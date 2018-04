Land Bank of New York vstupuje na český trh: úročení vkladů 14 % ročně

Silná severoamerická finanční skupina dnes zahrnuje tři velké subjekty: LBNY, KCA Insurance holding a KCA Asset Management. KCA je přední světovou skupinou se silným kapitálovým základem a jasnou strategií.

Banka se v USA stala oblíbenou díky svým individuálně zaměřeným službám a neobvykle příznivým úrokovým sazbám jak u spořících účtů, tak u půjček. Loňský silný růst banky ocenila i odborná veřejnost, která LBNY vyhlásila „Nejdynamičtější světovou bankou roku 2006.“ LBNY je moderní banka orientovaná především na domácnosti, malé firmy a obce.

A teď se podívejme na nabídku nejběžnějších bankovních služeb, spoření a půjček, které pro nás Land Bank of New York již od května chystá.

LBNY slibuje výnosné úročení vkladů na spořících i běžných účtech čtrnácti procenty ročně. Vklady jsou standardně pojištěny dle směrnic Evropské unie. Současné nejvyšší úročení vkladů v České republice připisuje Citibank se 2 % a ING s 1,9 % ročně.

Banka uvede na trh rychlé půjčky pro domácnosti za velmi lukrativních podmínek. Nabídka půjček pokrývá všechny oblíbené úvěry: spotřebitelské úvěry, kontokorenty i kreditní karty.

Podíl nesplacených půjček činí u českých bank v průměru 9,5 %, což znamená, že téměř každý desátý věřitel nesplácí peníze, které si půjčil. Banka o tyto peníze přichází, předem s tím počítá a rozpočítává tuto ztrátu do úrokové míry, za kterou půjčuje.

LBNY poskytuje až dvě třetiny půjček po telefonu. Díky využití moderních technologií, například detektorů lží zabudovaných do přijímacích linek ve svém call centru, má velmi nízký podíl nesplacených půjček a může si je tedy dovolit poskytovat za mnohem výhodnějších podmínek než konkurence.

Odpovědi na vstupní otázky při žádosti o půjčku, jako jsou například výše příjmů a adresa trvalého bydliště, procházejí detekčním zařízením. Systém Lie-call-detector poskytuje bance mnohem vyšší spolehlivost vstupních dat než běžné předkládání dokumentů.

Banka velmi rychle získala na popularitě individuálně zaměřenými službami pro klienty, kteří se nějakým způsobem odlišují od většinové populace. Na světě podle průzkumu společnosti General facts žije 15 % leváků, což v oboru bankovnictví představuje velmi významný segment trhu.

Jednou z novinek, kterou banka představí brzy i na tuzemském trhu, bude internetové bankovnictví pro leváky. Po vstupu do aplikace jste vyzváni k výběru mezi pravou a levou verzí. Průzkum prokázal, že praváci se drží při psaní dokumentů či prohlížení internetových stránek spíše u levé strany monitoru, u leváků je tomu obráceně. Stránky určené levákům budou poskytovat shodné služby, ale většina ovládacích prvků bude umístěna na pravé straně.

Banka připravuje rozsáhlé investice do neobvyklých marketingových triků. Například k telefonnímu bankovnictví dostanou všichni noví klienti mobilní telefon Nokia 5300 s vybraným tarifem na dva roky zdarma. Jedinou podmínkou je trvale přednastavené logo banky na displayi a otevření reklamní SMS zprávy v každou celou hodinu (jen ve všední dny mezi 8:00-20:00).

Land Bank of New York prováděla předběžný výzkum mezi studenty VŠE v Praze. Marketingoví specialisté se pokoušeli nalákat studenty na atraktivní nabídku studentských kont zdarma po souhlasu s vytetováním loga banky LBNY kamkoliv na tělo v minimální velikosti 2 cm x 4 cm. Ohlas studentů byl nad očekávání pozitivní.

LBNY je dnes plně připravena pro vstup do regionu střední a východní Evropy. Od května bude na českém a maďarském trhu nabízet klientům služby za mimořádných zaváděcích podmínek s cílem co nejrychleji proniknout do nové oblasti a získat maximální podíl na trhu.

„Zcela zřetelný je trend zájmu o více sofistikované spořící a investiční produkty, které postupně představíme i ve střední Evropě”, uvedl pro iDNES generální ředitel John Saunders. Nezbývá, než se těšit, jakými novými finančními instrumenty nás banka LBNY během svého vstupu na český trh ještě překvapí.