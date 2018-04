Láska: V práci může být komplikací

Zažil to už asi každý. Když ne osobně, tak určitě ze svého okolí. Šéf se zamiluje do sekretářky, kolega do spolupracovnice. V práci trávíme většinu času - a kdo dokáže lépe pochopit problémy ve firmě než citově blízký člověk ze sousední kanceláře? Pokud jde o svobodné lidi, nemělo by být na závadu, když spolupracovníci navážou pevný vztah. Zamilovaný kolega třeba kolegyni pomáhá s úkoly, stoupá pracovní výkonnost a oba se do práce těší. Horší situace je v případě, když jeden z páru má vedoucí funkci a své lásce nadržuje. Má to pak v kolektivu hodně těžké a může se to projevit i na poklesu výsledků celého týmu.

Výpověď nebo rozvod

Milostný pracovní románek zažila i devětatřicetiletá Světlana Š. z Brna, matka dvou dětí. Jako rozpočtářka u stavební firmy se zamilovala do ženatého vedoucího stavby.

Asi půl roku poměr tajili, ale pak všechno prasklo. „Manžel mi dal nůž na krk. Buď ze zaměstnání odejdu, nebo se rozvedeme a děti bude chtít do vlastní péče,“ líčí zkušenost žena. „Nejdříve jsem se snažila milostný vztah ukončit sama, ale neměla jsem sílu. Nakonec mi nezbylo, než muže poslechnout a dát výpověď. Zůstala mi pořádná jizva na duši.“

Vyhledejte odbornou pomoc

Milostné vztahy na pracovištích vznikají častěji, než si lidé myslí. Spíše jde o krátkodobá milostná vzplanutí než o pevné vztahy. Místo u manželky muži často hledají útěchu v náručí své podřízené, pro kterou takový vztah bývá zase změnou například oproti domácímu stereotypu. Podstatné je, co od vztahu aktéři očekávají. „Pokud si pouze jeden z nich slibuje víc, třeba i společný život, a druhý o tom ani neuvažuje, protože už rodinu má, obvykle to končí špatně. Jedné z mých klientek šéf řekl, že do Vánoc už budou spolu. Čeká už třetí Vánoce,“ konstatuje ostravská psycholožka Ludmila Mrkvicová.

Záleží také na zralosti partnerů a jejich pracovní pozici, jestli vedle sebe dokážou pracovat i po ukončení vztahu. „Někdy je opravdu lepší, aby jeden z nich místo opustil, protože jejich vzájemný postoj ovlivňuje záporně i okolí,“ dodává Mrkvicová. Jeden z bývalých partnerů se po rozchodu může druhému mstít a dělat mu schválnosti, oba mohou odmítat společné úkoly, pomlouvat se a narušovat tím kolektiv. Pokud se rozejde podřízená s vedoucím pracovníkem, může od něj také čekat přehnanou kritiku nebo jí třeba schválně naloží tolik práce, že ji nebude zvládat. Výjimkou nejsou situace, kdy jeden z partnerů ještě v milostném opojení prozradí druhému i nějaké choulostivé informace a ten ho po rozchodu vydírá.

Pokud se pro jednoho z partnerů situace na pracovišti stane neúnosnou, nezaškodí poradit se s psychologem. Ten totiž obvykle vidí problémy i z jiné stránky než blízcí a přátelé. Je schopen odhalit i klientovo vlastní pochybení. Blízcí spíše radí to, co člověk chce slyšet.

K oltáři nedojdou

S podobnými problémy pomáhá i pražské občanské sdružení Práce & Vztahy. „I když se snažíme stát na straně nešťastníka, podrobným psychologickým rozborem občas přijdeme na to, že si za to může sám. Pak společně hledáme cestu jak z problémů ven,“ říká psycholog Pavel Beňo ze sdružení. „Milostným vzplanutím na pracovišti lze těžko zabránit. Velkou pracovní zátěží bývají lidé jakoby vyprahlí, a tím silnější mají potřebu se někoho křečovitě chytnout. Jenže románků s dobrým koncem je v těchto případech velmi málo, protože se většinou jde o lidi, z nichž alespoň jeden není bez závazků.“

Sdružení například nedávno řešilo případ z jednoho finančního úřadu, kde dva vedoucí pracovníci navázali milostný vztah se dvěmi sekretářkami, a ty pak měly v porovnání s ostatními kolegyněmi neskutečné výhody. Samozřejmě, že pracovní prostředí se pro ostatní stalo neúnosné.

Rady pro zamilované

v práci nedávejte důvěrný vztah příliš najevo

scházejte se mimo pracoviště

neprotěžujte milovanou osobu před ostatními kolegy

nesvěřujte se s choulostivými informacemi

O autorovi| JANA PAŠTIKOVÁ, Autorka je spolupracovnicí redakce