedge fondy jsou, zjednodušeně řečeno, fondy soukromého typu řízené osobami, které se profesionálně věnují aktivnímu investování finančních prostředků svých a klientských. V českém prostředí jsou nejbližší k hedge fondům tzv. speciální fondy kvalifikovaných investorů, tento pojem je v zákoně o kolektivním investování upraven od loňského roku.



Hedge fondy se od klasických podílových fondů liší zejména tím, že regulatorní orgány příliš nesvazují prostor pro jejich investice, což vede k vysoké flexibilitě investičních strategií. Tato pružnost je výrazně vyšší než u klasických podílových fondů, které mají striktně omezený rozsah použitelných investičních nástrojů. I díky tomu jsou hedge fondy, na rozdíl od klasických fondů určených pro drobné podílníky, zaměřeny především na movitou klientelu.



Právě movitý investor stojí většinou také za založením fondu a podílí se také na formulaci investiční strategie. Relativně vysoký objem minimální investice do hedge fondu předpokládá účast "uvědomělých" investorů, kteří jsou schopni posoudit kvalitu správce hedge fondů a zodpovědně zvážit riziko spojené s investováním do jeho produktů.



Když už zmiňujeme riziko, je třeba si uvědomit, že jako samoregulační mechanismus hedge fondů působí skutečnost, že správci fondů do zvolených strategií obvykle investují značnou část vlastních prostředků.



Kdo se může v ČR stát klientem hedge fondu?

Hedge fondy jsou v České republice relativně nový a perspektivní obor. Zájem o něj se prudce rozvíjí v situaci, kdy vyšší a střední vrstva obyvatelstva zvyšuje své bohatství a uvažuje o umístění získaných peněz efektivním způsobem.



Klientem hedge fondu se může stát fyzická osoba – kvalifikovaný investor nebo právnická osoba – profesionální investor. Kvalifikovaným investorem se podle českého práva rozumí osoba, která má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry a podepíše v tomto smyslu prohlášení správci fondu. Předpokladem vstupu do fondu je poté složení minimální investice předepsané statutem fondu, její výše je stanovena podle země založení fondu, nejčastěji okolo 100 tisíc USD.



V zahraničí patří mezi další podmínky vstupu do hedge fondu minimální velikost bohatství nebo ročního příjmu klienta. Pro českou praxi lze uvést, že klientova investice do hedge fondu by neměla představovat rozhodující část klientova celkového majetku. Za odpovídající podíl se obecně považuje 20 procent jeho celkového majetku včetně hodnoty nemovitosti.



K přesnějšímu určení odpovídajícího podílu investice na celkovém majetku klienta pomáhá odhad rizikovosti strategie vybraného fondu a jeho předpokládaný investiční horizont.



Před vlastní investicí do hedge fondu by měl potenciální klient zejména získat informaci o správci fondu, jeho používaných investičních strategiích, způsobech diverzifikace rizika investic a nastavení parametrů vstupu a výstupu z fondu. Důležitou roli při úvahách o investici hraje kromě možného výnosu a rizika také klientův investiční horizont, který by například u investice do fondu s dlouhodobější strategií neměl příliš kolidovat s jinými očekávanými významnými životními rozhodnutími klienta.

