Láska v práci? Jde to, ale neříkejte si přezdívkami

Jsou spolu téměř 24 hodin denně. Doma i v práci. A vyprávějí, jaké to je a jak to zvládají.

Barbora a Libor Černí Tisková mluvčí a ředitel

Ještě před čtvrt rokem měli kanceláře ve společnosti ArcelorMittal přímo naproti sobě. Ona je tisková mluvčí firmy a on generální ředitel dceřiné společnosti Tubular Products Ostrava. "I tak jsme se vídali jen na obědě, pokud se nám ho podařilo naplánovat na stejnou dobu. Teď pracujeme každý v jiné budově a oběd zvládáme jednou až dvakrát týdně. Jsme však stále ve spojení prostřednictvím e-mailu a telefonu," říká Barbora Černá Dvořáková.

Mají na sobě nezávislé pozice a jsou za to rádi. "Pracovat s manželem v jednom oddělení, nebo dokonce být jeden druhému pracovně podřízen, by nedělalo dobrotu. Ostatní by si mohli myslet, že toho druhého protežujeme, a zbytečně by kvůli tomu houstla atmosféra," shodují se manželé.

Seznámili se v podniku před sedmi lety, a to, že spolu chodí, se prý rozneslo až s notným zpožděním. A že se před dvěma lety potichu vzali, zaznamenali někteří kolegové až s ročním odstupem. "Dokonce když už jsme byli manželé, nesla se firmou zaručená zpráva, že spolu určitě něco máme. Podnik má mnoho tisíc zaměstnanců, pracují tu celé rodiny i v několika generacích, takže nejsme nic výjimečného," usmívá se Barbora.

A dokážou blízký vztah v práci usměrňovat? "Když máme jednání nebo si píšeme pracovní e-maily a v kopii máme další kolegy, používáme neutrální oslovení i tón," říká k tomu Barbora Černá. A manžel Libor ji doplňuje: "Bářiny projevy náklonnosti na veřejnosti mě přivádějí do rozpaků, takže si je musí, ač nerada, nechávat na doma."

Naopak práci doma řeší často. Povídají si o tom, co se druhému daří a co ho čeká. "Občas mi Libor musí vysvětlovat různé technické záležitosti a já jsem zase první čtenářka jeho prezentací a textů," říká mladá žena a pokračuje: "Je důležité, aby každý z dvojice měl své aktivity, není nutné, aby na sobě viseli ve dne v noci. Na kratší dovolené jezdíme každý sám a na delší společně."

Barbora a Lukáš Nevosádovi Vedou společnou firmu

Manželé Barbora a Lukáš Nevosádovi spolu pracují sedm let. Tehdy vymysleli vyhledávač nízkonákladových letenek, který dnes funguje pod názvem Aletenky.cz. "Ještě jako studenti jsme během ročního pobytu ve Finsku pátrali po levných letenkách, ale nenašli jsme na internetu žádný nástroj, který by porovnával ceny. Tak jsme se do toho pustili sami," vzpomíná Barbora Nevosádová. Na projektu nejprve pracovali jen ve volném čase a oba měli ještě jiné zaměstnání. Postupně založili firmu a začali se mu věnovat naplno.

Společné začátky byly prý trochu na nervy. "Pracovali jsme z domova a trávili většinu času jen sami dva. To jsem hlavně já těžko snášela a dlouhodobě by to pro mě asi nebylo udržitelné. Když jsme si později pronajali kancelář a začali zaměstnávat i první kolegy, vše se výrazně zlepšilo a od té doby se nám společně pracuje dobře," vypráví mladá podnikatelka a doplňuje, že mají v práci open space, ve kterém je dalších sedm lidí.

Pracovní věci doma řeší hodně, ale ani jeden to nevnímá negativně. "Nemáme televizi, a tak nejzajímavější nápady často vznikají například večer u vína, kdy se člověk dokáže podívat na věc s nadhledem. Možnost konzultovat v tu chvíli myšlenky s někým dalším, kdo problematice rozumí, je k nezaplacení," míní Lukáš Nevosád.

Ve firmě mají manželé rozdělené kompetence. Ona se zabývá financemi a personálními otázkami, on řeší vše ohledně technologií. Na ostatním se domlouvají podle potřeby. "Vzhledem k tomu, že se dobře známe a uvažujeme velmi podobně, nemusíme si dlouze vysvětlovat, jak se má co udělat. Spolupráce je díky tomu rychlá a efektivní," podotýká Lukáš Nevosád.

Psychologové manželským párům v práci radí, stanovit si určitá pravidla, například netahat spolupracovníky do případných rozepří nebo si neříkat osobními přezdívkami. Nevosádovi si žádná nestanovili, nepovažovali to za nutné. "Když víme, že budeme v práci řešit něco, na čem se neshodneme, snažíme se to probrat předem, abychom se nehádali před ostatními. Nezatahujeme osobní věci do kanceláře, v případné žhavější diskuse se tak rozhodně neobjeví například poznámky o mytí nádobí. Když se naopak pohádáme doma kvůli práci, může tam být chvíli dusno," říká Barbora Nevosádová.

Podle ní společná práce určitě není pro všechny páry. Musí prý počítat s tím, že zaměstnání bude zasahovat do celého života a nezavřou za ním jednoduše dveře kanceláře. "Pokud si lezete na nervy už po 14 dnech na dovolené, radši společné podnikání ani nezkoušejte," dodává.

Petra a Jan Vargaiovi Pojišťováci z různých týmů

Už téměř osm let chodí každý všední den spolu do stejného zaměstnání, do brněnského klientského centra České pojišťovny. Petra Vargaiová ukončuje majetkové smlouvy a mění údaje o klientech podle jejich žádostí. Jan Vargai zase řídí tým likvidátorů, kteří řeší pojistné události z povinného ručení či havarijního pojištění.

Pracují v jedné budově, každý v jiném patře, a tím pádem se přes den až tak moc nevídají. Ani na společné obědy většinou nechodí. Práci ve stejné společnosti vidí spíše jako výhodu. "Kdykoliv je potřeba, tak si dokážeme profesně pomoct. Na druhou stranu je krok každého z nás okolím bedlivě sledován. Stává se tak celkem běžně, že se o sobě navzájem od kolegů hned následující den něco dozvíme, většinou ještě s nějakým vtipným přídavkem," usmívá se Petra Vargaiová. Nedávno přešla do nového týmu, a tak nejčastější otázka, kterou teď slyší, je: Máte něco společného s panem Vargaiem?

V jednom oddělení by pracovat nechtěli. "Existovala možnost být nadřízený a podřízený. Nešli jsme do toho. Pracujeme totiž v týmovém prostředí, což by se u ostatních kolegů nemuselo vždy setkat s pochopením. Navíc prací v jednom kolektivu by mohl náš vztah časem zevšednět," říká Jan Vargai.

Práci si domů nosí, asi jako většina manželů, kteří spolu pracují. Debaty o ní je prý zaměstnávají i ve volných chvílích. Naopak osobní problémy nechávají striktně doma. "Před kolegy je rozhodně neřešíme, a to bez výjimky. Nicméně poučkou psychologů neříkat si přezdívkami se snažíme řídit, někdy nám to ale samozřejmě uklouzne," říká mladá pojišťovací agentka.

Oba mají odlišné koníčky, on hraje s kamarády tenis, který pak rozebírá u piva. Ona ráda čte a s kamarádkami objevuje nové kavárny. Jsou spolu skoro pořád, ale "ponorku" nemají. "Dovolenou trávíme společně ať už u moře, na rybách, nebo jen tak toulkami po Česku."