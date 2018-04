Milostný vztah v práci? Pozor na manipulace a nerovný přístup

O milostných vztazích na pracovišti ví své Jan z Prahy, někdejší obchodní ředitel význačné tuzemské společnosti. Ten si před lety začal se svou asistentkou a vše skončilo svatbou.

"V té době jsem nikam nechodil, žil jsem jen svou prací. Nemáte čas vytvářet si nové vztahy. Vaše asistentka do vás vidí, zná vás a vy k ní máte důvěru," popisuje dnes nezávislý konzultant důvody, proč se dal dohromady právě se svou podřízenou.

Svědomí měl čisté, byl tehdy svobodný. Problémy hrozily jedině v rovině pracovní. "Ale měl jsem štěstí. Tehdy byla ve firmě kamarádská atmosféra a nikdo to neřešil. Ani já jsem necítil, že by mě to nějak omezovalo v práci," dodává manažer. Navíc jeho partnerka těsně před svatbou sama odešla ke konkurenční firmě. Jejich manželství však nevydrželo.

Jde o konflikt zájmů

Láska na pracovišti V hledání partnerů na pracovišti mají praxi i tuzemské byznysové špičky a přední politici. Aktuálně je propíraný vztah expremiéra Petra Nečase (ODS) s šéfkou jeho kabinetu Janou Nagyovou.

Nejbohatší Čech Petr Kellner, majitel PPF, má za ženu svoji někdejší asistentku Renátu.

Stejně na tom je také jeho bývalý partner z PPF Jiří Šmejc. I jeho žena Radka pro něj dříve pracovala jako asistentka.

Také někdejší mediální magnát a šéf TV Nova Vladimír Železný pojal za choť svoji dlouholetou asistentku Konstancii.

Ve své firmě našel manželku rovněž jeden z hlavních majitelů finanční skupiny Penta Investments Jaroslav Haščák, vzal si právničku Penty.

Příkladem, kdy se milostný vztah v práci vymkne kontrole, je aktuální kauza odcházejícího premiéra Petra Nečase (ODS) a jeho šéfky kabinetu Jany Nagyové. Podle odborníků je právě toto krajní případ manipulativního vztahu, který ohrožuje chod celé firmy, v tomto případě vlády. I proto firmy takovéto "párování" rády nevidí.

"To je samozřejmě konflikt zájmů. Není možné, aby ve firmě rozhodovala místo ředitele jeho asistentka nebo aby na jeho rozhodování měla výraznější vliv. Z praxe vím, že se to ale stává," říká k tomu Barbora Tomšovská z personální společnosti Touchdown. Podle ní je to problém vždy.

Udržet si nestranný přístup ke svému milostnému partnerovi, či partnerce jako ke svému podřízenému je obtížné. "Buď jste k němu příliš tvrdý, nebo měkký, obojí je špatně. Navíc se do pracovního světa promítají osobní rozepře. Pokud se dotyčný pár pohádá doma, je to cítit i v práci," myslí si Tomšovská.

Pochopitelně celou věc komplikuje, pokud jde o vztah ve formě nevěry, tedy že jeden z dotyčných má partnera a děti. V takovém případě se celý románek může zvrtnout v emocionální drama, které atmosféru ve firmě ještě více rozvíří. Společnosti na to většinou psaná závazná pravidla nemají.

Rozsadit nebo vyhodit

Někdy se takové zákazy uvádějí do manažerských smluv, či etických kodexů velkých korporací, popisuje advokát Jan Kozubek z kanceláře Becker & Poliakoff. Firmy to však v praxi většinou řeší domluvou a nejčastějším řešením bývá "rozsazení" takového páru v rámci firmy, v krajním případě odchod z firmy.

Obecně jsou však Češi ke vztahům na pracovišti benevolentní. Podle průzkumu personální společnosti Randstad si 67 procent lidí myslí, že milostný vztah s kolegou, či kolegyní na pracovišti nemusí nutně přinášet problémy. Jen 30 procent v něm vidí problém pro výkon práce.

Zamilovali jste se někdy do kolegyně či kolegy?

Podle psychologa Jeronýma Klimeše bylo dříve více akcí, plesů, nejrůznějších procesí, diskoték, kde měli lidé šanci se seznámit. Ale to dnes moc nefunguje. Lidé se neseznamují na ulicích, nechodí tolik ven. Většinu času tráví v práci, je tedy jasné, že jde o ideální prostředí na seznamování. Jak vnímá problém lásky na pracovišti právě psycholog Jeroným Klimeš?

Častým obrazem je vztah mezi šéfem a jeho asistentkou. Je tento vztah opravdu náchylnější k milostnému vzplanutí?

Určitě se to děje, a často. Ale osobně si myslím, že chytrý manažer si vybere za asistentku takovou ženu, která je spolehlivá, pracovitá, ale sexuálně neatraktivní. Jiní manažeři si ale často vybírají asistentky podle stejných kritérií, podle kterých si vybírají i své partnerky. To není dobře a je to nebezpečné. Zejména pokud už dotyčný doma jednu takovou má. Se ženou doma ale tráví dvě hodiny denně, zatímco s asistentkou deset hodin.

V českém byznysu je řada případů, kdy si šéf svou asistentku dokonce vzal za ženu. Čím je to dáno, že si šéfové berou asistentky?

Vztah má tři fáze, navazování, fungování a rozpad. Samotné navazování nezodpoví to, jestli se lidé k sobě hodí. To je prostě jen způsob, jak k sobě dva dotyčné dostat do jedné místnosti, aby spolu pobyli. Spousta lidí se nemůže seznámit, ale byli by dohromady vynikajícími partnery. Když si pak manažer najde takovou asistentku, která by mohla být jeho partnerkou, jejich vztah může rychle přejít do osobní roviny. Ředitelé mají autoritu, rozhodují, jsou úspěšní a asistentky se do nich často zamilují.

Někdy je vidět, že i v práci podřízená žena může být v tom osobním vztahu dominantní. Je to časté?

Jsou ženy, které vidí muže jako lovnou zvěř. Viděl jsem spoustu případů, kdy muži, v osobním životě třeba i zakomplexovaní, dosáhli určitého postavení, funkcí a tento typ žen po nich vystartoval. To v řadě případů končí rozpadem manželství.

Co takováto spojení znamenají pro atmosféru na pracovišti? Není to pro firmy problém?

Znamená to křížení rolí. Problém přichází hlavně v momentě, kdy milenka šéfa je více než jeho zástupce. Vezměte si starověký Řím. Tam byl často otrok senátora více než leckterý svobodný člověk. Protože otrok si mohl se senátorem povídat, když mu to dovolil. Ale svobodný člověk se k senátorovi nedostal nikdy. Pro chod firmy je to samozřejmě problém, byť bývá veřejným tajemstvím.

Mluvíme o ženách asistentkách, ale jsou časté také vztahy šéfek s jejich podřízenými, asistenty?

Určitě jsou, ale bude jich méně. Vždy je to o tom, kdo koho vlastně ovládá. Nejde o pohlaví, byť je jasné, že na asistentských pozicích je více žen než mužů, stejně jako ve vedení firem je stále více mužů.